Xử lý nhanh đám cháy xưởng bánh mì trong ngõ sâu

ANTD.VN - Khoảng 11h45 ngày 11-9, người dân lưu thông tại địa chỉ xóm 1 Đồng Nhân, xã An Khánh (Hà Nội) bất ngời phát hiện một cột khói bốc cao đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng. Ngay lập tức, Trung tâm chỉ huy 114, Công an thành phố đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đến 13h cùng ngày lực lượng chức năng đã ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy. Đám cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.