Giữ vững an ninh – trật tự, tạo ‘bệ phóng’ phát triển kinh tế xã hội,

ANTD.VN - Trong câu chuyện với PV ANTĐ, đồng chí Đỗ Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân (Hà Nội) nhìn nhận, hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, một trong những điểm nhấn ở địa bàn là ANTT được giữ vững, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhân dân tốt nhất.

Trong câu chuyện với PV ANTĐ, đồng chí Đỗ Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân (Hà Nội) nhìn nhận, hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, một trong những điểm nhấn ở địa bàn là ANTT được giữ vững, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhân dân tốt nhất.

Nắm chắc tình hình, tham mưu “đúng”, trúng” nhiều quyết sách

“Cũng như các xã, phường ở Hà Nội, ngay từ khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, phường Thanh Xuân có những thuận lợi, thời cơ, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Thực tế ấy đòi hỏi từ người chỉ huy đến cán bộ, chiến sỹ phải có nhận thức rõ ràng: chủ động đánh giá, nắm chắc tình hình, lĩnh vực, từ đó tham mưu và có những hành động để theo kịp, thậm chí đi trước những yêu cầu công tác”, Thượng tá Vũ Hải Thành –Trưởng CAP Thanh Xuân chia sẻ.

Chỉ huy Công an phường Thanh Xuân báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở công tác đảm bảo ANTT địa bàn

Một năm qua, CAP Thanh Xuân đã triển khai hiệu quả khối lượng công việc lớn: Chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường ban hành các nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai thực hiện các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; công tác phòng, chống cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, an toàn giao thông; phòng, chống ma túy; quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và các nhiệm vụ trọng tâm.

Đặc biệt, CAP đã tham mưu Đảng uỷ phường ban hành Nghị quyết 10-NQ/ĐU, ngày 12/12/2025 về lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục 5 điểm nghẽn trên địa bàn phường; Nghị quyết số 20-NQ/ĐU, ngày 27/03/2026 của Đảng ủy phường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai xây dựng mô hình “Tổ dân phố ba nhất về an ninh, trật tự” trên địa bàn phường.

Cán bộ Công an phường tham gia đoàn công tác của lãnh đạo phường vận động người dân trong diện giải phóng mặt bằng

Phát huy vai trò chủ công, CAP Thanh Xuân đã tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương về cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lực lượng Công an; triển khai các nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ.

“Điểm nổi bật là đơn vị đã chủ động triển khai, tham mưu Kế hoạch 116/KH-UBND ngày 09/12/2025 về việc thực hiện mô hình công tác phường xã hoá lắp đặt camera giám sát an ninh trên địa bàn phường, với mục tiêu tranh thủ hệ thống camera sẵn có của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn đơn vị quy mô sẽ phủ kín camera giám sát trên địa bàn phường nhất là các tuyến đường chính, khu dân cư, trường học, chợ, cơ quan trọng yếu; ngoài ra hệ thống sẽ tích hợp camera người dân để tận dụng tối đa tài nguyên của người dân, doanh nghiệp để tích hợp vào hệ thống của Trung tâm chỉ huy điều hành giám sát tại trụ sở CAP”, chỉ huy CAP Thanh Xuân thông tin.

Đánh giá về vai trò, trách nhiệm của CAP, đồng chí Đỗ Quang Dương –Chủ tịch UBND phường ghi nhận, trong công tác GPMB, CAP đã chủ động tham mưu UBND phường xây dựng phương án bảo đảm ANTT trong quá trình thực hiện dự án Đường Vành đai 2.5 đoạn Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi (quộc lộ 6). Kết quả đã tham mưu chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đối với 472 hộ dân có đất nằm trong dự án đường xây dựng đường Vành đai 2.5 tự nguyện bàn giao mặt bằng không phải tổ chức cưỡng chế; tình hình ANTT đảm bảo.

Những con số… biết nói

Là địa bàn “lõi” của quận Thanh Xuân (cũ), phường Thanh Xuân khởi điểm mô hình chính quyền 2 cấp với những tiềm ẩn. Tuy nhiên với quyết tâm cao và sự bài bản, khoa học trong những giải pháp, kế hoạch, CAP Thanh Xuân đã chủ động, phối hợp giữ vững sự ổn định ANCT địa bàn; không để phát sinh tình hình, vụ việc phức tạp.

Nhiều hình thức tuyên truyền sinh động được Công an phường Thanh Xuân triển khai

Trong 1 năm qua, tỷ lệ điều tra, khám phá phạm pháp hình sự của CAP đạt 88,6%; khám phá, phát hiện, xử phạt 176 vụ -176 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; phát hiện, xử lý 27 vụ - 27 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 370 triệu đồng; khám phá 68 vụ - 97 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 4 đối tượng trốn truy nã.

Với phương châm “chặn nguồn tội phạm từ trứng nước”, CAP Thanh Xuân tăng cường quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở chấp hành quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. “Từ tháng 7-2025 đến nay, CAP đã kiểm tra, xử lý 2 vụ việc hình sự, 30 vụ việc xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 150 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện, tăng gần 5 lần số vụ và 17 lần về số tiền phạt so với năm 202”, chỉ huy CAP Thanh Xuân thông tin.

Lãnh đạo Đảng ủy phường trao khen tập thể, cá nhân Công an phường lập thành tích trong đảm bảo ANTT

Trong công tác bảo đảm TTATGT, xác định rõ trách nhiệm chủ lực và tham mưu giải quyết 2 điểm nghẽn về ùn tắc giao thông và trật tự đô thị, CAP Thanh Xuân đã phối hợp triển khai nhiều đợt ra quân lập lại TTĐT, đẩy mạnh công tác làm sạch, thông thoáng vỉa hè; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép. Kết quả xử lý vi phạm của phường đạt tỷ lệ cao, và một cảm nhận rõ rệt nhất là đã và đang có một Thanh Xuân với những tuyến phố, trục đường, còn ngõ từng bước gọn gàng, văn minh bền vững.

Nhiều “vốn quý” khác ở phường Thanh Xuân, cũng khởi phát từ vai trò – công tác tham mưu của CAP, là thành lập, kiện toàn 89 Đội dân phòng với trên 1.300 thành viên; thành lập, duy trì hoạt động 283 “Điểm chữa cháy công cộng”, 183 “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 165 “Khu chung cư, tập thể an toàn PCCC”…Đây là những hạt nhân đáp ứng tương đối những yêu cầu tức thì trong công tác giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở, và hơn nữa, giúp nhân rộng trong nhân dân phong trào, khí thế bảo vệ bình yên xã hội.

“Lãnh đạo Đảng ủy phường đánh giá cao trong năm 2025, Đảng bộ CAP xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; không có chi bộ hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. CAP cũng đang đảm nhiệm tốt vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 10 – CATP Hà Nội; và đã đề xuất, hoàn thiện hồ sơ và được các cấp công nhận khen thưởng đối với 3 lượt tập thể - 143 lượt cá nhân. Một Đảng bộ mạnh sẽ góp phần vào thành công, thành tích chung của phường; và đặc biết ý nghĩa hơn, Đảng bộ đó lại thuộc lực lượng vũ trang. Những nỗ lực, kết quả của từng đảng viên, chi bộ, Đảng bộ CAP đạt được trong thời gian qua chính là “bệ phóng” giúp địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, và cao hơn nữa, là phục vụ nhân dân tốt nhất”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân, đồng chí Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh.