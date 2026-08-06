Loạt mảnh sắt rơi vãi trên cao tốc Quy Nhơn- Chí Thạnh, nhiều phương tiện bị nổ lốp

ANTD.VN -Sáng 6/8, Khu QLĐB III (Cục Đường bộ Việt Nam) thông tin, vào khoảng 3h ngày 6/8, Trung tâm quản lý, vận hành tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh nhận được phản ánh của nhiều lái xe về việc phương tiện bị thủng, nổ lốp khi lưu thông trên cao tốc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng tuần đường đã nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra hiện trường và xác nhận trên mặt đường xuất hiện nhiều mảnh sắt nhỏ, sắc nhọn. Các vật thể này găm vào lốp xe, gây thủng lốp, thậm chí làm một số phương tiện bị nổ lốp.

Qua kiểm tra, các mảnh sắt rơi vãi dọc tuyến từ khoảng Km1208 đến Km1277. Nhiều phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến Quy Nhơn - Chí Thạnh đã gặp sự cố về lốp, phải giảm tốc độ hoặc dừng khẩn cấp để xử lý.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, việc nhiều phương tiện bị thủng, nổ lốp trên tuyến cao tốc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhất là trong điều kiện các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, vào ban đêm hoặc thời điểm tầm nhìn bị hạn chế.

Lực lượng chức năng nhặt mảnh sắt rơi vãi trên cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Sơn vào sáng sớm nay 6/8

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng tuần đường đã phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) và đơn vị quản lý, vận hành tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn triển khai các biện pháp xử lý.

Đơn vị quản lý, vận hành đã liên hệ các lực lượng cứu hộ giao thông để hỗ trợ những phương tiện gặp sự cố; đồng thời huy động nhân lực tổ chức thu gom các mảnh sắt, vật thể sắc nhọn trên mặt đường nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện đang lưu thông.

Theo báo cáo từ hiện trường, lực lượng chức năng đã triển khai thu gom các vật thể từ khoảng 3h sáng. Tuy nhiên, phạm vi mảnh sắt rơi vãi kéo dài trên nhiều đoạn tuyến, lực lượng tuần đường tiếp tục phát hiện nhiều vật thể sắc nhọn và đang khẩn trương thu dọn.

Lượng mảnh sắt rơi vãi khá nhiều

Để bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý, đơn vị quản lý đã đề nghị lực lượng CSGT phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam được điều tiết xuống nút giao Sa Huỳnh trong thời gian lực lượng chức năng tổ chức thu gom, làm sạch mặt đường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông trên tuyến để hàng hóa hoặc vật thể rơi vãi xuống mặt đường. Đơn vị quản lý, vận hành đang tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn tuyến và huy động các bộ phận liên quan xử lý dứt điểm sự cố, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.

Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý, vận hành đường cao tốc cần duy trì công tác tuần tra, kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý chướng ngại vật; đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng CSGT, cứu hộ giao thông để nhanh chóng cảnh báo, điều tiết phương tiện khi xảy ra sự cố.

Trước đó, ngày 23/7, nhiều phương tiện lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị thủng lốp, phải dừng khẩn cấp sau khi cán phải các mảnh kim loại sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu chính quyền địa phương, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) và đơn vị quản lý, khai thác, bảo trì kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện và người lưu thông trên tuyến.