Vì sao nhiều mẹ bầu chuẩn bị nơi ở cữ từ trước ngày sinh?

ANTD.VN -Không còn đợi đến sát ngày sinh mới lựa chọn bệnh viện, nhiều gia đình trẻ hiện chủ động chuẩn bị kiến thức thai kỳ từ sớm, tìm hiểu đội ngũ bác sĩ, phương án sinh và cả dịch vụ chăm sóc sau sinh. Đón đầu xu hướng này, Bệnh viện Mặt Trời Hà Nội phát triển hành trình thai sản liên tục từ quản lý thai kỳ, vượt cạn đến ở cữ, trên nền tảng chuyên môn cao, chăm sóc cá nhân hóa và không gian tiện nghi.

Chuẩn bị kiến thức cho cả thai kỳ

Mang thai, sinh con và những tuần đầu sau sinh là một hành trình liên tục, trong đó mỗi giai đoạn đều có những nhu cầu chăm sóc riêng. Thay vì chỉ quan tâm đến địa điểm vượt cạn, nhiều thai phụ và gia đình ngày nay bắt đầu tìm hiểu kiến thức cho cả thai kỳ ngay từ những tháng đầu; đồng thời cân nhắc đội ngũ bác sĩ, năng lực xử trí các tình huống phát sinh, phương pháp giảm đau, điều kiện chăm sóc trẻ sơ sinh và nơi nghỉ ngơi sau sinh.

GS.TS.BS Trần Danh Cường – nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cùng nhiều chuyên gia, bác sĩ tham gia chia sẻ chuyên môn, siêu âm trực tiếp tại sự kiện

Sự thay đổi này cho thấy tiêu chí lựa chọn dịch vụ thai sản đang ngày càng toàn diện hơn. Bên cạnh một ca sinh an toàn, các gia đình còn mong muốn được đồng hành sâu sát, giảm bớt lo lắng trong thai kỳ và nhận được sự hỗ trợ chu đáo khi người mẹ bước vào giai đoạn hồi phục, làm quen với việc chăm sóc em bé.

Xu hướng ấy được thể hiện rõ tại Lớp học Tiền sản do Bệnh viện Mặt Trời Hà Nội - thuộc hệ thống y tế chất lượng cao SunGroup Healthcare do Tập đoàn Sun Group đầu tư - tổ chức ngày 2/8, thu hút sự quan tâm của đông đảo mẹ bầu và người thân.

Đây là sự kiện sẽ được duy trì định kỳ hằng tháng, với sự tham gia tư vấn và trực tiếp siêu âm cùng các chuyên gia sản khoa hàng đầu. Sau chương trình ngày 2/8, buổi thứ hai của Lớp học Tiền sản dự kiến được tổ chức vào ngày 29/8.

Không chỉ cung cấp kiến thức, chương trình còn tạo cơ hội để các gia đình trực tiếp trao đổi với chuyên gia về những vấn đề thường gặp trong thai kỳ, phương pháp theo dõi sức khỏe mẹ và bé cũng như sự chuẩn bị cần thiết trước và sau cuộc vượt cạn.

Điểm nhấn của chương trình trong ngày 2/8 là phần chia sẻ chuyên môn và siêu âm trực tiếp của GS.TS.BS Trần Danh Cường – nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán trước sinh. Qua các tình huống lâm sàng, chuyên gia phân tích vai trò của sàng lọc, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý thai kỳ bài bản, giúp các gia đình có góc nhìn trực quan hơn về quá trình phát triển của thai nhi.

Hoạt động tư vấn trực tiếp cũng giúp các mẹ bầu hiểu mỗi thai kỳ có những đặc điểm riêng, không thể áp dụng một quy trình giống nhau cho tất cả sản phụ. Kế hoạch theo dõi cần được xây dựng dựa trên thể trạng, tiền sử sản khoa, diễn biến của thai nhi và mong muốn sinh nở của từng người mẹ, đặc biệt với những trường hợp thai kỳ nguy cơ cao, sản phụ có bệnh lý nền hoặc cần phối hợp nhiều chuyên khoa.

