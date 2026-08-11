Nỗ lực các biện pháp giữ bình yên địa bàn

ANTD.VN - Chủ động tham mưu, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, Công an xã Kim Anh, Hà Nội đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện các giải pháp khắc phục 5 “điểm nghẽn” về ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, ngập úng và an toàn thực phẩm, góp phần xây dựng địa bàn ổn định, văn minh và phát triển bền vững.

Tổ công tác Công an xã Kim Anh ra quân tuyên truyền tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, TTĐT

Gỡ “điểm nghẽn” từ cơ sở

Sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Kim Anh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính của ba xã Tân Dân, Minh Phú và Minh Trí. Với diện tích hơn 52 km², gồm 28 thôn dân cư, địa bàn rộng, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua như Quốc lộ 2, Tỉnh lộ 35 và đường 14, công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với chính quyền và lực lượng chức năng.

Bám sát chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về xử lý các “điểm nghẽn” trong quản lý đô thị, Công an xã Kim Anh đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tồn tại trên địa bàn. Trong đó, lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các kết luận của Thành ủy và tổ chức triển khai các kế hoạch chuyên đề về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ngập úng, vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cùng với công tác tham mưu, Công an xã Kim Anh đã tập trung rà soát, đánh giá thực trạng địa bàn để xác định các nguy cơ tiềm ẩn. Qua điều tra cơ bản, lực lượng chức năng xác định 7 điểm có hành vi sử dụng trái phép lòng đường, lề đường để bày bán hàng hóa; 40 trường hợp bán hàng rong và 5 điểm tập kết rác tại các thôn Quán Mỹ, Thanh Trí, Thắng Trí, Lập Trí và Phú Thịnh có nguy cơ ảnh hưởng đến mỹ quan, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Đáng chú ý, các điểm tập kết rác được bố trí ven đường, nhiều thời điểm xe chứa rác xếp thành hàng dài, lấn chiếm một phần lề đường, làm thu hẹp diện tích lưu thông của phương tiện. Trước thực trạng đó, Công an xã đã chủ động tham mưu các phương án sắp xếp lại điểm tập kết rác, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Tuyên truyền đi đôi với xử lý

Một trong những giải pháp được Công an xã Kim Anh đặc biệt chú trọng là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp dân, hoạt động của các tổ chức đoàn thể và lực lượng cơ sở, nhiều nội dung liên quan đến trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được phổ biến thường xuyên đến người dân.

CAX Kim Anh tích cực tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định

Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng Công an xã duy trì các đợt tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo chuyên đề. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 69 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 26,6 triệu đồng; đồng thời xử lý 40 trường hợp bán hàng rong bằng hình thức phạt nguội với số tiền trên 8,1 triệu đồng.

Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân, từng bước lập lại trật tự trên các tuyến đường và khu vực công cộng. Nhiều trường hợp vi phạm sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý đã tự giác chấp hành, không tái phạm.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Kim Anh tiếp tục được giữ vững ổn định. Địa bàn không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, không phát sinh tình trạng đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép; không hình thành các “điểm nóng” về trật tự đô thị hay các tụ điểm phức tạp gây bức xúc trong nhân dân.

Cùng với đó, sự phối hợp giữa Công an xã với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên Ban Chỉ đạo 197 và các đơn vị chức năng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn đều được triển khai nghiêm túc, góp phần giữ vững ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

Tuy nhiên, theo đánh giá của lực lượng chức năng, vẫn còn một số tồn tại cần tiếp tục tập trung khắc phục. Một bộ phận hộ kinh doanh vẫn có biểu hiện tái lấn chiếm lòng đường khi không có lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát. Tình trạng đổ rác không đúng thời gian, địa điểm quy định vẫn xuất hiện ở một số khu vực, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sống.

Để duy trì kết quả đã đạt được, thời gian tới Công an xã Kim Anh sẽ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu nòng cốt, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, từng bước bổ sung hệ thống camera giám sát phục vụ công tác quản lý địa bàn.

Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động và xử lý nghiêm vi phạm, Công an xã Kim Anh đang góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” từ cơ sở, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng địa bàn ngày càng văn minh, an toàn và phát triển bền vững.