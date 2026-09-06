"Dấu chân tình thân" tập 2: Châu Bùi gặp màn “thử rể”, Hậu Hoàng 15 lần bị giục lấy chồng

ANTD.VN - Trong tập 2 chương trình “Dấu chân tình thân”, Châu Bùi, Võ Điền Gia Huy và Hậu Hoàng cùng bố mẹ trải nghiệm nhóm bếp củi, chuẩn bị bữa cơm và tạo nên nhiều khoảnh khắc vừa hài hước vừa ấm áp.

Sau những bỡ ngỡ ban đầu khi rời xa nhịp sống hiện đại, Châu Bùi, Võ Điền Gia Huy, Hậu Hoàng tiếp tục bước vào thử thách chuẩn bị một bữa cơm hoàn chỉnh cho cha mẹ. Từ nhóm bếp củi, làm cá đến sơ chế thực phẩm, những công việc vốn quen thuộc trong đời sống gia đình lại trở thành trải nghiệm mới mẻ với các nghệ sĩ, tạo nên nhiều tình huống “dở khóc, dở cười”.

Trước khi bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn, Châu Bùi có những phút giây trải lòng cùng bố sau hoạt động kiểm tra sức khỏe. Nữ fashionista bộc bạch: "Điều mà mình lo lắng nhất cho bố trong 5 năm tới chắc chắn là sức khỏe. Mình cảm giác như bố không còn quá nhiều thời gian nữa. Thế nên đây là lý do Châu muốn có sự đồng hành của bố trong chuyến đi này".

Châu Bùi với khoảnh khắc trò chuyện thân tình cùng bố.

Trong không gian mộc mạc của căn nhà sàn, cuộc trò chuyện giữa hai bố con trở nên gần gũi hơn khi Châu Bùi nhận xét nơi ở có phần đơn giản. Ông đính chính lại ngay: "Bố là tối giản chứ không phải là đơn giản. Dùng từ chung là phong cách của người lính. Bao giờ cũng thế, phải gọn gàng ngăn nắp”.

Không khí càng trở nên vui vẻ khi Châu nhắc lại chuyện các anh rể từng trải qua màn “thử lực tay” trong lần đầu gặp bố. Ông hài hước cho biết nếu sau này con gái đưa bạn trai về nhà, thói quen bắt tay thật chặt vẫn sẽ được duy trì. Đằng sau cái siết tay ấy là sự kỳ vọng của một người cha muốn tìm được người đủ vững vàng để đồng hành và che chở cho con gái.

Trong khi Châu Bùi có những phút giây tâm tình cùng bố, Võ Điền Gia Huy lại đối diện với một thử thách hoàn toàn khác khi bắt tay chuẩn bị bữa cơm cùng mẹ. Nam diễn viên lần đầu tự tay sơ chế một con cá sống, dù anh từng thừa nhận từ nhỏ đến lớn chưa từng “sát sanh” kể cả một con kiến. "Trải nghiệm sợ hãi nhất là mần thịt con cá. Lần đầu tiên Huy làm luôn!" - nam diễn viên chia sẻ.

Đối diện với con cá chim, Gia Huy không giấu được sự sợ hãi. Những động tác chặt cá còn vụng về, đường cắt “khúc sắc bén, khúc nham nhở” trở thành một trong những khoảnh khắc hài hước trong tập 2 của chương trình. Dù vậy, vượt qua sự ngần ngại ban đầu, Gia Huy vẫn kiên nhẫn hoàn thành món ăn với tất cả sự chỉn chu có thể.

Đối diện với chú cá chim, Gia Huy không giấu được sự sợ hãi. Những động tác chặt cá còn vụng về, đường cắt “khúc sắc bén, khúc nham nhở” trở thành một trong những khoảnh khắc hài hước trong tập 2 của chương trình.

Với Võ Điền Gia Huy, điều quý giá nhất là ở khoảng thời gian trọn vẹn được ở bên mẹ: “Huy vui vì mình có được khoảng thời gian trọn vẹn để cùng mẹ làm một điều gì đó. Sau này khi mẹ lớn tuổi hơn, hai mẹ con vẫn có thể ngồi xem tivi chung và nhớ lại những kỷ niệm này.” Mâm cơm dù chưa được hoàn hảo, nhưng lại đong đầy vị ngọt ngào của lòng hiếu thảo.

Võ Điền Gia Huy cùng gia đình quây quần bên mâm cơm do chính tay anh và mẹ chuẩn bị.

Cũng trong hành trình vào bếp, Hậu Hoàng cùng mẹ Hằng mang đến loạt tình huống hài hước khi lần đầu nấu cơm bằng bếp củi. Từ vẩy rau đến đong gạo, cô liên tục hỏi mẹ có tin tưởng mình hay không. Nhưng ngay sau khi được mẹ khẳng định niềm tin, Hậu Hoàng lại khiến rau văng đầy đất, khiến mẹ chỉ biết cười bất lực.

Đặc biệt, khi bác Na, một người bạn của mẹ Hằng, ghé thăm cùng hai con cá, Hậu Hoàng nhanh chóng “rào trước”: “Cháu cũng nghĩ như bác, làm cá chiên là ngon nhất”. Lời đáp của bác Na: “Làm cá chiên cho cháu dễ nấu chứ gì” khiến Hậu Hoàng chỉ biết cười trừ.

Hậu Hoàng cùng mẹ Hằng sơ chế các nguyên liệu để nấu cơm.

Đến lúc thái thịt, cô tiếp tục nhận được lời góp ý của bác Na và lời nhắc quen thuộc của các bậc phụ huynh: "Cháu thái thế này là hơi dày đấy... Mẹ phải bắt làm cho quen đi để mai còn lấy chồng chứ”. Hậu Hoàng hài hước than thở rằng mới buổi sáng, cô đã bị giục lấy chồng tới 15 lần. Với bản tính “thánh nhây”, cô lập tức hỏi vui: “Cô xem trong làng còn ai không?” liền nhận được câu trả lời tâm lý: “Bây giờ con trai mới ế, con gái lo gì!” khiến căn bếp ngập tiếng cười.

Hậu Hoàng học cách thái thịt dưới sự hướng dẫn của bác Na.

Khép lại tập 2, những mâm cơm có thể chưa hoàn hảo về hình thức nhưng lại chứa đựng nhiều giá trị của tình thân. Qua những công việc đời thường, chương trình “Dấu chân tình thân” đã đưa các thành viên trong gia đình đến gần nhau hơn, tạo sự gắn kết, thấu hiểu và ý nghĩa của những khoảnh khắc bình dị bên cha mẹ.

“Dấu chân tình thân” phát sóng từ ngày 29/8/2026, vào lúc 10h15 thứ Bảy hằng tuần trên kênh QPVN; lúc 20h00 trên YouTube và vào lúc 13h00 Chủ Nhật hàng tuần trên SCTV6.