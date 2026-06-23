Từ nước sạch đến cuộc sống thông minh: Euromade Việt Nam ra mắt Watek Smart Living

ANTD.VN - Ngày 21/6/2026, tại Hà Nội, Công ty TNHH Euromade Việt Nam chính thức ra mắt hệ sinh thái Watek Smart Living 2026, đánh dấu bước phát triển mới sau 17 năm hoạt động trong lĩnh vực nước sạch và các giải pháp chăm sóc sức khỏe gia đình.

Theo ông Ninh Văn Giang, Tổng Giám đốc Euromade Việt Nam, từ trước đến nay nhiều người biết đến Euromade Việt Nam qua thương hiệu Thế giới lọc nước, với một hệ sinh thái sản phẩm khá toàn diện liên quan đến lọc nước, nước sạch, nước tốt để chăm sóc sức khỏe. Giờ đây, một hệ sinh thái mới - Watek Smart Living được xây dựng với mục tiêu kiến tạo một cuộc sống thông minh, nơi công nghệ không chỉ mang lại sự tiện nghi mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe và hướng tới phát triển bền vững.

Từ nền tảng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xử lý nước, Euromade Việt Nam từng bước mở rộng sang các giải pháp không khí sạch, thiết bị gia dụng thông minh và công nghệ kết nối, hình thành hệ sinh thái WATEK Smart Living dựa trên bốn trụ cột gồm Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa (Automation) và phát triển bền vững (Sustainable).

Buổi ra mắt hệ sinh thái Watek Smart Living thu hút sự chú ý của cộng đồng

Ông Ninh Văn Giang cho biết, Watek Smart Living không chỉ đơn thuần là ngôi nhà thông minh với các thiết bị được kết nối Internet, mà còn hướng tới việc tạo ra môi trường sống lành mạnh, an toàn và thân thiện với môi trường. Công nghệ được ứng dụng để tự động hóa các hoạt động trong gia đình, đồng thời giúp người dùng kiểm soát, quản lý thiết bị một cách thuận tiện và minh bạch hơn.

Với sự ra đời của Watek Smart Living, Euromade Việt Nam hướng tới mô hình phát triển gồm 5 bước: nước sạch, không khí sạch, tiện nghi cao cấp, an toàn - tiết kiệm năng lượng và kết nối thông minh. Đây được xem là lộ trình phát triển từ những nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đến việc hình thành một hệ sinh thái sống hiện đại và toàn diện.

Ông Ninh Văn Giang - Tổng Giám đốc Euromade Việt Nam giới thiệu về hệ sinh thái Watek Smart Living

Một trong những điểm nhấn của Watek Smart Living là nhóm giải pháp không khí tươi và sạch trong nhà. Trên thực tế, phần lớn các dòng điều hòa hiện nay chỉ có chức năng tuần hoàn không khí trong phòng, không tạo ra nguồn không khí mới từ bên ngoài. Trong khi đó, việc đóng kín cửa và sử dụng điều hòa liên tục có thể làm gia tăng nồng độ CO₂, độ ẩm, mùi khó chịu và các chất ô nhiễm trong không gian sống.

Đại diện GNB Korea - đối tác quản lý và giám sát chất lượng sản phẩm trong hệ sinh thái Watek Smart Living chia sẻ tại lễ ký kết

Để giải quyết vấn đề này, Watek phát triển dòng máy lọc và cấp khí tươi thông minh với cơ chế lấy không khí từ bên ngoài, lọc sạch rồi đưa vào trong nhà, đồng thời hỗ trợ đẩy luồng khí cũ chứa CO₂ ra ngoài. Giải pháp được giới thiệu có khả năng góp phần giảm bụi mịn PM2.5, PM10, giảm khí CO₂, hạn chế mùi, các hợp chất hữu cơ bay hơi (TVOC) và tăng cường lượng oxy trong không gian sống.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái Watek Smart Living còn bao gồm nhiều sản phẩm như khóa thông minh, bơm biến tần thông minh, quạt thông minh, vòi sen cây tắm đứng, thiết bị nhà bếp thông minh cùng các giải pháp gia dụng kết nối. Các thiết bị được tích hợp trên cùng một nền tảng điều khiển, cho phép người dùng quản lý và vận hành từ xa thông qua điện thoại thông minh.

Theo ông Ninh Văn Giang, toàn bộ hệ sinh thái Watek Smart Living được phát triển theo định hướng “One Brand - One Ecosystem - One Smart Life”, hướng tới việc xây dựng một thương hiệu thống nhất, một hệ sinh thái kết nối đồng bộ và một phong cách sống thông minh cho gia đình Việt.

Giám đốc Sản phẩm nền tảng thương mại điện tử Droppii - bà Thu Hồng (trái), cùng ông Ninh Văn Giang - Tổng Giám đốc Euromade Việt Nam và bà Giang Thị Thía - Phó Chủ tịch Hội đồng STC vui mừng sau lễ ký kết bổ sung các sản phầm thuộc hệ sinh thái Watek Smart Living lên nền tàng thương mại điện tử Droppii

Cũng tại sự kiện, Euromade Việt Nam ký kết và công bố GNB Korea là đối tác quản lý và giám sát chất lượng sản phẩm trong hệ sinh thái Watek Smart Living, nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và hướng tới phát triển bền vững trong thời gian tới.

Việc ra mắt Watek Smart Living được xem là bước đi chiến lược của Euromade Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu về các giải pháp sống thông minh, tiết kiệm năng lượng và chăm sóc sức khỏe tại gia ngày càng gia tăng. Từ nền tảng nước sạch - lĩnh vực đã tạo dựng vị thế của doanh nghiệp trong nhiều năm qua - Euromade đang mở rộng sang một hệ sinh thái công nghệ nhằm góp phần kiến tạo không gian sống hiện đại, an toàn và tiện nghi hơn cho các gia đình Việt.