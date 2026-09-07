Lần đầu tiên công diễn vở opera "Tosca" tại Việt Nam

ANTD.VN - Kiệt tác opera "Tosca" của nhà soạn nhạc tài ba Giacomo Puccini sẽ lần đầu tiên được dàn dựng và công diễn trọn vẹn tại Việt Nam vào tối ngày 26 và ngày 27 - 9 - 2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Tồn tại hơn 1 thế kỷ trên các sân khấu nghệ thuật lớn nhất thế giới, Tosca được đánh giá là một trong những kiệt tác xuất sắc và kịch tính nhất của opera toàn cầu. Việc đưa tác phẩm đồ sộ này biểu diễn tại Việt Nam khẳng định sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật hàn lâm trong nước, nhằm mang đến cho công chúng cơ hội thưởng thức đỉnh cao nghệ thuật thế giới ngay tại thủ đô.

Phiên bản dàn dựng lần này đánh dấu sự hợp tác đặc biệt giữa Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và đạo diễn Jeong Ae Ree - một gương mặt uy tín quốc tế, hiện là Giám đốc Sáng tạo của New Opera Singapore.

Đạo diễn Jeong Ae Ree (Hàn Quốc)

Với tư duy nghệ thuật hiện đại, sắc bén và giàu kinh nghiệm dàn dựng các tác phẩm opera quy mô thế giới, đạo diễn Jeong Ae Ree hứa hẹn mang đến cho "Tosca" một diện mạo mới mẻ, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu tâm lý cùng giá trị cổ điển nguyên bản của Puccini.

Thay vì tiếp cận theo lối chia nhỏ từng phân cảnh, "Tosca" dưới sự dàn dựng của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, được triển khai như một dòng chảy cảm xúc liền mạch và cuộn trào.

Tác phẩm đưa khán giả bước vào cuộc đối đầu nghẹt thở giữa tình yêu chân thành và quyền lực đen tối, nơi những bản năng gốc rễ nhất của con người được bộc lộ trọn vẹn.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh sẽ chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Xuyên suốt tác phẩm, khán giả sẽ được dẫn dắt qua những xung đột tâm lý mãnh liệt: từ tình yêu cuồng nhiệt, sự dũng cảm và lòng trung thành kiên định giữa nàng ca sĩ Tosca và chàng họa sĩ Cavaradossi, đến góc tối tàn bạo của sự ghen tuông, dục vọng và tha hóa từ Scarpia.

Những giai điệu kinh điển bất hủ như "Vissi d’arte" (lời tự vấn cay đắng của Tosca) hay "E lucevan le stelle" (khúc hát từ biệt sâu lắng của Cavaradossi) sẽ khắc họa trọn vẹn thông điệp: tình yêu và phẩm giá con người là sức mạnh bền bỉ nhất trước cái ác và bi kịch.

Nghệ sĩ opera Trịnh Thanh Bình góp mặt trong tác phẩm

Chia sẻ về góc nhìn nghệ thuật của mình, đạo diễn Jeong Ae Ree nhấn mạnh, trọng tâm dàn dựng của vở là khắc họa hành trình cảm xúc chân thật nhất của Tosca và Cavaradossi - nơi tình yêu, sự tận tụy, sự mong manh và sự hy sinh vô bờ bến hòa quyện làm một. Tosca đại diện cho người phụ nữ yêu mãnh liệt, trải qua mọi cung bậc từ dịu dàng, ghen tuông đến sự kiên định không lay chuyển. Âm nhạc của Puccini đã mở ra thế giới nội tâm ấy với vẻ đẹp tinh tế. Họ không chỉ là những hình tượng opera lớn lao mà là hai con người rất thực với ước mơ, nỗi sợ và khát vọng.

Đạo diễn hy vọng tác phẩm sẽ là một trải nghiệm đầy xúc động tôn vinh sức mạnh bền bỉ của trái tim con người.

Nói về quyết định đưa kiệt tác này lên sân khấu Việt Nam, NSƯT Phan Mạnh Đức - Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam - Chỉ đạo nghệ thuật chia sẻ, việc đưa một kiệt tác kinh điển như Tosca lần đầu tiên lên sân khấu Việt Nam là một thử thách rất lớn đối với nhà hát về kỹ thuật thanh nhạc lẫn quy mô dàn dựng. Tuy nhiên, với quyết tâm mang các sản phẩm nghệ thuật đỉnh cao của thế giới đến cho khán giả trong nước, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng để mang đến một đêm diễn sang trọng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật xứng tầm của công chúng.

Nghệ sĩ Hương Diệp góp mặt trong vở opera

Vở diễn do nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thể hiện phần âm nhạc phức hợp đầy nội lực của Puccini.

Đóng góp vào thành công của vở diễn là sự tham gia của các giọng ca opera như Tố Loan, Hương Diệp, Thanh Bình, Trường Linh, Khắc Hoà... cùng tập thể nghệ sĩ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Dàn hợp xướng quốc tế Hanoi Voices, Hợp xướng trẻ em…