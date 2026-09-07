Hoàng Dũng nhảy với Hà Lê, gây bất ngờ cho 11.000 khán giả

ANTD.VN - Tối 6/9/2026, "Xoay tròn Concert "day 3 của Hoàng Dũng diễn ra tại Hà Nội, thu hút hơn 11.000 khán giả. Trong hơn ba giờ, nam ca sĩ mang đến một hành trình âm nhạc với hơn 40 ca khúc, trải dài từ những bản hit quen thuộc, các màn mashup, acoustic đến những tiết mục kết hợp cùng các nghệ sĩ khách mời.

Bên cạnh phần âm nhạc, Hoàng Dũng tiếp tục nâng cấp quy mô sân khấu, đầu tư mạnh tay cho trải nghiệm nghe - nhìn, đồng thời tạo nên hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ như đặc sản se duyên cho 4 cặp đôi cầu hôn, dance battle (thi nhảy đối kháng) với Hà Lê, màn “kết giả” để giới thiệu Vũ, sân khấu song ca cùng fan, hay bật khóc trước tình cảm của khán giả.

Hoàng Dũng trong concert "Xoay tròn" day 3 tại Hà Nội



Với "Xoay tròn" day 3, Hoàng Dũng tiếp tục nâng cấp quy mô concert với mức đầu tư gấp rưỡi, hướng đến một trải nghiệm liveshow tương xứng với không gian ngoài trời và lượng khán giả lớn. Sân khấu sở hữu hệ thống màn hình LED liền mạch có kích thước hơn 1.300 m², kết hợp dàn đèn hiệu ứng được sử dụng xuyên suốt chương trình. Không chỉ đầu tư về phần nhìn, Hoàng Dũng còn chú trọng hệ thống âm thanh ngoài trời với dàn loa K1 chuẩn quốc tế, chuyên để phục vụ cho hoạt động các đại nhạc hội lớn với độ phân giải chất âm chi tiết.

Ngoài ra, các tiết mục diễn được kết hợp ánh sáng, hình thức mới mẻ, live cam cùng các hiệu ứng phun khí, lửa, pháo hoa và pháo giấy để tạo nên những cao trào xuyên suốt concert. Các hiệu ứng được dàn dựng theo từng mốc nhạc, nổi bật với pháo hoa trong "Đôi mươi", "Lý giải" và chuỗi hiệu ứng mạnh ở loạt tiết mục cuối chương trình. Đặc biệt, "Sâm-panh" và liên khúc "Nép vào anh và nghe anh hát - Bữa tiệc của giác quan" được đẩy lên cao trào với sân khấu nâng, kết hợp nhuần nhuyễn tất cả những yếu tố về phần nhìn để tạo nên một bữa tiệc thị giác đã mắt.

Nếu âm nhạc là lý do khán giả đến với "Xoay tròn" thì những câu chuyện tình yêu được viết nên ngay trong đêm concert lại trở thành một “đặc sản” khiến trải nghiệm này trở nên riêng biệt. Tại "Xoay tròn" day 3, Hoàng Dũng tiếp tục dành một khoảng không để tình yêu hiện diện ngay giữa sân khấu và khán giả. Trong phần trình diễn "Lý giải", những khoảnh khắc cầu hôn được lồng ghép trực tiếp vào tiết mục, ê-kíp đã giữ nguyên hình ảnh live cam để tập trung trọn vẹn vào phản ứng của các cặp đôi.

Tổng cộng, 4 cặp đôi đã có những khoảnh khắc đặc biệt của riêng mình tại "Xoay tròn" day 3, biến concert không chỉ thành nơi thưởng thức âm nhạc mà còn trở thành một phần ký ức trong câu chuyện tình yêu của khán giả. Với Hoàng Dũng, những lời yêu được nói ra giữa hàng nghìn người nghe nhạc cũng chính là một cách để âm nhạc tiếp tục bước ra khỏi sân khấu và ở lại trong đời sống. Nam ca sĩ bày tỏ “rất vui lòng được làm ông mai cho mọi người” và gửi lời chúc phúc tới các cặp đôi.

Mở đầu chuỗi khách mời là Minh Tốc & Lam, bộ đôi từng xuất hiện tại "Xoay tròn" day 2 ở TP.HCM. Tại sân khấu Hà Nội, cả hai mang đến "Step By Step" cùng Hoàng Dũng, band và dancers, trước khi tiếp tục hòa giọng với nam ca sĩ trong mashup "Nửa thập kỷ", "Chốn sa mạc". Bộ đôi sau đó cùng Hoàng Dũng trình diễn "Bầu trời mới", "Đôi lời tình ca", tạo nên chuỗi tiết mục giàu năng lượng và màu sắc riêng.

