Concert "Thanh xuân" quy tụ dàn "sao" 12 nghệ sĩ, phát hành 20.000 vé miễn phí

ANTD.VN - Với sự góp mặt của Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Double2T cùng nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích, Concert "Thanh xuân" đang thu hút sự quan tâm của khán giả trước thềm diễn ra tại Hà Nội. Chương trình dự kiến thu hút 20.000 khán giả, toàn bộ vé được phát hành miễn phí và định danh bằng căn cước công dân.

Dàn nghệ sĩ trẻ được yêu thích hội tụ tại concert Thanh xuân

Concert "Thanh xuân" sẽ diễn ra vào tối 27-6-2026 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), đánh dấu lần đầu tiên Báo Tiền Phong tổ chức một chương trình âm nhạc quy mô lớn dành cho giới trẻ.

Trong bối cảnh các Concert ngày càng trở thành một phần sôi động của đời sống văn hóa, giải trí, sự xuất hiện của "Thanh xuân" nhanh chóng nhận được sự chú ý khi quy tụ dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và dòng nhạc khác nhau. Đến thời điểm hiện tại, danh sách nghệ sĩ tham gia chương trình được ban tổ chức công bố gồm: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh, DJ/producer Hoaprox.

Quang Hùng MasterD là một trong 12 nghệ sĩ tham gia trình diễn trong chương trình

Đây đều là những nghệ sĩ nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Trong số đó có những gương mặt từng được vinh danh tại Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sở hữu thành tích nổi bật trong hoạt động nghệ thuật cũng như có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Theo ban tổ chức, tiêu chí lựa chọn nghệ sĩ không chỉ nằm ở sức hút hay độ nổi tiếng mà còn ở sự phù hợp với tinh thần chung của chương trình. Mỗi nghệ sĩ được lựa chọn để cùng góp phần kể câu chuyện về tuổi trẻ Việt Nam thông qua âm nhạc và cảm xúc.

Lý giải về tên gọi của chương trình, đại diện ban tổ chức cho biết "Thanh xuân" được lựa chọn bởi đây là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người - tuổi của ước mơ, nhiệt huyết, của những lần dám thử, dám khác biệt và dám sống hết mình với điều mình tin tưởng. Bệnh đó đó, thanh xuân không chỉ gắn với tuổi tác mà còn là nguồn năng lượng để mỗi người không ngừng bước về phía trước, nuôi dưỡng khát vọng tạo ra những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ

"Chúng tôi mong rằng, khi đến với Concert, mỗi người sẽ tìm thấy một phần thanh xuân của mình trong đó, có thể là một bài hát từng đi cùng năm tháng, một cảm xúc đã lâu chưa gọi tên, hay đơn giản chỉ là cảm giác được đứng giữa hàng vạn con người cùng hòa chung một nhịp đập." - nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức chương trình chia sẻ.

Tiết lộ thêm về ý tưởng xây dựng "Thanh xuân", phía ban tổ chức cho biết, đêm diễn được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Không chỉ tái hiện những ký ức đẹp của tuổi trẻ, chương trình còn phản ánh nhịp sống năng động của thế hệ hôm nay cùng những khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Trong đó, âm nhạc được lựa chọn như ngôn ngữ kết nối gần gũi nhất với giới trẻ. Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố giải trí, chương trình hướng tới việc lan tỏa những giá trị tích cực về tinh thần tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng và tình yêu dành cho quê hương đất nước.

Dàn người đẹp tham dự sự kiện công bố Concert "Thanh xuân"

Điểm nhấn của chương trình nằm ở cách dàn dựng theo từng chương, từng lớp nội dung thay vì đơn thuần là chuỗi tiết mục biểu diễn độc lập. Các nghệ sĩ cùng tham gia vào một câu chuyện chung, tạo nên sự kết nối xuyên suốt từ đầu đến cuối chương trình. Những màn đồng ca với sự tham gia của khán giả được xem là một trong những khoảnh khắc đáng chờ đợi nhất của đêm diễn. Theo kịch bản chương trình, phần cuối chương trình là cao trào cảm xúc với sự hòa giọng của nghệ sĩ và hàng vạn khán giả trước khi khép lại bằng màn pháo hoa.

