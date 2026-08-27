Cao điểm nghỉ Quốc khánh, sân bay Nội Bài dự báo đón khách kỷ lục với 125.000 lượt

ANTD.VN -Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (NIA) thông tin, kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9, dự kiến khiến lượng hành khách qua sân bay sẽ tăng mạnh.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại, Cảng đã triển khai đồng bộ các phương án, từ tối ưu hạ tầng, tăng cường nhân lực đến ứng dụng công nghệ, nhằm bảo đảm khai thác an toàn, thông suốt.

Theo dự báo, ngày 28/8 sẽ là cao điểm nhất của đợt nghỉ lễ. Nội Bài dự kiến phục vụ hơn 125.000 lượt hành khách, tăng 8% so với ngày thường và 33% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng cất, hạ cánh trong ngày này dự kiến đạt 743 lượt chuyến bay, tăng 10% so với thường lệ và 18% so với cùng kỳ năm trước.

Sân bay quốc tế Nội Bài dự kiến đón khoảng 125 nghìn lượt khách/ngày cao điểm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

Đáng chú ý, Cục Hàng không Việt Nam đã tăng tham số điều phối slot tại Nội Bài từ 42 lên 44 slot/giờ trong khung thời gian 6h-23h55. Việc tăng tham số tạo thêm dư địa để các hãng hàng không tăng chuyến, góp phần giảm áp lực khai thác và đáp ứng nhu cầu đi lại trong những ngày cao điểm.

Để bảo đảm giao thông thông suốt, sân bay Nội Bài phối hợp với Công an cửa khẩu điều tiết các luồng phương tiện tiếp cận nhà ga, linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực tế và bố trí rõ ràng các khu vực đỗ xe.

Bên trong nhà ga, Cảng khai thác tối đa công suất các quầy thủ tục, cửa ra tàu bay, băng chuyền hành lý; đồng thời tăng cường nhân sự hỗ trợ tại những vị trí có nguy cơ ùn ứ.

Lực lượng Công an hướng dẫn, phân luồng phương tiện

Hệ thống sinh trắc học được ưu tiên vận hành ổn định, với lực lượng kỹ thuật túc trực thường xuyên. Cảng cũng phối hợp với Công an cửa khẩu tổ chức các khu vực xuất nhập cảnh riêng cho công dân Việt Nam, làn dành cho hành khách nước ngoài và phi hành đoàn, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Mô hình Phối hợp ra quyết định tại sân bay (A-CDM) tiếp tục được phát huy nhằm tối ưu công tác điều hành hoạt động bay, nâng cao hiệu quả khai thác và chỉ số đúng giờ.

Trong thời gian cao điểm, sân bay Nội Bài yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ tuân thủ nghiêm quy định, duy trì chất lượng phục vụ trong toàn bộ thời gian khai thác, kể cả các chuyến bay sáng sớm và đêm muộn. Nhân viên được yêu cầu giữ tác phong, thái độ phục vụ chuẩn mực, chủ động hỗ trợ hành khách trong quá trình làm thủ tục và di chuyển tại nhà ga.

Đại diện sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách nên chủ động làm thủ tục trực tuyến hoặc check-in tại các kios ở nhà ga

Để giảm thời gian chờ đợi, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến nghị hành khách chủ động check-in trực tuyến qua website, ứng dụng di động; sử dụng tài khoản định danh VNeID, kiosk check-in hoặc kiosk sinh trắc học tại nhà ga.

Hành khách cũng cần kiểm tra kỹ giấy tờ đi máy bay, quy định về hành lý và các vật phẩm bị cấm hoặc hạn chế mang lên máy bay. Trong những ngày cao điểm, nên chủ động tính toán thời gian di chuyển và có mặt tại sân bay trước 2 giờ đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế để hoàn tất thủ tục hàng không, an ninh và hải quan.

Khi di chuyển tại sân bay, hành khách cần tuân thủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn và phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình điều tiết giao thông tại khu vực nhà ga, góp phần hạn chế ùn tắc và bảo đảm hành trình thuận lợi trong kỳ nghỉ lễ.