Chương trình đề cao sự tham gia của người chồng và các thành viên trong gia đình trong chia sẻ trách nhiệm, kiến thức chăm sóc trẻ

Một điểm nhấn khác của chương trình đề cao sự tham gia của người chồng và các thành viên trong gia đình. Thông qua các nội dung hướng dẫn về chăm sóc trẻ sơ sinh, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ, nhận biết dấu hiệu bất thường và chia sẻ trách nhiệm chăm sóc, người thân có thể trở thành một phần chủ động trong hành trình hồi phục của sản phụ.

“Mỗi gia đình có một hành trình đón con khác nhau. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là bảo đảm một ca sinh an toàn mà còn đồng hành cùng mẹ và bé trong suốt quá trình mang thai, sinh nở và hồi phục sau sinh”, ThS.BS Kiều Văn Đồng, Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện Mặt Trời, chia sẻ.

Giải quyết nỗi lo sau sinh

Đáng chú ý, trong buổi học tiền sản, nỗi lo lớn mà nhiều mẹ bầu chia sẻ không chỉ là “sinh ở đâu” mà là “ai đồng hành khi mang thai, ai chăm mình sau sinh”. Bởi khi em bé chào đời, sự quan tâm của gia đình thường tập trung gần như hoàn toàn vào trẻ. Trong khi đó, người mẹ vừa trải qua nhiều thay đổi về thể chất và tâm lý, cần thời gian nghỉ ngơi, phục hồi cũng như sự hướng dẫn khoa học để thích nghi với vai trò mới.

Lớp học Tiền sản do Bệnh viện Mặt Trời Hà Nội thu hút sự quan tâm của đông đảo mẹ bầu và người thân.

Thực tế, không phải gia đình nào cũng có đủ người thân hoặc kinh nghiệm để chăm sóc mẹ và bé trong giai đoạn này. Những quan niệm ở cữ khác nhau giữa các thế hệ đôi khi còn khiến sản phụ chịu thêm áp lực. Vì vậy, nhiều gia đình quan tâm tìm kiếm một môi trường sau sinh vừa bảo đảm chuyên môn, vừa tạo không gian nghỉ ngơi riêng tư.

Đón đầu nhu cầu đó, Bệnh viện Mặt Trời Hà Nội phát triển dịch vụ ở cữ để hành trình thai sản trọn vẹn. Người mẹ được theo dõi sức khỏe, hỗ trợ kiểm soát đau và phục hồi thể chất; đồng thời được tư vấn dinh dưỡng, nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc tinh thần. Trẻ sơ sinh được theo dõi, chăm sóc hằng ngày bởi đội ngũ y tế, giúp gia đình yên tâm hơn trong những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ.

Không gian ở cữ được thiết kế theo hướng riêng tư, tiện nghi, kết hợp tiêu chuẩn y khoa với trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp và điều quan trọng là các bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và các chuyên khoa liên quan vẫn có thể phối hợp khi mẹ hoặc bé cần được đánh giá.

Hành trình từ mang thai đến ở cữ tại Bệnh viện Mặt Trời hướng tới mục tiêu xuyên suốt đó là giúp mỗi gia đình đón con trong tâm thế chủ động

Theo đại diện Bệnh viện Mặt Trời Hà Nội, định hướng phát triển của bệnh viện là xây dựng một hành trình chăm sóc liền mạch, thay vì cung cấp dịch vụ riêng lẻ.

Với ba trụ cột chuyên môn cao, chăm sóc cá nhân hóa và trải nghiệm chuẩn quốc tế, hành trình từ mang thai đến ở cữ tại Bệnh viện Mặt Trời hướng tới mục tiêu xuyên suốt đó là giúp mỗi gia đình đón con trong tâm thế chủ động, để mẹ được chăm sóc đúng mức và em bé có một khởi đầu an toàn ngay từ những ngày đầu đời.