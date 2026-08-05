Đề xuất thành lập cơ quan xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia

ANTD.VN - Dự thảo Luật Xuất bản thiết lập cơ chế pháp lý về mô hình cơ quan xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia và bổ sung quy định về chính sách Nhà nước trong đầu tư, xây dựng và phát triển tập đoàn này.

Trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản sáng 5/8, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo Luật đổi mới nội dung quản lý nhà nước theo hướng tăng cường quản lý bằng dữ liệu, công nghệ số và hậu kiểm; đồng thời hoàn thiện thêm hệ thống chính sách phát triển hoạt động xuất bản.

Không chỉ có vậy, dự thảo Luật còn chuyển từ tiền kiểm sang quản lý dựa trên dữ liệu, hậu kiểm và trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xuất bản; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm. Nhiều thủ tục hành chính được bãi bỏ hoặc đơn giản hóa; điều kiện kinh doanh được cắt giảm; các phương thức quản lý điện tử được hoàn thiện nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Dự thảo hoàn thiện thêm khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho hoạt động xuất bản trên môi trường số, đồng thời bổ sung cơ chế quản lý, giám sát, hậu kiểm, bảo vệ quyền tác giả và xử lý vi phạm trên môi trường mạng, tạo nền tảng cho phát triển hệ sinh thái xuất bản số.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật còn tạo lập cơ chế pháp lý về mô hình cơ quan xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia và bổ sung quy định về chính sách của nhà nước trong việc đầu tư, xây dựng và phát triển tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia đa nền tảng, đa sản phẩm.

Ngoài ra, dự thảo Luật bổ sung các quy định chặt chẽ hơn về phòng, chống in lậu, in nối bản trái phép, làm xuất bản phẩm giả và vi phạm bản quyền trên môi trường số; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các nền tảng số và đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian.

Mặt khác, dự thảo Luật bổ sung các quy định nhằm bảo vệ biên tập viên và những người làm công tác xuất bản trước các hành vi đe dọa, cản trở hoặc xâm phạm hoạt động nghề nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình

Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Ủy ban Văn hóa và Xã hội (VHXH) của Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật này.

Về chính sách của Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, Ủy ban cơ bản tán thành với các chính sách của Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, song đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo: Cân nhắc về phạm vi đối tượng thụ hưởng khi mở rộng ưu đãi về thuế, tín dụng; Giải trình cụ thể cơ chế, nguồn lực và đối tượng dự kiến thụ hưởng chính sách đầu tư xây dựng tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia…

Về nội dung có tính chất xuất bản trên không gian mạng, Uỷ ban VHXH đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng với các quy định có liên quan, bảo đảm không mâu thuẫn, chồng chéo và có tính khả thi, bao quát đối với các nền tảng phát hành, nền tảng trung gian phát hành xuất bản phẩm xuyên biên giới cung cấp xuất bản phẩm vào thị trường Việt Nam.

Về hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản (khoản 2 Điều 10), đề nghị thiết kế các hành vi bị cấm tại khoản 2 Điều 10 rõ ràng hơn, tránh phát sinh nhiều cách hiểu khác nhau trong thực tiễn áp dụng; bảo đảm nguyên tắc quyền con người chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật.

Về mô hình tổ chức và hoạt động của nhà xuất bản, Ủy ban đồng tình với việc sửa đổi quy định về mô hình tổ chức nhà xuất bản nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới và bối cảnh chuyển đổi số. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục làm rõ cơ chế quản trị, quyền và nghĩa vụ của cơ quan xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia; xác định rõ nội hàm và phân biệt mô hình cơ quan xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia.