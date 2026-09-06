Vương miện "Miss Galaxy Vietnam 2026" gọi tên người đẹp Hà Nội

ANTD.VN - Dương Phương Thảo, sinh năm 2006, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội đã giành ngôi vị cao nhất tại đêm chung kết cuộc thi "Miss Galaxy Vietnam 2026". Phần ứng xử của Top 5 tại đêm thi quan trọng này xoay quanh AI, lừa đảo công nghệ, tương lai nghề nghiệp và áp lực ngoại hình.

Dương Phương Thảo đến từ Hà Nội đăng quang "Miss Galaxy Vietnam 2026" tại đêm chung kết diễn ra tối 5-9 ở Quảng trường 8/5, Mộc Châu, Sơn La. Cô đồng thời nhận giải "Người đẹp hình thể". Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Dương Ngọc Trâm (Cần Thơ), Á hậu 2 là Trần Thị Bảo Nhi (Đồng Tháp), Á hậu 3 Nguyễn Thị Thanh Thảo (Nghệ An) và Á hậu 4 Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên (Cần Thơ).

"Miss Galaxy Vietnam 2026" được khởi động từ tháng 4-2026 và trải qua nhiều vòng tuyển chọn cùng chuỗi hoạt động truyền hình thực tế trước khi bước vào đêm chung kết diễn ra tại Tại Mộc Châu. Tại đêm thi này, Top 30 tranh tài ở các phần thi áo dài, bikini và trang phục dạ hội, qua đó chọn ra Top 5 bước vào phần thi ứng xử. Chung kết cuộc thi nằm trong khuôn khổ "Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu 2026". Vương miện dành cho tân Hoa hậu có chủ đề "Ngân hà Uyển mỹ", lấy hoa mẫu đơn làm điểm nhấn trung tâm, kết hợp những đường nét mô phỏng mạng lưới công nghệ.

Top 5 trả lời những vấn đề của thời đại số

Ứng xử là một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại đêm thi này khi các câu hỏi tập trung vào công nghệ thay vì những chủ đề thường thấy trong các sân chơi nhan sắc khác. Top 5 được hỏi về cách sử dụng AI, lừa đảo công nghệ, ảnh hưởng của công nghệ đối với gia đình, nguy cơ thay đổi nghề nghiệp và tác động của các ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh tới quan niệm về ngoại hình. Cả 5 thí sinh đều kết hợp tiếng Việt và tiếng Anh, trong đó Nguyễn Thị Thanh Thảo trả lời bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh và Trung Quốc.

Dương Phương Thảo, sinh năm 2006, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội đã giành ngôi vị cao nhất tại đêm chung kết cuộc thi "Miss Galaxy Vietnam 2026"

Trong đó, Dương Phương Thảo nhận câu hỏi về việc AI đang hỗ trợ người trẻ trong học tập và công việc nhưng cũng có thể khiến họ trở nên phụ thuộc. Cô cho biết bản thân sử dụng AI như một trợ lý để hỗ trợ công việc, song người tạo ra giá trị sáng tạo cuối cùng vẫn phải là con người.

Á hậu 1 Dương Ngọc Trâm

Cũng tại phần thi này, Dương Ngọc Trâm được hỏi nếu trở thành Hoa hậu, cô sẽ sử dụng công nghệ để hỗ trợ nhóm người nào trong xã hội và bằng cách nào. Từ việc gia đình có người thân từng là nạn nhân của lừa đảo công nghệ, chịu thiệt hại về vật chất và tinh thần, người đẹp cho biết muốn sử dụng sức ảnh hưởng của danh hiệu để lan tỏa những thông tin cảnh báo, góp phần bảo vệ những người dễ bị tổn thương trước các hình thức lừa đảo trên môi trường số.

Á hậu 2 Trần Thị Bảo Nhi

Với Trần Thị Bảo Nhi, câu hỏi xoay quanh việc công nghệ giúp con người kết nối nhanh hơn nhưng đôi khi lại khiến các thành viên trong gia đình ít trò chuyện trực tiếp. Cô cho rằng khoảng cách không nằm ở bản thân công nghệ mà ở cách con người sử dụng. Người đẹp lấy việc gia đình không thể tới Mộc Châu nhưng vẫn theo dõi và động viên cô qua điện thoại, truyền hình làm ví dụ.

