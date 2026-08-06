Thành lập và phát triển Mạng lưới chuyên gia trí tuệ nhân tạo Việt Nam toàn cầu

ANTD.VN - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Quyết định số 3335/QĐ- BKHCN, thành lập và phát triển Mạng lưới chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) Việt Nam toàn cầu.

Thu hút các chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu, giải bài toán lớn của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Mạng lưới được thành lập để kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân là người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có trình độ, kinh nghiệm, uy tín trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, quản trị, thương mại hoá sản phẩm và hoạch định chính sách về trí tuệ nhân tạo.

Từ đó, hình thành cộng đồng chuyên gia trình độ cao trong lĩnh vực AI, có khả năng kết nối và huy động hiệu quả tri thức trong nước và quốc tế, phục vụ trực tiếp các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với các bài toán thực tiễn tại Việt Nam; gắn kết với hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực công nghệ quốc gia;

Hỗ trợ hình thành một 2 số mô hình, nền tảng, sản phẩm AI có ý nghĩa chiến lược trong các lĩnh vực ưu tiên như: y tế, giáo dục, đô thị thông minh, an ninh mạng, dữ liệu quốc gia.

Cụ thể, Mạng lưới sẽ thu hút, tập hợp và duy trì sự tham gia thực chất của lực lượng chuyên gia AI người Việt trên toàn cầu; thiết lập cơ chế dẫn dắt, đào tạo và chuyển giao tri thức theo chuẩn quốc tế nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực AI;

Tăng cường liên kết giữa cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia AI quốc tế nhằm hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh; định hướng giải quyết các bài toán thực tiễn nhằm tạo ra các sản phẩm, giải pháp AI có tính ứng dụng cao và thúc đẩy thương mại hóa;

Huy động trí tuệ tinh hoa tham gia tư vấn hoạch định chính sách, thiết kế và đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong các chương trình, nhiệm vụ, dự án AI trọng điểm, phục vụ phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược, các lĩnh vực ưu tiên của đất nước như y tế, giáo dục, đô thị thông minh, an ninh mạng, dữ liệu quốc gia.

Mạng lưới được tổ chức và vận hành theo nguyên tắc mở, linh hoạt, tự nguyện; bảo đảm khả năng kết nối rộng rãi giữa các chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế; Về hoạt động, Mạng lưới gắn với các bài toán thực tiễn của quốc gia, địa phương và doanh nghiệp; khuyến khích định hướng ứng dụng, tạo ra giá trị kinh tế - xã hội; đồng thời huy động, kết nối đa dạng nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy hợp tác quốc tế và hợp tác công - tư, bảo đảm tính bền vững và hiệu quả;

Bảo đảm tính minh bạch, khách quan và chất lượng trong các hoạt động chuyên môn; tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghiên cứu, quy định pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan trong việc quản lý, khai thác, sử dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ hình thành từ các hoạt động có sự tham gia của Mạng lưới; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bí mật Nhà nước…

Bộ KH&CN là đầu mối quốc gia quản lý, điều phối hoạt động của Mạng lưới. Kinh phí triển khai các hoạt động của Mạng lưới được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động quản lý của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và các nguồn kinh phí hợp hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.