Nắng nóng bao trùm miền Bắc, tiêu thụ điện dự báo xấp xỉ kỷ lục ngày 27-5

ANTD.VN - Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) dự báo, công suất tiêu thụ điện ngày hôm nay (24-6) có thể tương đương mức kỷ lục ngày 27-5 vừa qua do nắng nóng.

Cán bộ nhân viên ngành điện kiểm tra đường dây truyền tải, đảm bảo cung ứng điện dịp nắng nóng

Theo nhận định của Trung tâm khí tượng thủy văn, hôm nay (24-6), khu vực vùng núi Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Phụ tải hệ thống điện miền Bắc dự kiến tiếp tục tăng cao xấp xỉ 30.000 MW. Mức công suất dự báo tương đương kỷ lục từng được ghi nhận vào ngày 27-05-2026 (Ngày 27-5, hệ thống điện miền Bắc đạt kỷ lục công suất cực đại 29.966 MW vào thời điểm 13h20, tăng 6,3% so với kỷ lục của năm 2025; sản lượng kỷ lục 631 triệu kWh, cao hơn 9,0 % so với kỷ lục của năm 2025. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng miền Bắc cao hơn 25,7% và công suất cực đại cao hơn 27,5%).

NMSO cũng nhận định trong cao điểm tiêu thụ điện tối 23-6, công suất hệ thống điện Quốc gia đạt 54.100 MW, đặc biệt là hệ thống điện miền Bắc dự kiến tiếp tục tăng cao hơn so với ban ngày, đạt 29.000 MW, cao hơn ngày 23-5 và gần tương đương kỷ lục nắng nóng giai đoạn cuối tháng 5 vừa qua.

Đáng chú ý, do phụ tải tăng cao, ngày 23-6, hệ thống điện miền Bắc đã ghi nhận một số máy biến áp cấp điện áp 500kV mang tải cao (Hiệp Hòa AT1 & AT2, Thường Tín AT1) và cấp điện áp 220kV vận hành ở mức đầy tải (Thường Tín AT4, Bá Thiện AT5, Bắc Ninh 2 AT2, Thanh Xuân AT1).

Trước tình hình trên, NSMO khuyến nghị người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tắt các thiết bị khi không sử dụng, đặt nhiệt độ điều hoà từ 26 độ trở lên, tiết giảm lượng đèn chiếu sáng, trang trí ngoài trời vào buổi tối để giảm áp lực cung cấp điện từ hệ thống.

Người dân cũng nên dịch chuyển giờ dùng điện. Việc chủ động dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện sang các khung giờ thấp điểm không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho người dân mà còn đóng vai trò chiến lược đối với an ninh năng lượng quốc gia.

Tiết kiệm điện trong giai đoạn cao điểm giúp giảm nhẹ áp lực vận hành hệ thống, tối ưu hóa chi phí huy động nguồn phát, từ đó nâng cao độ tin cậy và tính ổn định của lưới điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt.