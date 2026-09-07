“Khi con gọi là ba”: Món quà đầu tiên Đăng Khôi gửi đến khán giả quốc tế

ANTD.VN - Sau khi chính thức được công bố là nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam tại sân chơi âm nhạc quốc tế Silk Way Star lần thứ 2, Đăng Khôi cùng 11 nghệ sĩ khác cùng nhau bước vào tập mở màn mang tên “Introduce Voice” - nơi mỗi nghệ sĩ giới thiệu bản sắc âm nhạc riêng qua một tiết mục mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trong khi nhiều thí sinh lựa chọn những bản hit đã làm nên tên tuổi, Đăng Khôi quyết định đi một con đường khác biệt hơn: mang chính một sáng tác mới nhất của mình - “Khi con gọi là ba” - lên sân khấu. Đăng Khôi chia sẻ: “Dù ở bất kỳ quốc gia nào, không gian nào, thì tình yêu gia đình luôn là ngôn ngữ chung mà ai cũng có thể thấu hiểu và đồng cảm. Tôi lựa chọn ca khúc do chính mình sáng tác vì muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế tình yêu và giá trị đã nuôi dưỡng tâm hồn - âm nhạc của tôi đến tận ngày hôm nay. Đó chính là gia đình.

Đăng Khôi mang chính một sáng tác mới nhất của mình - “Khi con gọi là ba” - lên sân khấu

Với tôi, đây không chỉ là một ca khúc mở màn, mà còn là một lời chúc và thông điệp mà Đăng Khôi muốn gửi tới tất cả những gia đình trên khắp 12 quốc gia và trên khắp thế giới:“Chúc tất cả gia đình các bạn luôn thật nhiều nhiều tiếng cười và hạnh phúc”".

Đây không đơn thuần là một tiết mục giới thiệu giọng hát, mà là lời tự sự đầu tiên anh muốn gửi đến bạn bè quốc tế - chào sân bằng chính câu chuyện của đời mình. Tiếng gọi ‘Ba’ là một trong những tiếng gọi thiêng liêng đầu tiên của mỗi con người khi họ mới tập nói. Và đồng thời cũng là thanh âm hạnh phúc nhất của tất cả những người đàn ông trên thế gian này, đặc biệt với Đăng Khôi, người may mắn đang là bố của 3 cậu con trai.

Trên sân khấu, không gian được dàn dựng giản dị nhưng giàu cảm xúc: một chiếc đèn bàn ấm áp, một góc phòng khách nhỏ mang hơi hướng hoài niệm, đặt Đăng Khôi vào giữa khung cảnh như chính ngôi nhà của mình.

Bộ trang phục biểu diễn lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh cò - biểu tượng người cha Việt Nam tảo tần, bao dung. Phần vai áo được xử lý draping mềm rủ như đôi cánh luôn dang rộng phía sau con, trong khi chiếc khăn thắt ngang eo gợi hình ảnh “thắt lưng buộc bụng” - sự chắt chiu, nhường nhịn để con được đủ đầy. Từng đường cắt, lớp vải là một cách kể chuyện về tình yêu thầm lặng, không phô bày bằng lời, mà dệt nên từ những tháng năm hy sinh không tên. Cánh cò cũng là điểm nhấn về mặt văn hóa mà Đăng Khôi muốn gửi ra quốc tế.

Có những chiếc áo cũ không thay, có những ước mơ lặng lẽ cất đi để con được bước xa hơn. Như lời nhắn gửi khép lại thông điệp: “Ngày con đủ mạnh để tự bay cũng là ngày con nhận ra, đôi cánh đã nâng mình suốt bao năm không phải của thiên thần, mà là của cha”.

Ít ai biết rằng, đằng sau phần trình diễn tại tập 1, Đăng Khôi chỉ có đúng 7 ngày để chuẩn bị cho toàn bộ 10 tiết mục trước khi lên đường sang Trung Quốc. Trong khoảng thời gian ít ỏi đó, mọi khâu - từ chọn và sản xuất bài, tập luyện, may đo trang phục, chuẩn bị quà lưu niệm cho đến hậu cần và học thêm ngoại ngữ - đều phải diễn ra song song, không có nhiều thời gian để chỉnh sửa hay thử nghiệm lại.

So với các đối thủ đã có thời gian chuẩn bị dài hơn và đến Trung Quốc từ sớm, Đăng Khôi bước vào cuộc thi với tâm thế của một người chấp nhận thiệt thòi về thời gian nhưng không chấp nhận thiệt thòi về sự chuẩn bị chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, sự kề vai sát cánh của bà xã Thuỷ Anh và ekip tại Trung cũng là nền tảng để anh tiếp tục bước vào những tập tiếp theo của Silk Way Star với tinh thần cầu tiến và quyết tâm không ngừng hoàn thiện trên sân chơi quốc tế.

Ca sĩ Đăng Khôi cùng ca sĩ Helin- Thí sinh Thổ Nhĩ Kỳ phía sau hậu trường

Mùa thi năm nay quy tụ 12 gương mặt ca sĩ đến từ Trung Quốc, Kazakhstan, Nga, Serbia, Nam Phi, New Zealand, Brazil, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Kyrgyzstan và Đăng Khôi của Việt Nam, cùng nhau tranh tài qua 10 đêm diễn theo từng chủ đề để tìm ra chủ nhân danh hiệu "Silk Way Star". Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham gia tại cuộc thi này.