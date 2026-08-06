Người dân Thủ đô chủ động hơn trên mỗi hành trình nhờ hệ thống 36 màn hình LED

ANTD.VN - Sau thời gian đưa vào vận hành, hệ thống màn hình LED giao thông điện tử bước đầu phát huy hiệu quả khi cung cấp thông tin theo thời gian thực, hỗ trợ người dân lựa chọn lộ trình phù hợp và góp phần giảm áp lực ùn tắc.

Khi thông tin trở thành "chìa khóa" để giảm ùn tắc

Giữa dòng phương tiện ken đặc của Thủ đô vào mỗi giờ cao điểm, người điều khiển phương tiện phải đưa ra quyết định rẽ trái hay đi thẳng chỉ trong vài giây khi đến nút giao. Trước đây, phần lớn những quyết định ấy được đưa ra dựa trên kinh nghiệm cá nhân, cảm tính. Chỉ đến khi hòa vào dòng xe đông đúc, bị kẹt lại trên cả một cung đường, lái xe mới biết lựa chọn của mình là không phù hợp, buộc phải mất thêm hàng chục phút mới có thể thoát khỏi điểm nghẽn.

Những thông tin hữu ích được truyền tải góp phần nâng cao công tác quản lý, vận hành giao thông trên địa bàn Thủ đô

Tuy nhiên, thực tế đó đang dần thay đổi khi Công an Hà Nội chính thức đưa vào vận hành 36 màn hình LED giao thông điện tử kết nối trực tiếp với Trung tâm Điều khiển giao thông, đồng bộ với gần 5.000 camera AI trên toàn thành phố. Không đơn thuần là những bảng điện tử hiển thị thông tin, hệ thống này đang từng bước thay đổi cách người dân tiếp cận thông tin giao thông, từ bị động sang chủ động, từ di chuyển theo cảm tính sang lựa chọn lộ trình dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Là đô thị đặc biệt với quy mô dân số và số lượng phương tiện thuộc nhóm lớn nhất cả nước, Hà Nội mỗi ngày phải đối mặt với áp lực giao thông rất lớn. Chỉ cần một vụ va chạm nhỏ, một phương tiện chết máy hay một trận mưa lớn cũng có thể nhanh chóng tạo ra hiệu ứng dây chuyền, khiến nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài.

Điều đáng nói là trước đây, phần lớn người tham gia giao thông chỉ có thể biết được tình trạng phía trước sau khi đã đi vào khu vực ùn tắc. Khi ấy, việc quay đầu hoặc chuyển hướng gần như là bất khả kháng.

Nhiều người vẫn có thói quen lựa chọn tuyến đường quen thuộc mỗi ngày mà không có căn cứ để đánh giá liệu tuyến đó có đang xảy ra ùn tắc hay không. Không ít trường hợp người dân liên tục "đổ dồn" vào một trục đường vốn đã quá tải, trong khi nhiều tuyến đường song song hoặc các hướng lưu thông khác vẫn còn thông thoáng.

Đó cũng là nguyên nhân khiến không ít điểm ùn tắc ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn bởi lưu lượng phương tiện liên tục được bổ sung mà người điều khiển phương tiện hoàn toàn không có thông tin để điều chỉnh hành trình.

Hệ thống 36 màn hình LED được lắp đặt tại các nút giao trọng điểm trên địa bàn Hà Nội

Trong bối cảnh đó, việc Công an thành phố Hà Nội đưa hệ thống 36 màn hình LED giao thông điện tử vào hoạt động đã mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới trong công tác tổ chức giao thông.

Khác với những bảng thông tin giao thông trước đây chỉ hiển thị nội dung cố định hoặc các thông điệp tuyên truyền, toàn bộ dữ liệu trên các màn hình LED được cập nhật trực tiếp từ Trung tâm Điều khiển giao thông thành phố.

Thông qua gần 5.000 camera AI hoạt động trên toàn địa bàn, lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục theo dõi diễn biến lưu lượng phương tiện theo thời gian thực, phân tích dữ liệu và phát đi các thông tin cảnh báo ngay khi xuất hiện dấu hiệu ùn tắc, tai nạn, ngập úng hoặc các sự cố bất thường… để người dân nắm được và lựa chọn hành trình phù hợp hơn.

Rất nhiều tài xế có thói quen bật kênh VOV giao thông khi di chuyển trên đường để nắm được thông tin các điểm ùn tắc, từ đó đưa ra quyết định điều hướng phù hợp. Tuy nhiên, trong nội đô, việc ùn tắc cục bộ diễn ra khi có các sự cố như mưa bão, ngập úng, tai nạn… thì việc ngay lập tức được hỗ trợ thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến là hết sức cần thiết, hữu ích.

Thông tin tuyên truyền trực quan, giúp người dân nắm bắt dễ dàng hơn

Tại mỗi nút giao, chỉ với vài giây quan sát, người điều khiển phương tiện có thể biết hướng nào đang đông, hướng nào đang thông thoáng; khoảng cách đến các điểm đến phía trước là bao xa; thời gian dự kiến cần di chuyển là bao nhiêu phút. Từ những dữ liệu đó, họ hoàn toàn có thể cân nhắc tiếp tục hành trình hoặc chuyển sang tuyến đường khác phù hợp hơn.

