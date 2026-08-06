Mưa giông lớn khiến hàng chục chuyến bay không thể hạ cánh xuống Nội Bài

ANTD.VN -Trong 2 ngày 4 và 5/8, khu vực sân bay Nội Bài đã xuất hiện mưa giông lớn gây ảnh hưởng đến hoạt động bay. Hàng chục chuyến bay không thể hạ cánh, nhiều chuyến bay phải bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh đến sân bay khác.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thông tin, trong ngày 5/8, khu vực miền Bắc xuất hiện đợt mưa giông mạnh trên diện rộng, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác bay tại nhiều sân bay.

Trong đó, sân bay Nội Bài và Điện Biên mưa lớn làm tầm nhìn xuống dưới tiêu chuẩn khai thác, riêng tại sân bay Nội Bài liên tục phải áp dụng các biện pháp điều tiết luồng không lưu (ATFM), thậm chí phải tạm thời dừng tiếp thu tàu bay đến nhằm bảo đảm an toàn khai thác.

Đáng chú ý, thời điểm thời tiết xấu xuất hiện cũng là giai đoạn sân bay Nội Bài có mật độ hoạt động bay cao trong ngày, khiến đây trở thành sân bay chịu ảnh hưởng lớn nhất trong khu vực.

Hình ảnh mây bao trùm toàn bộ sân bay Nội Bài chiều ngày 5/8/2026 (ảnh VATM)

Tại sân bay Nội Bài, mưa giông cường độ rất mạnh kéo dài nhiều giờ từ 14h44 phút đến 17h18 phút (giờ địa phương). Các bản tin quan trắc liên tục ghi nhận tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km, có thời điểm chỉ còn 600-800 m, thấp hơn tiêu chuẩn khai thác của sân bay. Bên cạnh đó, các vùng mây đối lưu lớn che phủ khu vực trục cất, hạ cánh đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động cất và hạ cánh của tàu bay. Nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống Nội Bài phải bay vòng chờ, trong đó có 1 chuyến bay chuyển hướng hạ cánh.

Tại sân bay Cát Bi, mưa rào và giông xảy ra trong khoảng thời gian trưa và chiều, tầm nhìn ngang thấp nhất giảm còn 600 m. Tại sân bay Điện Biên, mưa rào mạnh xuất hiện trong buổi chiều làm tầm nhìn giảm xuống dưới tiêu chuẩn khai thác, thấp nhất khoảng 650 m. Sân bay Thọ Xuân ghi nhận mưa giông vừa với tầm nhìn ngang thấp nhất 3.500 m.

Hình ảnh thời điểm sân bay Nội Bài có mật độ bay cao, rất nhiều chuyến bay phải bay chờ nhiều vòng do thời tiết xấu

Trước đó, trong tối 4/8, mưa giông mạnh ở khu vực sân bay Nội Bài cũng đã gây tác động lớn đến hoạt động cất hạ cánh.

Cụ thể, mưa dông mạnh xảy ra tại sân bay Nội Bài trong khoảng thời gian từ 21 giờ 28 phút đến 23 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 4/8/2026. Các bản tin quan trắc ghi nhận tầm nhìn giảm thấp nhất xuống còn 1.200 m, có thời điểm thiết bị đo được giảm xuống 750-900 m, dưới tiêu chuẩn khai thác sân bay. Khu vực sân bay cũng ghi nhận hiện tượng sét trong mây và sét đánh xuống mặt đất dữ dội, làm gia tăng mức độ nguy hiểm trong thời gian giông mạnh.

Từ 22 giờ 10 phút đến 23 giờ 14 phút, năng lực tiếp thu tàu bay đến sân bay Nội Bài được điều chỉnh xuống 0 chuyến/giờ. Từ 23 giờ 15 phút đến 23 giờ 59 phút, năng lực tiếp thu được nâng lên 16 chuyến/giờ. Sau 00 giờ 00 phút ngày 05/8/2026, năng lực tiếp thu tàu bay tại sân bay Nội Bài trở lại bình thường.

Do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, hoạt động cất, hạ cánh và khai thác bay tại sân bay Nội Bài bị ảnh hưởng đáng kể. Nhiều chuyến bay đến phải bay chờ, hàng chục chuyến bay không thể tiếp tục hạ cánh tại Nội Bài đã phải chuyển hướng đến các sân bay dự bị.