50 cán bộ, nhân viên Nhà khách CATP Hà Nội được tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy

ANTD.VN - Sáng 19-6, Công đoàn CATP Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với cán bộ, nhân viên Nhà khách Công an thành phố.

Đại úy Đinh Mạnh Đạt- cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC

Chương trình tập huấn nhằm trang bị đến công nhân, người lao động những kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH, đồng thời là hoạt động thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 140 năm ngày Quốc tế lao động, và các hoạt động chào mừng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026.

Tham dự hội nghị có đại diện Công đoàn CATP và 50 cán bộ, nhân viên nhà khách.

Đại diện Công đoàn CATP Hà Nội và cán bộ, nhân viên Nhà khách tham dự buổi tập huấn

Tại hội nghị, Đại úy Đinh Mạnh Đạt- báo cáo viên của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội đã phổ biến các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy hiện hành, một số hành vi cấm trong PCCC& CNCH; Các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh; Các điểm mới trong Luật PCCC&CNCH năm 2024 có liên quan đến loại hình cơ sở lưu trú; Các cách thoát hiểm khi xảy ra cháy.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn cán bộ, nhân viên Nhà khách sử dụng bình chữa cháy

Đặc biệt, Đại úy Đinh Mạnh Đạt đã chỉ ra các nguyên nhân thường gây ra cháy nổ của các cơ sở lưu trú. Các chất cháy trong cơ sở lưu trú là: chất cháy tồn trữ nhiều trong các phòng lưu trú này, khối văn phòng, nhà để xe.

Ngoài ra còn có nguồn nhiệt cắt kim loại, sửa chữa, ngọn lửa trần… để cán bộ, nhân viên nhà khách nhận diện, phòng tránh. Đây là nội dung rất thiết thực đối với hoạt động của Nhà khách CATP.

Bên cạnh những kiến thức pháp luật, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng hướng dẫn các cán bộ, nhân viên nhà khách CATP nhận diện, sử dụng các thiết bị PCCC tại nhà khách.

Những tình huống thực tế cùng cách hướng dẫn trực quan, sinh động từ đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội đã giúp cán bộ, đoàn viên Công đoàn Nhà khách CATP nâng cao kiến thức, trang bị cho mình nhiều kỹ năng bổ ích.

Theo thống kê của CATP Hà Nội, chỉ riêng quý I/2026, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 199 vụ cháy, làm 3 người chết, 5 người bị thương, thiệt hại ước tính 27 tỷ đồng. Ngoài ra, tại thành phố cũng xảy ra 433 vụ việc không phân loại là vụ cháy.