Thông điệp mạnh mẽ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

ANTD.VN - Việt Nam luôn nhất quán với chủ trương đấu tranh không khoan nhượng với mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử lý mạnh tay theo nguyên tắc không có vùng cấm, tập trung mạnh vào môi trường mạng, hàng giả và vi phạm bản quyền số nhằm nâng cao uy tín quốc gia và bảo vệ nền kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế số đang phát triển nhanh.

Mọi hành vi xâm phạm đều bị xử lý nghiêm minh

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố Vũ Phi Điệp, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn điện tử Việt KTV, về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đây không chỉ là vụ án hình sự về bản quyền đơn thuần mà còn mang ý nghĩa như một lời khẳng định mạnh mẽ rằng mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đều sẽ phải trả giá trước pháp luật.

Đối tượng Vũ Phi Điệp và sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty TNHH tập đoàn điện tử Viet KTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến nay, Vũ Phi Điệp chưa ký bất kỳ hợp đồng bản quyền nào với các ca sĩ, nhạc sĩ hoặc tổ chức đại diện quyền tác giả nhưng vẫn sao chép hàng loạt tác phẩm âm nhạc đưa vào các đầu karaoke, thiết bị AIO và hệ thống dữ liệu đám mây để kinh doanh. Bản thân đối tượng cũng thừa nhận nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật. Chỉ trong hơn 3 năm, Công ty Việt KTV đã bán ra thị trường 919 thiết bị karaoke, thu lợi bất chính hơn 852 triệu đồng, đồng thời gây thiệt hại khoảng 600 triệu đồng cho các đơn vị quản lý quyền tác giả. Những con số này cho thấy việc xâm phạm bản quyền không còn là hành vi nhỏ lẻ mà đã trở thành hoạt động kinh doanh có tổ chức nhằm trục lợi. Ý nghĩa của vụ án không chỉ nằm ở giá trị thiệt hại hay số lượng thiết bị vi phạm mà ở thông điệp mà cơ quan chức năng muốn gửi tới toàn xã hội. Trong nhiều năm trước, một bộ phận doanh nghiệp vẫn coi việc sử dụng trái phép tác phẩm âm nhạc, phần mềm hay dữ liệu số là “chuyện bình thường”, bởi chi phí vi phạm thấp hơn rất nhiều so với chi phí mua bản quyền. Chính tư duy này đã tạo nên một thị trường cạnh tranh thiếu lành mạnh, làm nản lòng những người sáng tạo chân chính.

Việc xử lý hình sự đối với “ông trùm” Việt KTV đã thêm một lần nữa cho thấy quan điểm nhất quán của Việt Nam trong việc kiên quyết đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ. Đây cũng là vụ việc mới nhất trong chiến dịch tổng thể mà các lực lượng chức năng đang triển khai quyết liệt nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Thực tế cho thấy tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam diễn biến phức tạp với nhiều hình thức khác nhau, từ hàng giả, hàng nhái đến vi phạm bản quyền số, phần mềm, phim ảnh, truyền hình, thể thao trực tuyến và âm nhạc. Trước thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thực hiện chỉ đạo này, Bộ Công an đã phối hợp với nhiều bộ, ngành tổ chức đợt cao điểm tập trung tấn công vào các hạ tầng phát tán nội dung vi phạm bản quyền, bao gồm phim ảnh, bóng đá, âm nhạc và trò chơi điện tử. Từ ngày 7-5 đến 19-6-2026, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã xử lý hành chính 236 vụ, khởi tố 90 vụ với 142 bị can liên quan đến sở hữu trí tuệ; trong đó có các vụ xâm phạm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và sản xuất, buôn bán hàng giả. Tổng giá trị tài sản kê biên, thu hồi lên tới 94 tỷ đồng. Đặc biệt, lực lượng chức năng còn ngăn chặn gần 200 trang mạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và tiếp tục xác minh nhiều website, fanpage có dấu hiệu xâm phạm bản quyền.

