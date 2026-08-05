Hoàn thành bay kiểm tra, hiệu chuẩn cơ bản hệ thống radar Nội Bài

ANTD.VN -Trạm radar Nội Bài mới có hai vai trò chính đối với vùng trời Hà Nội: Dự phòng 100% cho trạm hiện hữu, tạo hai tầng bảo vệ: trạm này gặp sự cố, trạm kia lập tức tiếp quản nhiệm vụ; mở rộng năng lực giám sát phục vụ điều hành tiếp cận tại Nội Bài, tăng cường giám sát sân bay Gia Lâm, Cát Bi, Thọ Xuân.

Từ ngày 29/7-3/8, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) đã hoàn thành đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn cơ bản hệ thống radar sơ cấp, thứ cấp Nội Bài - bước kỹ thuật quan trọng trước khi đưa công trình vào khai thác, phục vụ giám sát, điều hành bay.

Đây là hạng mục quyết định của Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Nội Bài - công trình giao thông cấp đặc biệt do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư, đặt tại xã Thư Lâm, TP Hà Nội.

Việc hoàn tất bay kiểm tra và hiệu chuẩn là điều kiện bắt buộc trước khi hệ thống được đưa vào vận hành chính thức. Kết quả cho thấy toàn bộ các chỉ tiêu kỹ thuật đều đáp ứng tiêu chí của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), khẳng định hệ thống đủ điều kiện phục vụ công tác giám sát và điều hành bay vùng trời Thủ đô.

Trạm radar Nội Bài vừa hoàn thành bay kiểm tra hiệu chuẩn, sẵn sàng đưa vào khai thác

Đại diện VATM cho biết, Trạm radar Nội Bài mới đảm nhiệm hai vai trò cốt lõi. Trước hết, đây là hệ thống dự phòng 100% cho trạm radar hiện hữu, hình thành hai tầng bảo vệ. Trong trường hợp một trạm gặp sự cố, trạm còn lại sẽ lập tức tiếp quản nhiệm vụ. Đây cũng là nguyên tắc an toàn nền tảng của ngành quản lý bay - không phụ thuộc vào một điểm lỗi duy nhất.

Bên cạnh đó, công trình còn mở rộng đáng kể năng lực giám sát. Hệ thống sẽ phục vụ điều hành tiếp cận (APP) tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, tăng cường giám sát khu vực sân bay Gia Lâm, Cát Bi và Thọ Xuân; hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội (ACC/HAN), đồng thời chồng lấn với radar Vinh, góp phần khép kín chuỗi giám sát liên tục trên hành lang bay Bắc - Trung.

Sau khi hoàn tất lắp đặt và kiểm tra kỹ thuật mặt đất, hệ thống radar được đưa vào giai đoạn bay kiểm tra, hiệu chuẩn - bước bắt buộc cuối cùng trước khi đưa vào khai thác.

Trong quá trình này, tổ lái điều khiển tàu bay theo các quỹ đạo, độ cao và cự ly đã được xây dựng từ trước. Song song với đó, các chuyên gia bay kiểm tra, hiệu chuẩn của ATTECH phối hợp cùng tổ bay, chuyên gia radar và lực lượng kỹ thuật mặt đất để đối chiếu vị trí chuẩn của tàu bay với dữ liệu mà hệ thống radar ghi nhận.

Với gần 24 giờ bay, chương trình kiểm tra bao gồm: Bài bay quỹ đạo tròn; bài bay đánh giá tầm phủ đứng cùng nội dung xác định vùng mù đỉnh đài đồng thời kiểm tra radar thứ cấp.

Điểm đáng chú ý của đợt bay hiệu chuẩn là toàn bộ quá trình được thực hiện trong điều kiện hoạt động khai thác tại Nội Bài vẫn diễn ra bình thường. Đây là kết quả hiệp đồng chặt chẽ giữa kiểm soát viên không lưu, phi công, chuyên gia bay kiểm tra hiệu chuẩn và lực lượng kỹ thuật mặt đất.

Việc hoàn thành bay kiểm tra, hiệu chuẩn cơ bản Trạm radar Nội Bài đánh dấu hạng mục quan trọng của dự án đã hoàn tất, tạo cơ sở để hệ thống đưa vào khai thác theo kế hoạch, góp phần cùng ngành Hàng không Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý vùng trời và bảo đảm an toàn bay theo các tiêu chuẩn quốc tế.