Nguyễn Thị Thanh Thảo đối diện câu hỏi về những kỹ năng người trẻ cần chuẩn bị khi công nghệ phát triển có thể khiến một số ngành nghề thay đổi hoặc biến mất. Cô cho rằng công nghệ có thể thay thế một số ngành nghề nhưng không thể thay đổi những giá trị cốt lõi của con người. Là sinh viên Đại học Ngân hàng TP.HCM, cô chia sẻ từng tham dự các hội thảo về công nghệ số và nhấn mạnh người trẻ cần chủ động làm chủ công nghệ, đặc biệt là AI, đồng thời sử dụng công nghệ có trách nhiệm và nhân văn. Cô cũng đề cập Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Trưởng ban tổ chức "Miss Galaxy Vietnam 2026" cùng Top 5 chung cuộc sau phần thi ứng xử phân định ngôi vị Hoa hậu và 4 Á hậu

Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên nhận câu hỏi về việc các ứng dụng và bộ lọc chỉnh ảnh giúp giới trẻ tự tin hơn hay vô tình tạo áp lực về ngoại hình. Theo cô, những công cụ này có hai mặt, vừa giúp lưu giữ hình ảnh đẹp, vừa có thể khiến người dùng tự ti về ngoại hình thật nếu lạm dụng và hình thành những tiêu chuẩn sắc đẹp thiếu thực tế. Cô cho rằng công nghệ nên giúp con người tỏa sáng thay vì che giấu bản thân, bởi vẻ đẹp thực sự không nằm ở mức độ hoàn hảo trên màn hình mà ở sự tự tin ngoài đời.

Robot xuất hiện trên sân khấu chung kết

Công nghệ cũng được đưa vào phần thể hiện của các thí sinh trên sân khấu đêm chung kết. Cụ thể, Top 30 đã có màn đồng diễn cùng robot hình người và robot cũng xuất hiện cùng MC Danh Tùng. Thiết kế sân khấu sử dụng nhiều chi tiết mang ngôn ngữ công nghệ.

Theo thông tin từ ban tổ chức cuộc thi, yếu tố này đã được đưa vào các hoạt động từ trước đêm chung kết. Trong chuỗi vòng thi truyền hình thực tế diễn ra tháng 8-2026 khi thí sinh tham gia những nội dung giới thiệu thiên nhiên, con người và đặc sản Mộc Châu trên môi trường số.

Phần trình diễn áo dài tại đêm chung kết

Bên cạnh các danh hiệu chính, một số giải phụ được trao gồm: "Người đẹp Trí tuệ số" Đinh Minh Anh, "Người đẹp truyền cảm hứng" Phạm Thị Thu Ngọc, "Người đẹp công nghệ" Nguyễn Thị Phương Như, "Người đẹp tài năng nghệ thuật" Dương Ngọc Trâm, "Người đẹp AI Avatar" Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên, "Người đẹp hình thể" Dương Phương Thảo, "Người đẹp du lịch" Nguyễn Thị Thanh Thảo và "Người đẹp nhân ái" Trần Thị Bảo Nhi. Các giải khác gồm: "Người đẹp ấn tượng", "Người đẹp có gương mặt đẹp", "Người đẹp áo dài", "Người đẹp Sơn La" và "Người đẹp được yêu thích nhất" lần lượt thuộc về Lê Nguyễn Trà My, Triệu Thúy Hằng, Đàm Tố Uyên, Đặng Thị Vui và Nguyễn Mai San Trang.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Trưởng ban tổ chức "Miss Galaxy Vietnam 2026" cho biết, cuộc thi hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong sự kết hợp giữa những giá trị truyền thống và yêu cầu của thời đại mới. Theo bà, bên cạnh tri thức và bản lĩnh, phụ nữ trẻ cần có tư duy công nghệ, tinh thần dấn thân và khả năng thích ứng trước những thay đổi của xã hội. Vì vậy, cuộc thi không chỉ tìm kiếm một gương mặt cho ngôi vị hoa hậu mà còn hướng tới những người phụ nữ có khả năng "kiến tạo tương lai".

Đêm chung kết có sự tham gia biểu diễn của Đức Phúc, Phạm Anh Khoa, Gemma, Huyền Anh Yoko và ca sĩ, Á vương Du lịch Việt Nam Nguyễn Minh Tuấn. Với việc đặt AI và công nghệ vào cả nội dung ứng xử lẫn hình thức sân khấu, đêm chung kết "Miss Galaxy Vietnam 2026" không chỉ xoay quanh câu chuyện tìm kiếm một gương mặt đại diện cho vẻ đẹp nữ tính. Những câu hỏi dành cho Top 5 cũng phần nào cho thấy một vấn đề rộng hơn, đó là khi công nghệ ngày càng hiện diện sâu trong đời sống, vẻ đẹp của thế hệ trẻ không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở khả năng thích ứng, tư duy độc lập và cách sử dụng công nghệ có trách nhiệm.