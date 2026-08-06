5 nhiệm vụ đột phá đưa công tác Đoàn Thủ đô bứt phá

ANTD.VN - Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hành động, Thành đoàn Hà Nội xác định 5 nhiệm vụ đột phá xuyên suốt nhiệm kỳ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII của Thành Đoàn Hà Nội nhấn mạnh 5 nhiệm vụ đột phá xuyên suốt nhiệm kỳ.

Đây được xem là những động lực quan trọng để tuổi trẻ Thủ đô phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng và tham gia xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, đưa công tác Đoàn bứt phá, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cụ thể:

Đột phá đầu tiên là đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, Thành Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, sát cơ sở, lấy đoàn viên, thanh niên làm trung tâm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phân cấp, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành; Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn tại xã, phường và các địa bàn đặc thù, xây dựng mô hình tổ chức Đoàn thích ứng với yêu cầu phát triển mới của Thủ đô.

Thành Đoàn Hà Nội đặt ra mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Thủ đô thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng. (Ảnh: Tuyết Linh).

Đột phá thứ hai, tập trung nâng cao năng lực số, năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho thanh thiếu nhi Thủ đô.

Chương trình đặt mục tiêu triển khai sâu rộng phong trào "Bình dân học vụ số", phổ cập kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo và an toàn trên không gian mạng; Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực chuyển đổi số; Khuyến khích thanh niên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ chiến lược, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW và các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ của TP.

Đột phá thứ ba, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân và chuyển đổi xanh trong thanh niên.

Thành Đoàn Hà Nội sẽ đổi mới các chương trình đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; Kết nối doanh nghiệp, quỹ đầu tư, chuyên gia và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát huy vai trò của doanh nhân trẻ trong phát triển kinh tế Thủ đô theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững.

Đột phá thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn Thủ đô có bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong và chuyên nghiệp. Chương trình nhấn mạnh việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tư duy đổi mới, năng lực số và khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển mới; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cấp xã, phường; phát huy trách nhiệm nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đột phá thứ năm, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và điều phối các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô.

Theo đó, các phong trào tình nguyện sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững; Xây dựng cơ sở dữ liệu, nền tảng số quản lý lực lượng tình nguyện; Nâng cao năng lực điều phối, huy động nguồn lực xã hội; Phát huy vai trò thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng đô thị văn minh và chuyển đổi số của Thủ đô.

Được biết, Thành Đoàn Hà Nội còn thực hiện phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới" và Chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam".

Thành Đoàn Hà Nội đặt ra mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Thủ đô thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống đẹp, khát vọng cống hiến, tri thức, sức khỏe, kỹ năng và năng lực hội nhập; Tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.