Đối với người thường xuyên di chuyển trong nội đô, thông tin thời gian thực giúp tiết kiệm đáng kể thời gian lưu thông, và nó còn hữu ích hơn đối với những tài xế từ địa phương khác đến Hà Nội.

Việc hàng nghìn người cùng tiếp cận một nguồn thông tin chính xác cũng góp phần phân bổ lưu lượng phương tiện hợp lý hơn trên toàn mạng lưới giao thông. Khi một bộ phận phương tiện chủ động chuyển hướng từ sớm, áp lực lên các tuyến đường ùn tắc cũng giảm theo, qua đó hỗ trợ lực lượng chức năng tổ chức giao thông hiệu quả hơn. Đó chính là ý nghĩa thiết thực mà 36 màn hình LED mang lại tại các nút giao trọng điểm của Thủ đô.

Không chỉ giúp người dân nắm được các thông tin tuyên truyền hữu ích mà còn giúp lựa chọn lộ trình phù hợp

Chỉ huy Phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết, thông tin từ camera AI được truyền về trung tâm, phân tích bằng công nghệ số, sau đó nhanh chóng chuyển thành các cảnh báo, hướng dẫn và hiển thị ngay trên các màn hình đặt tại những nút giao trọng điểm. Chu trình khép kín từ phát hiện - phân tích - cảnh báo - điều tiết giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý các tình huống phát sinh.

"Không chỉ phục vụ công tác điều hành giao thông thường nhật, hệ thống còn hỗ trợ hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông, mưa lớn gây ngập úng, cháy nổ hoặc các sự kiện tập trung đông người cần tổ chức phân luồng từ xa. Đây cũng là bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số của Công an thành phố Hà Nội, đưa dữ liệu trở thành công cụ hỗ trợ quản lý, điều hành thay cho phương thức xử lý chủ yếu dựa vào lực lượng trực tiếp như trước đây" - Đại diện đơn vị phân tích.

Góp phần hỗ trợ giải quyết các "điểm nghẽn"

Cho đến nay, sau 3 tuần đưa vào khai thác, hệ thống màn hình LED đã bước đầu nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Ghi nhận tại nhiều nút giao như Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, Trần Khát Chân - Võ Thị Sáu, Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến cho thấy, người dân đã chủ động quan sát thông tin hiển thị trên màn hình trong thời gian chờ đèn đỏ để quyết định hướng di chuyển.

Chị Ngô Thu Trà (phường Hai Bà Trưng) cho biết, việc biết trước tình trạng giao thông phía trước giúp người dân lựa chọn tuyến đường phù hợp thay vì đi theo thói quen như trước đây. Đối với những người không thông thuộc địa bàn, thông tin về khoảng cách và thời gian đến các điểm đến cũng rất hữu ích.

Cùng với gần 5.000 "mắt thần" camera AI, lực lượng Cảnh sát giao thông có thể nhanh chóng thông tin các tuyến đường có sự cố hoặc thông thoáng để người dân lựa chọn điều hướng

Là tài xế xe ôm công nghệ thường xuyên di chuyển trên nhiều tuyến phố, anh Trần Minh Đức (Ninh Bình) đánh giá, hệ thống màn hình LED giúp người lái xe nhanh chóng nắm bắt tình trạng giao thông theo thời gian thực, từ đó lựa chọn cung đường thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian di chuyển và nâng cao hiệu quả công việc.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Nam (Hưng Yên) chia sẻ, việc biết trước tuyến đường phía trước ùn tắc để chủ động chuyển hướng giúp hành trình trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Theo anh, nếu thời gian tới hệ thống được mở rộng tới nhiều tuyến đường khác, hiệu quả phục vụ người dân sẽ còn được nâng cao hơn nữa.

Không chỉ cung cấp thông tin giao thông, các màn hình LED còn thường xuyên hiển thị những thông điệp tuyên truyền về văn hóa giao thông, nhắc nhở người dân chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông và các quy định của pháp luật. Đây là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, giúp nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông ngay trong quá trình lưu thông.

Cùng với gần 5.000 camera AI đang hoạt động trên toàn địa bàn, hệ thống màn hình LED đã tạo nên mạng lưới điều hành giao thông đồng bộ, góp phần hỗ trợ giải quyết các nhóm "điểm nghẽn" của thành phố

Theo Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, việc đưa vào vận hành 36 màn hình LED điện tử có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số của thành phố, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự và từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh.

Cùng với gần 5.000 camera AI đang hoạt động trên toàn địa bàn, hệ thống màn hình LED đã tạo nên mạng lưới điều hành giao thông đồng bộ, góp phần hỗ trợ giải quyết các nhóm "điểm nghẽn" của thành phố như ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự.

Trong thời gian tới, khi tiếp tục được hoàn thiện về nội dung hiển thị, tối ưu cách truyền tải thông tin và mở rộng phạm vi ứng dụng, hệ thống màn hình LED giao thông điện tử được kỳ vọng sẽ trở thành một cấu phần không thể thiếu trong hệ sinh thái giao thông thông minh của Thủ đô.

Mỗi thông tin được truyền đi kịp thời không chỉ giúp người dân lựa chọn một cung đường hợp lý hơn mà còn góp phần hình thành văn hóa tham gia giao thông dựa trên dữ liệu, từng bước xây dựng một Hà Nội văn minh, hiện đại, an toàn và đáng sống.