Hơn một tháng triển khai vùng phát thải thấp: Cơ bản đạt được sự đồng thuận của người dân

ANTD.VN - Sau hơn 1 tháng thí điểm triển khai vùng phát thải thấp trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, bước đầu đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền, người dân.

TP xác định đây là vấn đề nhạy cảm, tác động đến đời sống dân sinh của nhiều người nên bước đầu chỉ triển khai thí điểm trên phạm vi nhỏ.

Kết quả bước đầu với mục tiêu tổ chức thực hiện để có bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức, công tác phối hợp và ban hành chính sách.

Đã đáp ứng được trạm sạc cho 130.000 ô tô điện

Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đã triển khai 15 khu vực biển báo tại khu vực phố đi bộ, chợ đêm; 102 biển báo hướng dẫn đi kèm với 66 trụ cột hướng dẫn giao thông mở rộng nhận diện vùng phát thải thấp.

Ngoài ra, bố trí 220 điểm trông giữ phương tiện phục vụ vùng phát thải thấp, mạng lưới xe đạp, xe đạp điện với 171 trạm với 1.820 phương tiện, riêng địa bàn phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam có 44 trạm với 456 phương tiện. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thực tế để bổ sung phương tiện, mở rộng điểm đỗ và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Theo đánh về cơ bản số phương tiện này đáp ứng được khi triển khai thí điểm vùng phát thải thấp. Lãnh đạo Sở NN&MT Hà Nội cho biết, đánh giá ban đầu đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền, người dân trong khu vực và người dân ra vào khu vực khi triển khai vùng phát thải thấp.

Bên cạnh đó, TP đã chấp thuận chủ trương triển khai thí điểm 89 vị trí trạm sạc tích hợp tủ đổi pin tại các vị trí công cộng. Trong số 89 vị trí trạm sạc tích hợp tủ đổi pin đã được chấp thuận, khu vực Vành đai 1 có 44 vị trí, trong đó phường Hoàn Kiếm có 6 vị trí và phường Cửa Nam có 8 vị trí.

Hiện nay, toàn thành phố có 2.313 vị trí trạm sạc với 10.209 cổng sạc. Riêng khu vực Vành đai 1 có 43 vị trí với 174 cổng sạc.

Sau hơn 1 tháng triển khai vùng phát thải thấp, lãnh đạo Sở NN&MT Hà Nội nhận định, bước đầu đã có sự đồng thuận của chính quyền sở tại, người dân trong khu vực và người dân ra vào vùng phát thải thấp

Theo đánh giá của Sở NN&MT Hà Nội, hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin trên địa bàn thành phố hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng. Với 10.209 cổng sạc, mạng lưới có khả năng phục vụ khoảng 130.000 xe ô tô điện, cao hơn số lượng 71.856 xe hiện có. Khoảng 1.650 tủ đổi pin có thể phục vụ khoảng 82.500 xe máy điện. Tuy nhiên, nhu cầu đổi pin hiện chưa lớn do phần lớn xe máy điện đang sử dụng hình thức sạc trực tiếp.

Đến hết tháng 7, TP đã lắp đặt camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại 11/27 vị trí thuộc khu vực thí điểm giai đoạn 1. Hệ thống nhận diện biển số xe tự động và kết nối dữ liệu kiểm định xe cơ giới cũng đang được triển khai để phục vụ giám sát việc chấp hành các quy định trong vùng phát thải thấp.

Lắp đặt các trạm quan trắc, đánh giá chất lượng không khí

Sở NN&MT chủ trì lắp đặt 6 thiết bị cảm biến tại phường Hoàn Kiếm. Trong thời gian tới, Sở sẽ bố trí 1 xe quan trắc không khí tự động, liên tục và bổ sung 8 thiết bị cảm biến do phía Pháp tài trợ tại khu vực thí điểm vùng phát thải thấp và khu vực lân cận; đồng thời phối hợp với Bộ NN&MT triển khai 39 thiết bị cảm biến tại các vị trí phù hợp trên địa bàn.

Hệ thống trạm sạc trên địa bàn TP Hà Nội đến hết tháng 7/2026 đã đáp ứng cho khoảng 130.000 xe ô tô

Lãnh đạo Sở NN&MT đánh giá, hệ thống quan trắc này sẽ góp phần mở rộng phạm vi theo dõi, bổ sung dữ liệu giữa khu vực thí điểm và khu vực lân cận, phục vụ đánh giá diễn biến chất lượng không khí trước, trong và sau khi áp dụng các biện pháp của vùng phát thải thấp; qua đó cung cấp cơ sở khoa học để đánh giá hiệu quả giảm phát thải và đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện các giải pháp triển khai Đề án.

Các chỉ tiêu về chất lượng không khí, lưu lượng phương tiện, tốc độ lưu thông, mức độ ùn tắc, số lượt sử dụng giao thông công cộng, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả truyền thông sẽ được theo dõi, tổng hợp định kỳ để đánh giá tác động của Đề án.

Việc đánh giá hiệu quả Đề án sẽ được thực hiện trên cơ sở số liệu cụ thể, bao gồm số liệu nền trước khi áp dụng, số liệu trong quá trình triển khai và số liệu sau khi thực hiện các biện pháp hạn chế phương tiện. Qua đó, thành phố sẽ có cơ sở khoa học để đánh giá hiệu quả giảm phát thải và điều chỉnh các giải pháp phù hợp.

Ông Tấn cho biết, trong thời gian tới TP sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và cơ chế tổ chức thực hiện, cụ thể hóa theo từng lĩnh vực: chính sách hỗ trợ người dân, hộ nghèo và doanh nghiệp vận tải; cơ chế miễn, giảm giá vé giao thông công cộng; quản lý, khai thác trạm sạc, tủ đổi pin, bãi đỗ trung chuyển và phương tiện công cộng xanh; kết nối, chia sẻ dữ liệu phương tiện; kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo lộ trình.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt camera AI tại các cửa ngõ khu vực thí điểm; hoàn thiện mô-đun quản lý vùng phát thải thấp, hệ thống nhận diện biển số tự động và kết nối dữ liệu đăng ký, đăng kiểm, kiểm định khí thải phương tiện…

"Việc xây dựng vùng phát thải thấp không chỉ nhằm hạn chế một số loại phương tiện, mà hướng tới mục tiêu tổng thể là cải thiện chất lượng môi trường không khí, phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại, nâng cao chất lượng sống và xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, bền vững.

Quá trình thực hiện sẽ được triển khai từng bước, có lộ trình, có chính sách hỗ trợ và có đánh giá tác động cụ thể. Thành phố nhất quán thực hiện nguyên tắc hỗ trợ, tạo điều kiện chuyển đổi trước; áp dụng các biện pháp hạn chế theo lộ trình; công khai, minh bạch thông tin và thường xuyên lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp", ông Tấn nhấn mạnh.