Một điểm đáng chú ý là nhiều hành vi trước đây ít được xử lý nay đã bị đưa vào diện điều tra như cài đặt phần mềm không có bản quyền trên máy tính hay việc sử dụng tác phẩm âm nhạc tại các trung tâm biểu diễn nhưng không thực hiện nghĩa vụ trả tiền tác quyền. Điều này cho thấy phạm vi thực thi pháp luật đang ngày càng toàn diện hơn.

Không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật theo chuẩn mực quốc tế

Cùng với việc kiên quyết đấu tranh hiệu quả với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam cũng không ngừng hoàn thiện các chế tài pháp luật để xử lý nghiêm minh những vi phạm này. Sau Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 cùng các lần sửa đổi vào các năm 2009, 2019 và 2022, ngày 10-12-2025, Quốc hội đã thông qua Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi với nhiều cải cách quan trọng, có hiệu lực từ ngày 1-4-2026.

Điểm nổi bật của lần sửa đổi này là cải cách mạnh thủ tục hành chính, rút ngắn đáng kể thời gian thẩm định các đơn sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. Lần đầu tiên, cơ chế thẩm định nhanh trong thời hạn 3 tháng được đưa vào luật đối với một số trường hợp đáp ứng điều kiện.

Đồng thời, chuyển đổi số toàn diện được xác định là định hướng chủ đạo thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý hồ sơ, đơn giản hóa quy trình và tăng cường hậu kiểm. Đặc biệt, luật cũng mở rộng phạm vi bảo hộ đối với nhiều đối tượng mới như giao diện đồ họa, biểu tượng số hay kiểu dáng của các bộ phận không tách rời sản phẩm. Đối với trí tuệ nhân tạo, luật xác định rõ việc khai thác dữ liệu phục vụ huấn luyện AI phải bảo đảm không xâm phạm quyền hợp pháp của chủ sở hữu; đồng thời chỉ công nhận quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm sáng tạo do con người tạo ra. Đây là những quy định thể hiện khả năng bắt nhịp rất nhanh của Việt Nam trước các xu hướng pháp lý mới trên thế giới.

Nền tảng pháp lý ngày càng hoàn thiện đã mang lại ngày càng nhiều “trái ngọt” trong thực tiễn cuộc sống. Theo Cục Sở hữu trí tuệ, giai đoạn 2021-2025 Việt Nam tiếp nhận hơn 423.000 đơn sở hữu công nghiệp, tăng hơn 26%; xử lý trên 436.000 đơn, tăng gần 70%; cấp hơn 255.000 văn bằng bảo hộ, tăng hơn 55%. Riêng năm 2025 đã xử lý hơn 250.900 đơn và cấp hơn 83.300 văn bằng, cơ bản giải quyết tình trạng tồn đọng kéo dài nhiều năm. Đáng chú ý hơn, số đơn đăng ký sáng chế của các tổ chức và cá nhân trong nước tăng 36%, trong khi số bằng độc quyền sáng chế được cấp tăng hơn 134%. Điều đó cho thấy đổi mới sáng tạo đang từng bước trở thành nội lực phát triển của nền kinh tế.

Trong chuyến thăm Việt Nam tháng 9-2025, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang đã đưa ra một góc nhìn rất đáng chú ý. Theo ông, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là phải thương mại hóa các quyền này, biến ý tưởng thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế. Người đứng đầu tổ chức sở hữu trí tuệ lớn nhất thế giới đã ví đổi mới sáng tạo như một dòng sông, trong đó nghiên cứu và phát triển là đầu nguồn, còn hệ thống sở hữu trí tuệ chính là dòng chảy kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp để đưa sáng tạo ra thị trường. Đó cũng chính là định hướng mà Việt Nam đang theo đuổi, phù hợp với mục tiêu xây dựng nền kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Vụ án Việt KTV là lời cảnh báo đối với mọi tổ chức, cá nhân còn coi nhẹ bản quyền. Đồng thời, cũng là minh chứng cho hành động quyết liệt của Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh với mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Với hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, năng lực thực thi ngày càng được nâng cao và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, cuộc đấu tranh bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho một nền kinh tế sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững.