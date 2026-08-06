ANTD.VN - Ngày 5/8/2026, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) và Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (VAEDR) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) về phát triển và kinh doanh hệ sinh thái học liệu số trên phạm vi toàn quốc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

VNPT VinaPhone và VAEDR hợp tác phát triển hệ sinh thái học liệu số

Tham dự lễ ký kết, về phía VNPT có ông Đinh Đức Thụ - Phó Tổng Giám đốc VNPT VinaPhone cùng đại diện các đơn vị chuyên môn của VNPT VinaPhone. Về phía VAEDR có Tiến sỹ Nguyễn Khắc Khanh, Chủ tịch Hiệp hội cùng các Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp xây dựng và phát triển hệ sinh thái học liệu số, kết nối các nhà xuất bản, doanh nghiệp EdTech và đơn vị sở hữu học liệu số với nền tảng công nghệ của VNPT để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giáo dục số tới các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý, tổ chức và cá nhân trên cả nước. Hệ sinh thái dự kiến bao gồm nhiều nhóm sản phẩm như sách điện tử, học liệu điện tử, thư viện số, ngân hàng câu hỏi, nền tảng khảo thí, phòng thi ảo cùng các giải pháp chuyển đổi số giáo dục.

Trong khuôn khổ hợp tác, VNPT VinaPhone sẽ chủ trì xây dựng, vận hành nền tảng công nghệ và triển khai kinh doanh thông qua hệ thống bán hàng và các kênh phân phối của VNPT. VAEDR đảm nhận vai trò kết nối các đơn vị thành viên, đối tác sở hữu học liệu số; phối hợp phát triển thị trường, truyền thông, xúc tiến thương mại và nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ giáo dục số mới.

Tại sự kiện, đại diện VNPT VinaPhone đã chia sẻ nền tảng công nghệ, kế hoạch triển khai kinh doanh thông qua hệ thống đơn vị bán hàng, hệ sinh thái số và các kênh phân phối của VNPT.

Hiện tại, nền tảng giáo dục số vnEdu của VNPT đang phục vụ hơn 32.000 trường học, hơn 1 triệu giáo viên tại 34 tỉnh/thành phố, quản lý hơn 11 triệu hồ sơ học sinh và hơn 6 triệu học bạ số. Với hạ tầng viễn thông phủ rộng khắp toàn quốc và mạng lưới bán hàng đến tận các địa phương, VNPT sở hữu nền tảng vững chắc để đưa các giải pháp giáo dục tiếp cận mọi đối tượng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đinh Đức Thụ - Phó Tổng Giám đốc VNPT VinaPhone nhấn mạnh, sự hợp tác này là bước cộng hưởng hoàn hảo giữa thế mạnh hạ tầng, mạng lưới phủ rộng toàn quốc của VNPT và năng lực nội dung chính thống của VAEDR.

VNPT VinaPhone cam kết tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ cùng Hiệp hội để nhanh chóng chuẩn hóa và đưa học liệu số lên hệ thống. Mục tiêu cốt lõi là giúp học sinh, sinh viên và người dân dễ dàng tiếp cận các nền tảng học tập trực tuyến một cách an toàn, chất lượng và thuận lợi nhất.

Đánh giá cao mô hình hợp tác này, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Khanh - Chủ tịch VAEDR khẳng định Hiệp hội sẽ phát huy tối đa vai trò là tổ chức kết nối, lan tỏa tri thức, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định để đồng hành cùng VNPT VinaPhone tạo ra giá trị bền vững cho hệ sinh thái giáo dục.

Trong thời gian tới, hai bên cũng sẽ phối hợp tích hợp các sản phẩm học liệu số lên các nền tảng của VNPT như vnEdu, VNPT eLearning và các nền tảng số khác; đồng thời xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu, quản lý bản quyền và bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

Hợp tác giữa VNPT VinaPhone và VAEDR được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh của mỗi bên, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái học liệu số toàn diện, đưa các sản phẩm, giải pháp giáo dục số chất lượng đến với đông đảo cơ sở giáo dục trên cả nước, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giáo dục.