Không chỉ dừng lại ở một chương trình biểu diễn, Concert "Thanh xuân" còn được kỳ vọng trở thành một không gian kết nối những người trẻ thông qua âm nhạc, cảm xúc và các giá trị tích cực.

Phát hành miễn phí 20.000 vé, khuyến khích khán giả chung tay vì cộng đồng

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến đón khoảng 20.000 khán giả. Hệ thống sân khấu và khán đài được thiết kế với sức chứa lớn, chia thành nhiều khu vực nhằm bảo đảm trải nghiệm và an toàn cho người tham dự.

Đặc biệt, toàn bộ vé tham dự chương trình được phát hành miễn phí thông qua hìn thức vé điện tử và vé giấy. Cổng đăng ký vé điện tử chính thức mở từ 8 giờ sáng ngày 16-6-2026 với sự đồng hành kỹ thuật của nền tảng LaSoong. Để hạn chế tình trạng mua bán, chuyển nhượng vé trên thị trường gây ảnh hưởng đến quyền lợi khán giả cũng như uy tín của chương trình, ban tổ chức áp dụng hình thức định danh chính chủ bằng căn cước công dân đối với tất cả vé phát hành. Theo quy định, mọi công dân từ đủ 16 tuổi trở lên đều có thể đăng ký nhận vé thông qua cổng thông tin chính thức của ban tổ chức. Ngoài hình thức đăng ký trực tuyến, một phần vé giấy cũng được phát hành trực tiếp nhằm tạo điều kiện cho nhiều nhóm khán giả tiếp cận chương trình.

Ban tổ chức cho biết sẽ phát hành 20.000 vé miễn phí tham dự chương trình

Bên cạnh việc phát hành vé miễn phí, ban tổ chức khuyến khích mỗi khán giả đóng góp 50.000 đồng cho các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo đơn vị này, khoản đóng góp này không chỉ giúp người tham dự đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội đến đông đảo người trẻ.

Đối với công tác giao thông và trông giữ phương tiện, ban tổ chức cho biết đã nghiên cứu kinh nghiệm từ nhiều sự kiện đông người trước đó để xây dựng phương án phù hợp. Các điểm gửi xe được bố trí cách khu vực sân khấu trong khoảng cách hợp lý để khán giả có thể đi bộ tiếp cận địa điểm biểu diễn. Giải pháp này được kỳ vọng giúp giảm áp lực giao thông quanh khu vực tổ chức, đồng thời hỗ trợ việc phân luồng và giải tán đám đông nhanh hơn sau khi chương trình kết thúc.

Không chỉ hướng đến thành công của một đêm diễn, Concert "Thanh xuân" do Báo Tiền Phong lần đầu tổ chức còn mang theo kỳ vọng trở thành một thương hiệu Concert thường niên trong tương lai. Thông qua âm nhạc, hình ảnh và những trải nghiệm trực tiếp, chương trình mong muốn tạo nên một điểm hẹn mới dành cho giới trẻ, nơi các giá trị về khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong và trách nhiệm với cộng đồng được lan tỏa theo cách gần gũi, tự nhiên nhất.

Ca sĩ Hòa Minzy góp mặt trong Concert "Thanh xuân"

Với dàn nghệ sĩ trẻ được yêu thích, quy mô khoảng 20.000 khán giả cùng hình thức phát hành vé miễn phí, Concert "Thanh xuân" đang trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý của mùa hè năm nay, hứa hẹn mang đến một đêm nhạc giàu cảm xúc và nhiều dấu ấn dành cho khán giả trẻ.