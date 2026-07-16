El-Nino gây thiếu hụt lượng mưa, nhưng vẫn tiềm ẩn mưa lũ cực đoan

ANTD.VN -Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, El-Nino gây nguyên nhân chính thiếu hụt lượng mưa, nhưng vẫn tiềm ẩn xảy ra tình trạng mưa lũ cực đoan, mưa lũ có cường độ rất lớn tập trung trong thời gian ngắn.

Hiện tại hiện tượng El-Nino đã ảnh hưởng đến nước ta, dự báo trong khoảng ba tháng tới cường độ có xu hướng tiếp tục tăng dần, trong thời kỳ từ tháng 10 đến tháng 12/2026, tiếp tục duy trì với cường độ mạnh.

El-Nino gây nguyên nhân chính thiếu hụt lượng mưa, nhưng vẫn tiềm ẩn xảy ra tình trạng mưa lũ cực đoan, mưa lũ có cường độ rất lớn tập trung trong thời gian ngắn, dẫn đến dòng chảy đến hồ chứa tăng đột biến, mực nước trong các hồ chứa tăng rất nhanh, nhất là với các hồ chứa vừa và nhỏ, có khả năng sẽ đầy nước ngay trong một trận mưa, nhiều hồ chứa phải chuyển từ trạng thái thiếu nước sang điều tiết lũ trong thời gian ngắn, gây khó khăn cho vận hành và bảo đảm an toàn công trình.

Để chủ động ứng phó, Bộ NN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác phòng, chống thiên tai và quản lý an toàn đập, hồ chứa.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, triển khai phân cấp quản lý theo quy định và rà soát, củng cố năng lực cho tổ chức khai thác công trình thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu.

Các địa phương cũng cần tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa theo quy định và phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước cấp tỉnh.

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị quản lý khai thác đập, hồ chứa, UBND cấp xã, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước.

Đối với các hồ chứa cần quan tâm (hồ hư hỏng, hồ đang thi công): Chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác, Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đánh giá, có giải pháp đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, hạn chế tích nước với các hồ chứa không đảm bảo an toàn.

Đối với các hồ chứa có cửa van điều tiết, các địa phương cần rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành; kiểm tra toàn diện tình trạng an toàn của công trình, hệ thống cấp điện, thiết bị đóng mở cửa van, hệ thống giám sát vận hành và các thiết bị liên quan, bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động.

Bộ cũng yêu cầu tổ chức vận hành thử các cửa van, thiết bị điều khiển theo quy định; duy trì hoạt động ổn định của hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng; xây dựng các kịch bản vận hành linh hoạt ứng với các tình huống mưa lớn, mưa đặc biệt lớn, thường xuyên cập nhật dự báo để điều chỉnh phương án phù hợp.

Cùng với đó, các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra công trình, sẵn sàng phương án ứng phó, xử lý sự cố theo phương châm "4 tại chỗ"; kịp thời thông báo cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi có tình huống bất thường.

Thường xuyên cập nhật đầy đủ số liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định (thông tin mực nước hồ chứa, dung tích hồ, lưu lượng xả)