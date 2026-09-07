Người trẻ có thể sống bằng sáng tạo từ di sản?

ANTD.VN - Vào lúc 14h00 ngày 18-9-2026 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm, Hà Nội), trong khuôn khổ chương trình “Lưu trăng phố cổ 2026”, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với CLB Đình làng Việt tổ chức tọa đàm “Chuyện trăng – Chuyện nghề”. Tọa đàm đặt ra một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng ngày càng trở nên cấp thiết: Khi một người trẻ yêu văn hóa truyền thống và muốn biến tình yêu ấy thành công việc, liệu họ có thể sống được bằng chính sự sáng tạo của mình?

Một trong những nội dung đáng chú ý của tọa đàm là nhìn nhận những khó khăn của người trẻ trong quá trình khởi nghiệp văn hóa. Theo ban tổ chức, một hệ sinh thái sáng tạo không thể chỉ dừng ở việc trao cho người trẻ một không gian để làm việc hay một cơ hội để triển lãm. Người trẻ còn cần được tiếp cận tri thức, kỹ năng nghề, nguồn lực, thị trường, truyền thông, mạng lưới kết nối và những người đồng hành có kinh nghiệm.

Từ góc nhìn này, tọa đàm sẽ không chỉ đặt câu hỏi “Người trẻ phải làm gì để thành công”, mà còn đặt câu hỏi ngược lại: “Cộng đồng, các tổ chức văn hóa, doanh nghiệp và xã hội cần làm gì để người trẻ có thể đi đường dài với văn hóa?”

Tham gia tọa đàm có TS Trần Đoàn Lâm với vai trò cố vấn; họa sĩ Nguyễn Đức Bình cùng các tác giả trẻ Nam Chi, Trịnh Văn Khuê, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Đức Anh.

Ảnh minh họa

Cuộc đối thoại được tổ chức theo hướng gặp gỡ giữa các thế hệ từ các nhà nghiên cứu và những người có kinh nghiệm nhìn nhận sự chuyển động của di sản, đến những người trẻ trực tiếp kể lại hành trình từ yêu thích, nghiên cứu, học nghề đến tạo tác sản phẩm và tìm kiếm thị trường.

Tọa đàm sẽ mở rộng tới một vấn đề lớn hơn của công nghiệp văn hóa: khi di sản trở thành chất liệu sáng tạo, làm thế nào để vừa giữ được căn cốt văn hóa, vừa tạo ra những sản phẩm có sức sống trong đời sống đương đại.