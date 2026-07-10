UOB nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

ANTD.VN - Ngân hàng UOB vừa công bố Báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2026 với nhiều nhận định tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2026.

Nâng dự báo tăng trưởng lên 8,5%

Tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng tốc trong quý II/2026, đạt mức 8,39% so với cùng kỳ, cao hơn mức 7,94% của quý I/2026, đưa tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm lên 8,18%.

Với kết quả này, UOB đánh giá Việt Nam tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN tính đến thời điểm hiện tại.

“Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông kéo dài và giá năng lượng duy trì ở mức cao, kết quả này không chỉ vượt xa kỳ vọng trước đó của chúng tôi mà còn phản ánh đà tăng trưởng trên diện rộng của các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp” – các chuyên gia UOB đánh giá.

Trong đó, ngành sản xuất, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ chốt nhờ vào nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu tăng mạnh, với mức tăng 11,4% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2026.

Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì mức độ tăng trưởng vượt trội, với sản xuất công nghiệp tăng 12,7% so với cùng kỳ trong tháng 6 và 10,8% trong 6 tháng đầu năm 2026, cao hơn đáng kể mức tăng 8,7% của cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong nửa đầu năm đi kèm với sự suy yếu của cán cân đối ngoại. Thâm hụt thương mại của Việt Nam đã tăng mạnh lên khoảng 15 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, trái ngược với mức thặng dư 7,9 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi phí nhập khẩu nhiên liệu gia tăng do tác động của xung đột tại Trung Đông.

Tuy nhiên, với việc Mỹ và Iran đã bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán, đồng thời eo biển Hormuz được mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải, giá năng lượng được kỳ vọng sẽ dần hạ nhiệt trong thời gian tới. Do đó, UOB kỳ vọng cán cân thương mại của Việt Nam sẽ quay trở lại trạng thái thặng dư vào cuối năm 2026.

Ngành sản xuất, chế tạo là động lực tăng trưởng chủ chốt

Nhờ kết quả kinh tế nửa đầu năm 2026 vượt kỳ vọng, động lực phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục mạnh mẽ và giá năng lượng giảm nhiệt, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam lên 8,5%, từ mức 7,0% trước đó.

Các chuyên gia đánh giá, nền kinh tế Việt Nam đã cho thấy khả năng chống chịu đáng kể trước những tác động từ căng thẳng tại Trung Đông, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong nửa cuối năm 2026.

Lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng NHNN giữ nguyên chính sách tiền tệ

Số liệu CPI tháng 6 mang lại tín hiệu tích cực trong ngắn hạn khi giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu nhờ giá xăng dầu giảm. Bức tranh lạm phát chung cũng đã dịu lại khi CPI quay trở lại vùng 4%, đạt 4,69% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 6, sau hai tháng liên tiếp vượt 5% (tháng 5: 5,6%; tháng 4: 5,46%).

Tính trung bình, CPI quý II/2026 tăng 5,25% so với cùng kỳ, trong khi mức tăng của 6 tháng đầu năm đạt 4,38%. Lạm phát cơ bản vẫn duy trì ở mức tương đối cao, tăng 4,50% trong tháng 6 và bình quân 4,12% trong nửa đầu năm 2026.

Một số biện pháp được Chính phủ triển khai trước đó đã phát huy hiệu quả trong việc kiểm soát áp lực giá cả, bao gồm duy trì chính sách miễn, giảm thuế đối với xăng dầu, cũng như thúc đẩy việc sử dụng xe điện và nhiên liệu sinh học một cách rộng rãi hơn.

Với diễn biến trên, UOB đánh giá áp lực lạm phát hiện không còn đáng lo ngại như 1 tháng trước đó.

Khi áp lực giá có khả năng đã vượt qua giai đoạn căng thẳng nhất, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thêm dư địa để linh hoạt hơn trong điều hành chính sách tiền tệ. Dù vậy, NHNN nhiều khả năng sẽ tránh cả việc thắt chặt mạnh tay lẫn nới lỏng quá sớm.

Theo các chuyên gia, việc tăng lãi suất điều hành sẽ khó phát huy hiệu quả đáng kể đối với loại lạm phát xuất phát từ phía cung, chẳng hạn như giá năng lượng hay chi phí nhập khẩu đầu vào.

Ngược lại, việc cắt giảm lãi suất cũng khó có cơ sở khi lạm phát vẫn đang ở gần ngưỡng mục tiêu điều hành. Do đó, kịch bản hợp lý nhất là NHNN tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026.

Trên thị trường ngoại hối, đồng VND đã cho thấy khả năng chống chịu ấn tượng trong tháng 6, bất chấp sự suy yếu trên diện rộng của các đồng tiền châu Á trong bối cảnh thị trường điều chỉnh kỳ vọng theo hướng Fed sẽ duy trì lập trường cứng rắn hơn. Tỷ giá USD/VND hầu như không thay đổi trong tháng, duy trì quanh mức 26.300 đồng/USD.

Cơ chế điều hành tỷ giá của NHNN tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc neo giữ tỷ giá USD/VND, phản ánh cách tiếp cận thận trọng và linh hoạt nhằm kiểm soát áp lực giảm giá của đồng nội tệ mà không gây ra các biến động bất thường trên thị trường.

“Trong trung hạn, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm đồng VND sẽ tương đối ổn định, nhờ các yếu tố nền tảng tích cực và việc NHNN tiếp tục giữ tỷ giá USD/VND trong biên độ giao dịch cho phép. Bên cạnh đó, khả năng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026 có thể tạo thêm động lực hỗ trợ dòng vốn đầu tư gián tiếp.

Nhìn chung, chúng tôi tiếp tục duy trì dự báo USD/VND sẽ có xu hướng giảm dần theo thời gian, ở mức 26.500 trong quý III/2026, 26.400 trong quý IV/2026, 26.300 trong quý I/2027 và 26.100 trong quý II/2027” – báo cáo của UOB đưa ra dự báo.