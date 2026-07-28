Hà Nội sắp xếp, tổ chức lại 19 trường Cao đẳng, Trung cấp và 29 Trung tâm giáo dục thường xuyên

ANTD.VN - Hà Nội sẽ sắp xếp, tổ chức lại 19 Trường Cao đẳng và Trung cấp công lập hiện nay thành 10 cơ sở; từ 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hiện nay thành 14 trung tâm…

Hà Nội chuẩn bị sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 27/7/2026 về triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, Đại học công lập trên địa bàn thành phố.

Theo Kế hoạch này, đối với hệ thống trường Cao đẳng và Trung cấp công lập, thành phố Hà Nội sẽ sắp xếp 19 cơ sở gồm 10 trường Cao đẳng và 9 trường Trung cấp thành 10 cơ sở, gồm 8 trường Cao đẳng và 2 trường Trung cấp.

Trong đó, giữ nguyên 5 trường để tiếp tục tái cấu trúc (Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội). Hai trường Trung cấp sẽ xây dựng đề án nâng cấp thành trường Cao đẳng đa ngành, đồng thời thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 14 trường còn lại.

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), thành phố sẽ sắp xếp 29 trung tâm GDNN - GDTX thành 14 trung tâm GDNN-GDTX.

Sau khi Trung ương có hướng dẫn chi tiết về tiêu chí, điều kiện thành lập với loại hình trường trung học nghề sẽ chuyển đổi sang mô hình trường trung học nghề với 05 trung tâm GDNN-GDTX. Việc hợp nhất được thực hiện theo từng khu vực như nội đô, phía Bắc, phía Đông, phía Tây, Tây Nam, Tây Bắc, phía Nam và khu vực sông Hồng.

Đối với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, giữ nguyên đầu mối tổ chức, hướng tới mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của Thủ đô.

Các trường khi thực hiện sáp nhập, trong giai đoạn trước mắt sẽ giữ nguyên về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, tài sản, cơ chế tài chính, biên chế được giao, cán bộ hiện có…

UBND TP Hà Nội cho biết, kế hoạch này nhằm đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục phù hợp với chủ trương chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục"; thực hiện mô hình một trường chính, có các phân hiệu; hợp nhất các đầu mối quản lý để hình thành các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có quy mô lớn...

Về cách thức triển khai, Hà Nội ưu tiên hình thức tái cấu trúc nâng cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động hoặc hợp nhất với cơ sở giáo dục khác (sáp nhập các trường trung cấp hoặc trường cao đẳng vào trường cao đẳng khác) có tính tương đồng hoặc bổ trợ về lĩnh vực, ngành nghề đào tạo; sự thuận lợi về vị trí địa lý.