Đưa dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện?

ANTD.VN - Đề xuất bãi bỏ điều kiện hoạt động đối với dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền, đưa ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chuyển sang quản lý hậu kiểm…

Cắt giảm một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Trình bày Tờ trình tóm tắt về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ trước Quốc hội sáng 7/8, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nêu rõ, dự thảo Luật tập trung vào 3 nhóm nội dung lớn:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đối với Luật Tần số vô tuyến điện, dự thảo Luật cắt giảm các điều kiện cấp giấy phép không còn cần thiết hoặc đã được điều chỉnh tại các quy định khác.

Dự thảo luật cũng bãi bỏ các quy định về đào tạo vô tuyến điện viên nghiệp dư, đồng thời phân lại thẩm quyền quản lý về việc đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải sang bộ phận quản lý chuyên ngành. Việc điều chỉnh này giúp cắt giảm một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức trong việc đào tạo người dân trong việc được cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên.

Đối với Luật Viễn thông, dự thảo Luật bãi bỏ, đơn giản hóa một số điều kiện cấp phép viễn thông để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo cơ chế giám sát, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời bãi bỏ điều kiện hoạt động đối với dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền, đưa ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chuyển sang quản lý hậu kiểm, tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh.

Đối với Luật Giao dịch điện tử, dự thảo Luật bãi bỏ thủ tục hành chính thay đổi nội dung cấp phép nhằm phù hợp với xu thế quản lý sử dụng dữ liệu, thay thế cho giấy tờ và thủ tục gia hạn cấp phép kinh doanh dịch vụ tin cậy, nhằm giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày tờ trình

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

Đối với Luật Chuyển giao công nghệ, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, phê duyệt và ban hành chương trình, chính sách về nhập khẩu công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ.

Thứ ba, hoàn thiện cơ sở pháp lý để sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh.

Đối với Luật Tần số vô tuyến điện, dự thảo Luật sửa đổi quy định về cấp phép sử dụng băng tần trong trường hợp đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo hướng điều chỉnh thời hạn cấp phép ban đầu từ 3 năm lên 5 năm và điều chỉnh thời gian đánh giá hiệu quả thực hiện đề án trước khi cho phép gia hạn cấp giấy phép để tiếp tục thực hiện đề án…

Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, đảm bảo đồng bộ với quy định hiện hành

Thẩm tra về dự án Luật trên, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) tán thành với các lý do nêu tại Tờ trình của Chính phủ.

Đối với Luật Tần số vô tuyến điện, về cấp băng tần cho doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh (khoản 3), Ủy ban KH,CN&MT tán thành việc kéo dài thời hạn giấy phép cấp lần đầu từ 3 lên 5 năm, rút ngắn thời hạn tiếp tục thực hiện đề án làm cơ sở gia hạn từ 12 xuống 10 năm và chuyển thời điểm đánh giá hiệu quả sử dụng băng tần từ 3 lên 9 tháng trước khi giấy phép hết hạn; tổng thời hạn tối đa không đổi, không quá 15 năm.

Tuy nhiên, do cấp trực tiếp băng tần - tài nguyên quốc gia hữu hạn, có giá trị kinh tế lớn - mà không qua đấu giá, thi tuyển nên Ủy ban đề nghị Chính phủ làm rõ căn cứ xác định “tỷ lệ cơ bản” trong văn bản quy định chi tiết.

Đối với Luật Viễn thông, về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và tên miền quốc gia “.vn”, Ủy ban KH,CN&MT tán thành bãi bỏ điều kiện “không đang trong quá trình giải thể, phá sản”, thay “phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh” bằng “kế hoạch kinh doanh và kỹ thuật” và bãi bỏ cụm từ “điều kiện hoạt động” tại khoản 4 Điều 48 để đồng bộ với chủ trương đưa dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ra khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Quang cảnh phiên họp

Đối với Luật Giao dịch điện tử, về bãi bỏ thủ tục “gia hạn”, “thay đổi nội dung” giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy, trên cơ sở kết quả lấy Phiếu xin ý kiến, Ủy ban tán thành bỏ cụm từ “gia hạn” tại khoản 4 Điều 28 như phương án Chính phủ trình.

Đối với Luật Chuyển giao công nghệ (Điều 4 dự thảo Luật), Ủy ban cơ bản nhất trí việc sửa đổi khoản 2 Điều 41 và khoản 2 Điều 54 nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đồng bộ với pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, song đề nghị rà soát kỹ, nghiên cứu cơ chế thành lập hội đồng thẩm định để không làm giảm yêu cầu thẩm định, đánh giá tác động và bảo đảm thống nhất với pháp luật về sở hữu trí tuệ và ngân sách nhà nước.