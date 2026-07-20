Kịp thời hỗ trợ người phụ nữ gặp nạn, Công an phường Phúc Lợi nhận thư cảm ơn

ANTD.VN - Ngày 20/7, Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) đã nhận được thư cảm ơn của chị Đỗ Thị Khánh Linh (sinh năm 1996, trú tại Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tình hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an phường trong quá trình giải quyết một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 9h ngày 16/7, do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn, chị Đỗ Thị Khánh Linh điều khiển xe ô tô Toyota Yaris màu trắng, lưu thông trên tuyến đường Đê Vàng thì không may mất lái, tự va chạm vào tường phân cách.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đồng chí Nguyễn Thanh Vinh, Nguyễn Gia Hải Phong và Nguyễn Cảnh Lâm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, hướng dẫn xử lý vụ việc, hỗ trợ người điều khiển phương tiện ổn định tâm lý và hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Lá thư cảm ơn và hiện trường vụ tai nạn

Trong thư cảm ơn gửi Công an phường Phúc Lợi, chị Đỗ Thị Khánh Linh chia sẻ rằng sự có mặt kịp thời, tinh thần trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp cùng thái độ tận tình của các cán bộ, chiến sĩ đã giúp chị vượt qua thời điểm hoang mang, lo lắng sau tai nạn. Chị bày tỏ sự cảm kích trước hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, trách nhiệm, luôn tận tâm phục vụ nhân dân.

Lá thư cảm ơn là nguồn động viên to lớn đối với tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phúc Lợi, đồng thời là minh chứng sinh động cho tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”. Mỗi việc làm trách nhiệm, mỗi hành động kịp thời, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ đều góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ nhân dân.