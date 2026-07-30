Trương Trần Anh Duy khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Hải quân bằng âm nhạc trong MV "Nguyện"

ANTD.VN - Đánh dấu hơn một năm đồng hành cùng các chuyến công tác hướng về biển, đảo Tổ quốc, ca sĩ Trương Trần Anh Duy chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên "Nguyện".

Không chỉ là một ca khúc do chính anh sáng tác và thể hiện, "Nguyện" còn là dự án MV văn hóa – tư liệu đặc biệt, gói trọn những cảm xúc, ký ức và lòng biết ơn được vun đắp qua bốn chuyến hải trình đầy ý nghĩa đến Trường Sa, Nhà giàn DK1, các đảo tuyến Tây Nam và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

MV là cảm xúc, ký ức và lòng biết ơn được vun đắp qua bốn chuyến hải trình đầy ý nghĩa của Trương Trần Anh Duy

Ca khúc được thai nghén từ những cảm xúc sâu sắc của nam ca sĩ trong mỗi khoảnh khắc chia tay đảo xa. Anh chia sẻ bản thân luôn khắc ghi những lời tuyên thệ mộc mạc nhưng đầy khí phách của các chiến sĩ trước giờ đoàn công tác rời đảo như: "Trường Sa vì cả nước, Trường Sa yêu Tổ quốc", hay "Tạm biệt đất liền". Chính những âm vang ấy đã trở thành nguồn cảm hứng thôi thúc anh cầm bút, viết nên "Nguyện".

Cảm hứng sáng tác từ những lời thề kiên cường nơi đầu sóng

Chia sẻ về lý do lựa chọn tựa đề "Nguyện", Trương Trần Anh Duy cho biết đây là một cái tên ngắn gọn nhưng chứa đựng hai tầng ý nghĩa thiêng liêng. Thứ nhất là lời nguyện, lời thề nơi tuyến đầu, đại diện cho ý chí sắt đá và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của những người lính Hải quân. Thứ hai là tâm nguyện của người nghệ sĩ, thể hiện khát vọng của một nghệ sĩ trẻ mong muốn cống hiến hết mình, dùng âm nhạc làm cầu nối để tôn vinh hình ảnh người lính, lan tỏa tinh thần yêu nước đến cộng đồng.

"Từ những chuyến đi thực tế đó, mình mới cảm nhận được rằng bản thân cần phải cố gắng và cống hiến nhiều hơn nữa. Mình càng thêm thương và ngưỡng mộ các anh chiến sĩ. Bài hát 'Nguyện' chính là lời hứa, là tâm huyết của mình để ghi lại tinh thần kiên cường của các chiến sĩ Hải quân." – ca sĩ Trương Trần Anh Duy chia sẻ.

Không chỉ mang giá trị tư liệu, "Nguyện" còn được đầu tư chỉn chu về mặt âm nhạc, thể hiện rõ tư duy sáng tác cũng như năng lực thanh nhạc của Trương Trần Anh Duy.

Ca khúc mở đầu bằng những giai điệu êm đềm, sâu lắng như tiếng sóng biển rì rào vỗ bờ, đưa người nghe bước vào không gian rộng lớn của biển trời Tổ quốc. Càng về sau, cấu trúc hòa âm được đẩy lên cao trào với chất liệu giao hưởng hùng tráng kết hợp cùng nhịp trống mạnh mẽ, tạo nên một bản hùng ca vừa hào sảng, vừa da diết tình yêu quê hương.

Ở sản phẩm lần này, Trương Trần Anh Duy tiếp tục phát huy thế mạnh với chất giọng giàu cảm xúc cùng kỹ thuật vocal vững vàng. Trong những đoạn mở đầu và phiên khúc, anh lựa chọn lối hát nhẹ nhàng, thủ thỉ như những lời tự sự. Khi bước vào phần điệp khúc, giọng hát được mở rộng với nội lực mạnh mẽ, vang xa và đầy cảm xúc, truyền tải trọn vẹn khí chất kiên cường của những lời thề trước biển.

Những câu hát như: "Vì quê hương dẫu phong ba ta vượt nắng thắng mưa..." hay "Nguyện giữ vững sắc cờ đỏ thắm tung bay nơi trời Nam...", qua phần thể hiện đầy truyền cảm của nam ca sĩ, đã góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Hải quân như những ngọn hải đăng giữa biển khơi – biểu tượng của bản lĩnh, sự kiên trung và tinh thần không lùi bước nơi đầu sóng ngọn gió.

MV "Nguyện" – Thước phim tư liệu sống động về tình quân dân

MV "Nguyện" được xây dựng theo hình thức MV văn hóa – tư liệu với lối kể chuyện chân thực, giàu cảm xúc. Xuyên suốt tác phẩm là hành trình tái hiện cuộc sống của người chiến sĩ Hải quân, từ những ngày miệt mài huấn luyện, những chuyến lên đường thực hiện nhiệm vụ, khoảnh khắc đón các đoàn công tác ra thăm đảo, cho đến không khí trang nghiêm của các buổi lễ diễu binh giữa biển trời.

Toàn bộ hình ảnh trong MV được chắt lọc từ những chuyến hải trình thực tế của Trương Trần Anh Duy, kết hợp cùng nguồn tư liệu quý giá và sự hỗ trợ chính quy từ Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam, gồm: Phòng Tuyên huấn – Cục Chính trị – Quân chủng Hải quân, Vùng 1 Hải quân, Vùng 2 Hải quân, Vùng 4 Hải quân, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân, cùng sự hỗ trợ trang phục từ Lữ đoàn 171 – Vùng 2 Hải quân.

Sự đồng hành của các đơn vị không chỉ góp phần bảo đảm tính chuẩn mực, chính xác và trang nghiêm cho tác phẩm mà còn giúp hình ảnh người lính biển hiện lên chân thực, sống động và giàu cảm xúc.

Điểm nhấn xúc động nhất của MV nằm ở những thước phim tái hiện cuộc sống cùng sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1. Tác phẩm khắc họa hình ảnh những con người kiên cường bám trụ giữa biển khơi mênh mông, trên những "ngôi nhà sắt" từng đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng nhưng chưa bao giờ vơi đi ý chí, bản lĩnh và tinh thần vượt khó.

Xen kẽ trong đó là những lát cắt đầy xúc động về tình quân dân gắn bó, được thể hiện qua những câu chuyện sẻ chia từng giọt nước ngọt quý giá giữa các chiến sĩ với ngư dân và đồng bào bám biển. Chính những hình ảnh dung dị ấy đã góp phần khắc họa sâu sắc tình người nơi đầu sóng ngọn gió.

Không chỉ tái hiện chân thực cuộc sống của người lính biển, "Nguyện" còn truyền tải thông điệp về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc nuôi dưỡng tình yêu quê hương, khơi dậy tinh thần cống hiến và lan tỏa niềm tự hào dân tộc thông qua ngôn ngữ âm nhạc cùng góc nhìn nghệ thuật của thế hệ Gen Z.

Hiện MV "Nguyện" đã chính thức phát hành trên YouTube và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, góp phần đưa những câu chuyện về biển đảo, Nhà giàn DK1 và hình ảnh người chiến sĩ Hải quân đến gần hơn với đông đảo công chúng.