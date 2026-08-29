Chủ tịch doanh nghiệp lĩnh án tù vì sử dụng thủ đoạn nhằm trốn thuế

ANTD.VN - Với vai trò người đứng đầu doanh nghiệp, Phạm Lương Hoà đưa ra chủ trương bán hàng không xuất hóa đơn đối với một phần hàng hóa, qua đó gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng tiền thuế…

Toà án nhân TP Hà Nội ngày 28-8 đưa ra xét xử và tuyên phạt Phạm Lương Hòa (SN 1961, Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng giám đốc Công ty Cadisun) mức án 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo từng là cấp dưới của bị cáo Hòa cũng bị truy tố về cùng tội danh trên, đồng thời lần lượt bị tuyên phạt mức án từ 28 tháng tù (hưởng án treo) đến 4 năm tù.

Ảnh minh hoạ.

Quá trình xét xử cho thấy, Công ty Cadisun có vốn điều lệ 708 tỷ đồng, gồm 72 cổ đông. Từ năm 2020- 2023, Phạm Lương Hòa giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiểm tổng giám đốc công ty. Riêng gia đình bị cáo Hòa sở hữu 90,81% vốn điều lệ.

Doanh nghiệp này có ngành nghề kinh doanh chính là dây điện, cáp điện. Công ty Cadisun có 3 nhà máy và 6 chi nhánh ở các tỉnh, thành và đều hạch toán phụ thuộc.

Thời gian ngồi ghế Chủ tịch Công ty Cadisun, bị cáo Phạm Lương Hòa đã đưa ra chủ trương, tổ chức bán hàng không xuất hóa đơn đối với một phần hàng hóa tiêu thụ ra ngoài sổ sách kế toán để phục vụ chi tiêu nội bộ.

Thực hiện chủ trương của bị cáo Hoà, Công ty Cadisun sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Lemon3- ERP với 2 phân vùng dữ liệu độc lập gồm là phân vùng quản trị nội bộ, ghi nhận đầy đủ toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của công ty (bao gồm cả các giao dịch bán hàng hóa có hóa đơn và không có hóa đơn).

Và phân vùng kế toán tài chính, báo cáo thuế, chỉ hạch toán những giao dịch mua bán có hóa đơn hợp pháp để phục vụ việc lập báo cáo tài chính và kê khai thuế với cơ quan thuế.

Bị cáo Phạm Lương Hòa chỉ đạo Nguyễn Minh Thành (Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh), Nguyễn Thị Thêm (Giám đốc tài chính), Đặng Thị Thu Hương (Kế toán trưởng), Lê Thị Thanh Hải (trưởng nhóm kế toán bán hàng), Nguyễn Thị Minh (kế toán tổng hợp, thuế Công ty Cadisun) triển khai thực hiện trong toàn bộ hệ thống công ty và các chi nhánh trực thuộc.

Các bị cáo đã không kê khai nộp thuế số tiền chênh lệch hơn 1.377 tỷ đồng. Giám định viên Thuế TP Hà Nội có kết luận, tổng số tiền mà Công ty Cadisun gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước từ năm 2020- 2023 là hơn 405 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Hòa thừa nhận hành vi phạm tội và khai một doanh nghiệp có những khoản chi mà không thể báo cáo thuế được. Năm 2020, thời điểm xảy ra dịch Covid 19, công ty của bị cáo gặp khó khăn, tưởng như phá sản đến nơi.

Thời điểm đó, một số khách hàng muốn được mua hàng không hóa đơn và bị cáo đã chiều khách và cũng là để đẩy mạnh doanh thu, tạo lợi nhuận cho công ty.

Cơ quan tố tụng cho rằng, đối với các giao dịch có xuất hóa đơn, khách hàng thanh toán qua tài khoản của công ty. Đối với các giao dịch không xuất hóa đơn, khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản các nhân của bị cáo Nguyễn Thị Thêm hoặc giám đốc của 6 chi nhánh.

Sau đó, tiền này được tập trung, quản lý ngoài hệ thống kế toán và sử dụng theo chỉ đạo của chủ tịch HĐQT Công ty Cadisun. Trong đó, một phần được gửi tiết kiệm đứng tên cá nhân là người nhà, người thân của Phạm Lương Hòa.

Tại 6 chi nhánh, giám đốc chi nhanh trực tiếp tổ chức bán hàng không xuất hóa đơn, thu tiền ngoài hệ thống. Kế toán trưởng 6 chi nhánh thực hiện việc ghi nhận số liệu bán hàng trên phần mềm Lemon3- ERP theo hai phân vùng dữ liệu. Trong đó chỉ ghi nhận các giao dịch có hóa đơn vào hệ thống kế toán tài chính. Các giao dịch còn lại không xuất hóa đơn chỉ theo dõi nội bộ, không đưa vào kê khai thuế.

Hàng tháng, chi nhánh lập tờ khai thuế GTGT trên cơ sở các hóa đơn đầu ra, đầu vào phát sinh tại đơn vị. Tuy nhiên, do chi nhánh hạch toán phụ thuộc nên toàn bộ số liệu kế toán của chi nhánh được chuyển về công ty để tổng hợp, lập báo cáo tài chính và thực hiện quyết toán thuế toàn công ty.

Cơ quan tố tụng cũng xác định, trước khi bị đưa ra xét xử, bị cáo Phạm Lương Hòa đã nộp hơn 406 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan chức năng khắc phục hậu quả vụ án.