Tiếp nối là Orange, người đồng nghiệp thân thiết của Hoàng Dũng và cũng từng góp mặt tại concert "Đôi mươi". Lần trở lại này, Orange cùng Hoàng Dũng mang đến "Khi em lớn" và "Cứ thế", trong đó "Cứ thế" được dàn dựng với điểm nhấn khi Hoàng Dũng xuất hiện ở bậc thang trên sân khấu, trước khi cả hai cùng di chuyển và hòa giọng. Orange cũng có phần trình diễn riêng với "Cuộc gọi về nhà", "Nơi pháo hoa rực rỡ" và "Em nên yêu cô ta", góp thêm màu sắc trẻ trung, giàu năng lượng cho đêm nhạc.

Hoàng Dũng và Hà Lê có màn dance battle đầy năng lượng

Sau Orange, Hà Lê mang đến một trong những màn kết hợp đáng chú ý nhất của đêm diễn. Nam nghệ sĩ bất ngờ xuất hiện từ khu vực khán giả để cùng Hoàng Dũng trình diễn "Phonecert", sau đó cả hai tiếp tục khuấy động sân khấu với màn dance battle đầy năng lượng, cho thấy khả năng trình diễn và tương tác ăn ý của hai nghệ sĩ. Hà Lê cũng thể hiện riêng "Trăm năm" trước khi trở lại sân khấu cùng Hoàng Dũng trong "Mưa hồng", khép lại phần kết hợp bằng một tiết mục giàu cảm xúc.

Và sau màn kết giả khiến khán giả tưởng rằng concert đã khép lại, Vũ bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, tạo nên khoảnh khắc vỡ òa tại "Xoay tròn" day 3. Đây cũng là bất ngờ đặc biệt được Hoàng Dũng dành cho khán giả trong chương cuối của đêm nhạc, khi cả hai lần lượt mang đến "Đoạn kết mới", "Những lời hứa bỏ quên"; "Nàng thơ", "Bước qua mùa cô đơn"; "Anh nhớ ra" và "Lời yêu em", "Sâm panh". Chuỗi tiết mục đưa khán giả từ những giai điệu sâu lắng đến không khí tưng bừng, trước khi Hoàng Dũng và Vũ cùng band khép lại đêm nhạc trong một bữa tiệc âm nhạc đầy năng lượng.

Vũ là khách mời đặc biệt được Hoàng Dũng và ekip giấu đến phút cuối cùng mang đến bất ngờ cho khán giả

Trong "Xoay tròn" day 3, Hoàng Dũng chia sẻ chân thành về hành trình tổ chức concert của mình: “Dũng từng mượn một căn phòng thể chất để tổ chức show, tự bán vé giá khoảng 150.000 vé và có khoảng 500 người. Cho đến bây giờ, năm 2026, khi soi chiếu con số người ấy thì chỉ bằng một phần nhỏ khu vực đứng ở đây thôi. Trong suốt 11 năm Hoàng Dũng hoạt động nghệ thuật, luôn luôn có sự xuất hiện của Bạn Nhạc, nên Dũng nghĩ rằng trong số những việc mình phải làm cho âm nhạc thì có một việc mình luôn nhớ: Làm thế nào để giữ có Bạn Nhạc ở bên cạnh mình lâu nhất và lớn mạnh nhất có thể”. Ngay trên sân khấu concert, Hoàng Dũng cũng công bố “logo” chính thức dành cho FC Bạn Nhạc của mình.

Trước khi concert khép lại, Hoàng Dũng không kìm được nước mắt khi tâm sự: “Đối với Hoàng Dũng thì "Xoay tròn" Day 3 là một điều phi thường, là concert có đông khán giả nhất của Hoàng Dũng. Từ khi quyết định mình sẽ làm day 3 và tới tận 2h40 sáng ngày hôm nay, khi bước xuống khỏi sân khấu tổng duyệt, Dũng vẫn rất lo, không biết concert có trọn vẹn hay không. Dũng cảm thấy rất may mắn khi được làm cùng các anh em, được mọi người đón nhận và có gia đình đến xem concert. Cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều!”.

Những hình ảnh khác trong concert "Xoay tròn" của Hoàng Dũng:

Có 4 cặp đôi đã có những khoảnh khắc đặc biệt của riêng mình tại "Xoay tròn" day 3

Orange, người đồng nghiệp thân thiết của Hoàng Dũng và cũng từng góp mặt tại concert "Đôi mươi"

Minh Tốc & Lam, bộ đôi từng xuất hiện tại "Xoay tròn" day 2 ở TP.HCM cũng xuất hiện tại "Xoay tròn" day 3 ở Hà Nội

Một Hoàng Dũng vô cùng trẻ trung, năng động tại concert "Xoay tròn" day 3