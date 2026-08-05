Sau "bão" một sao, sân bay Nội Bài tổ chức lại giao thông cho xe dịch vụ

ANTD.VN - Liên quan đến làn sóng phản đối và đánh giá 1 sao trên Google về phương án tổ chức giao thông mới gây bức xúc cho hành khách và lái xe dịch vụ, sáng nay 5/8, đại diện sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, đơn vị đã tiếp thu ý kiến và có điều chỉnh làn đón cho xe dịch vụ tại nhà ga T1.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, từ ngày 3/8, Cảng HKQT Nội Bài phối hợp cùng Công an cửa khẩu Cảng chính thức triển khai phương án phân luồng giao thông mới.

Việc điều chỉnh luồng tuyến này nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh an toàn hàng không, giữ vững an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực cửa ngõ Thủ đô.

Trong những ngày đầu triển khai, các lực lượng chức năng đã tổ chức tăng cường tối đa nhân sự, túc trực liên tục tại hiện trường để phân luồng, hướng dẫn và hỗ trợ phương tiện.

"Dù vậy, chúng tôi thấu hiểu rằng sự thay đổi này đã gây ra những bỡ ngỡ nhất định và ảnh hưởng đến trải nghiệm của một số hành khách đón xe dịch vụ khi phải di chuyển xa hơn ra bãi đỗ xe trước sảnh E – Nhà ga T1", thông báo của sân bay Nội Bài nêu.

Nhiều hành khách phải đội mưa ở sân bay để đi tìm xe dịch vụ tại Nội Bài vào tối qua 4/8

Trước những ý kiến mà hành khách phản ánh, với tinh thần cầu thị và luôn đặt trải nghiệm của hành khách làm trọng tâm song song với việc giữ gìn trật tự giao thông, Cảng HKQT Nội Bài đã khẩn trương làm việc và thống nhất cùng Công an cửa khẩu điều chỉnh làn đón khách dành cho xe dịch vụ.

Cụ thể, hành khách sử dụng xe dịch vụ xe (biển vàng dưới 9 chỗ) sẽ được phép đón khách tại Làn 3 - phía trước sảnh E, Nhà ga T1 như các loại xe biển trắng khác.

Khu vực chờ xe tại đây có hệ thống mái che, đảm bảo không gian an toàn, khô ráo và thuận lợi cho hành khách cùng hành lý trong mọi điều kiện thời tiết.

Để đảm bảo luồng giao thông luôn thông suốt, không gây ùn tắc, thời gian phương tiện dừng đón khách tại Làn 3 được quy định tối đa không quá 3 phút;

Đồng thời Cảng HKQT Nội Bài bố trí ngay nhân viên Here to help (áo cam) tại tầng 1 Nhà ga T1 và T2 để hướng dẫn, hỗ trợ hành khách ra các khu vực đón xe, tạo thuận tiện cho hành khách.

Sân bay Nội Bài tổ chức lại giao thông từ 3/8

Vào tối qua, khu vực sân bay Nội Bài xuất hiện mưa giông lớn. Cũng bởi vậy, việc tổ chức lại giao thông, bố trí cho xe dịch vụ ra tận ngoài xa mà không có lối đi riêng cho người đi bộ đã gây bức xúc cho hành khách. Nhiều hành khách đã phải đi bộ giữa trời mưa ở sân bay để tìm xe dịch vụ.

Nhiều lái xe dịch vụ cũng bày tỏ sự bức xúc khi bị phân biệt đối xử với xe taxi hãng được nhượng quyền khai thác các sảnh sân bay.

Ngay trong đêm qua, nhiều hành khách đã vào Google và đánh giá 1 sao khiến sân bay Nội Bài hứng "bão".