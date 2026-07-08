Lịch trình một ngày thảnh thơi trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh

ANTD.VN -Núi Bà Đen không chỉ là điểm đến hành hương, mà còn là nơi nhiều người tìm đến thư giãn, thảnh thơi và “chill” giữa không gian “đệ nhất thiên sơn”. Dưới đây là lịch trình được rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ yêu thích.

Sáng: Săn mây + ngắm cảnh

Nổi tiếng với những hiện tượng mây kỳ thú liên tục xuất hiện như mây thấu kính (nón mây), biển mây, mât vẩy rồng…, núi Bà Đen luôn nằm trong toplist những điểm đến săn mây đẹp nhất Nam bộ.

Săn mây là một trong những trải nghiệm đáng để thử khi tới núi Bà Đen

Bí quyết để tăng cơ hội săn mây thành công là chọn đúng thời điểm. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm là thời điểm núi Bà Đen xuất hiện nhiều hiện tượng mây hiếm lạ nhất. Sáng sớm, từ khoảng 5h sáng, là khoảng thời gian dễ bắt hiện tượng mây thấu kính. Bạn có thể đứng từ khu vực hồ Dầu Tiếng hoặc quanh chân núi để chiêm ngưỡng những tảng mây khổng lồ tạo hình chiếc nón hay hình đĩa bay úp trên đỉnh núi.

Từ khoảng 7h-9h sáng, hãy đi cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen, đây là lúc bạn có thể bắt gặp các biển mây bồng bềnh khi đứng trên quảng trường lớn dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn.

Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên đỉnh núi Bà Đen

Buổi sáng, khí hậu trên đỉnh núi mát lạnh, đây là thời điểm lý tưởng để bạn lang thang tại các khu vườn an yên. Tại Vườn Vô Ngã (gần khu vực trụ kinh), bạn có thể đi trên những lối đi rải sỏi, ngắm các bức tượng chú tiểu hoan hỉ bên gốc tùng, nghe tiếng nước chảy, ngắm đàn cá Koi bơi trên hồ, và phóng mắt nhìn ra toàn cảnh đồng bằng ẩn hiện dưới làn mây. Một không gian hoàn toàn an yên và trong lành.

Bạn cũng đừng quên tản bộ đến vườn Ưu Đàm, tại nơi cao nhất trên đỉnh núi, là nơi ngự toạ của Tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Tại đây có vô số gốc sung xanh mát và khoảng không gian mênh mông choáng ngợp. Đứng giữa mặt hồ Ưu Đàm là cây sung cổ thụ hàng trăm năm tuổi toả bóng, nơi Tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni đang ngồi thiền định trong sắc vàng hoàng kim lộng lẫy.

Trưa: Nạp năng lượng + Cafe “chill”

Giữa trưa là thời điểm đỉnh núi khá nắng, đây là lúc thích hợp để bạn vừa trải nghiệm ẩm thực, vừa nghỉ ngơi và nạp thêm nặng lượng để tiếp tục hành trình khám phá núi Bà.

Nhà hàng Vân Sơn với hàng trăm món ăn, đa dạng phong cách đủ sức chiều lòng thực khách

Lựa chọn ẩm thực được nhiều du khách yêu thích là buffet tại nhà hàng Vân Sơn, với hàng trăm món ăn theo phong cách Việt - Á - Âu, từ các món Việt quen thuộc như phở, cơm, gỏi cuốn, các món đặc sản Tây Ninh như bánh canh Trảng Bàng, bánh tráng phơi sương, đến salad, pasta, BBQ, hải sản và món tráng miệng.

Với du khách ăn chay, nhà hàng cũng có các lựa chọn chay thanh đạm như bánh xèo chay, cơm chay, gỏi cuốn chay... Để tiết kiệm chi phí, du khách có thể tham khảo combo cáp treo đỉnh Chùa kèm buffet tại nhà hàng, với mức giá khoảng 800.000 đồng/người lớn và 650.000 đồng/trẻ em.

Quán Cà phê Chạm Mây nằm bên sườn núi cho phép du khách có thể phóng tầm mắt ra vùng đồng bằng Tây Ninh rộng lớn

Sau bữa trưa, bạn có thể chọn một góc tại Cà phê Chạm Mây để thảnh thơi thư giãn, nhâm nhi ly đồ uống mát lành. Cà phê Chạm Mây nép mình bên sườn núi, không gian mộc mạc ngập tràn ánh sáng và gió, những tán dù xanh hòa vào màu lá. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra vùng đồng bằng Tây Ninh rộng lớn, cảm nhận sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên.

