Kiến nghị sớm đầu tư hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Hà Nội

ANTD.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề xuất UBND TP triển khai hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn sau khi Đảng ủy Chính phủ thống nhất giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư theo quy định của Luật Thủ đô.

Hai dự án gồm tuyến vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn và dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM hiện hữu đoạn từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi, đồng thời xây dựng mới ga Thường Tín và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia.

Theo đề xuất, UBND TP Hà Nội sẽ giao Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án; đơn vị này có trách nhiệm khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ Bộ Xây dựng và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư.

Để bảo đảm điều kiện triển khai, Sở Xây dựng đề xuất giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính hoàn thiện thủ tục điều chuyển nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn về cho Hà Nội thực hiện các dự án.

Cùng đó, Sở Xây dựng được phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan rà soát các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Sở Xây dựng kiến nghị TP Hà Nội sớm đầu tư 2 dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn

Việc rà soát nhằm bảo đảm các dự án kết nối đồng bộ với mạng lưới đường sắt quốc gia, tối ưu hiệu quả đầu tư và hướng tới hình thành hệ thống logistics thông suốt.

Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng việc triển khai hai dự án sẽ góp phần hiện thực hóa chủ trương phân cấp, phân quyền cho địa phương trong đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, đồng thời phát huy các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô để đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố.

Trước đó, tại cuộc họp chiều 25/6 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì, Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội cùng một số Bộ, ngành và cơ quan của Quốc hội đã báo cáo, trao đổi về phương án giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản một số dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, hai dự án dự kiến giao thành phố thực hiện gồm tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía Đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên, với tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng.

Hai dự án được xác định có ý nghĩa quan trọng trong việc di dời tuyến đường sắt quốc gia hiện hữu ra khỏi khu vực nội đô, qua đó tạo điều kiện triển khai quy hoạch đô thị, cải tạo mở rộng quốc lộ 1A và thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm khác.

Theo phương án được nêu tại cuộc họp, nếu triển khai theo quy trình thông thường, thời gian chuẩn bị và thực hiện các dự án có thể kéo dài 4 - 5 năm. Trong khi đó, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong giai đoạn 2027 - 2028.

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh cho rằng, việc triển khai hai dự án là điều kiện tiên quyết để di dời và tổ chức lại tuyến đường sắt hiện hữu đoạn Ngọc Hồi - Hà Nội - Gia Lâm.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ phương án tổ chức hệ thống ga trung tâm nhằm bảo đảm hiệu quả khai thác lâu dài.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp cùng đại diện các Ủy ban của Quốc hội thống nhất chủ trương giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản các dự án đường sắt quốc gia, lưu ý yêu cầu hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý những vướng mắc từ Luật Đường sắt hiện hành trước khi áp dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 258/2025/QH15.