Bạn cũng đừng quên thưởng thức kem Bà Đen - một trong những món ăn “độc lạ” nhất tại đây, được tạo hình rất thú vị như hình chóp tháp 986m, hình cáp treo, hình nhà ga, hình hoa sen…

Chiều: Check-in + dâng đăng

Buổi chiều, nếu bạn không muốn ra nắng, các không gian trong nhà sẽ có rất nhiều góc check-in cực đỉnh. Khu vực triển lãm đèn đăng ở tầng 2 là góc sống ảo được nhiều người yêu thích bậc nhất tại đây. Hơn 1.200 ngọn đèn đăng nghệ thuật được làm thủ công từ tranh Đông Hồ, tranh in và hàng trăm bức tranh vẽ tay bởi nhân viên khu du lịch tạo nên một không gian huyền ảo và lộng lẫy.

Rất nhiều bạn trẻ mê check-in tại khu vực triển lãm đèn đăng

Ở đó, du khách có thể bắt gặp những biểu tượng quen thuộc của văn hóa Nhật như Samurai, Sumo, Geisha, cá chép, mèo thần tài đồng thời thấy một Việt Nam yên bình qua Tháp Rùa, Cầu Vàng Đà Nẵng, cáp treo núi Bà, múa lân sư rồng hay không gian thiền. Triển lãm là nơi để du khách chậm lại, nhìn văn hóa dân gian bằng một cách gần gũi và giàu cảm xúc hơn.

Con đường tranh Huyền thoại Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát trên cung đường xuống khu vực Bồ Tát Di Lặc cũng là một điểm tham quan đặc biệt. Tại đây, 20 bức tranh khổ lớn bằng sơn mài kể các truyền thuyết về Bà Đen được vẽ đầy màu sắc, tạo thành một con đường nghệ thuật hội hoạ ngoạn mục.

Lễ dâng đăng - nghi lễ đặc biệt riêng có của núi Bà được tổ chức vào các thứ 7 hàng tuần

Vào các thứ 7 hàng tuần, sau khi check-in tại các không gian nghệ thuật, bạn hãy di chuyển tới quảng trường để tham dự lễ dâng đăng - nghi lễ đặc biệt riêng có của núi Bà. Hàng nghìn ngọn đèn đăng thắp sáng giữa nơi gặp gỡ của đất và trời, đây sẽ là khoảnh khắc khó quên nhất khi bạn đến với núi Bà.

Tối: Xem show nhạc nước

Khi hoàng hôn buông xuống, núi Bà Đen lại khoác lên mình một diện mạo khác. Ánh đèn bắt đầu thắp sáng không gian trên đỉnh núi, tạo nên cảm giác vừa huyền ảo, vừa trang nghiêm. Đây cũng là thời điểm nhiều du khách lựa chọn ở lại để xem show nhạc nước tại khu vực đại tượng Bồ Tát Di Lặc.

Show nhạc nước tại khu vực đại tượng Bồ Tát Di Lặc mang đến không gian huyền ảo, trang nghiêm mà an yên

Với sự kết hợp hệ thống vòi phun, ánh sáng, laser, âm nhạc và các hiệu ứng trình chiếu hiện đại, lấy cảm hứng từ văn hóa Phật giáo, show diễn được xây dựng như một hành trình cảm xúc từ thử thách, tĩnh lặng, cảm nhận cái đẹp, vỡ òa trong hạnh phúc đến chạm tới sự an nhiên. Giữa không gian núi thiêng, nụ cười hỷ lạc của Đức Di Lặc, “vũ điệu” của nước và ánh sáng khiến nhiều du khách có cảm giác như mọi ưu phiền trong ngày được gột rửa.

Show diễn là trải nghiệm tuyệt vời để bạn khép lại một ngày trên núi Bà Đen thật an yên. Khi đi đủ chậm, nhìn đủ lâu và cảm nhận đủ sâu, bạn sẽ hiểu vì sao nơi đây ngày càng được yêu thích như một điểm đến để cân bằng thân tâm và tái tạo năng lượng.