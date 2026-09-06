Tập 2 “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6: Huy R loay hoay kiếm tiền, Phương Nam nghẹn ngào đọc thư bố

ANTD.VN - Tập 2 “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6 đưa các cặp bố con vào thử thách mưu sinh giữa phố cổ Hội An qua các hoạt động như làm sản phẩm thủ công, tìm khách để xoay sở kiếm tiền cho bữa tối.

Trong tập 2 “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6, các cặp bố con bất ngờ phải tự kiếm tiền cho bữa tối sau khi bị thu điện thoại và tiền. Để hoàn thành nhiệm vụ, ba cặp bố con phải học làm những sản phẩm thủ công đặc trưng của Hội An, sau đó mang ra phố bán cho du khách.

Để bắt đầu thử thách, hai cặp bố con Thành Trung - đôi song sinh Goku, Daino và Phương Nam - bé Nguyên Ốc lựa chọn học vẽ mặt nạ giấy bồi từ nghệ nhân Bùi Quý Phong, người có hơn 45 năm gắn bó với nghề. Các bé được hướng dẫn từng công đoạn, từ cách tạo hình đến vẽ màu. Trong khi đó, các ông bố bắt đầu tính toán cách đưa sản phẩm đến tay khách hàng.

Các cặp bố con dẫn nhau đi bán hàng tại phố cổ Hội An.

Ở một địa điểm khác, hai cặp bố con Lê Dương Bảo Lâm - bé Kuphin và Huy R - bé Đậu học làm đèn lồng cùng Nghệ nhân Ưu tú Huỳnh Văn Ba và con trai Huỳnh Văn Trung. Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng thể hiện sự khéo léo khi được nhận xét bôi keo đều tay, nam nghệ sĩ hài hước nói: “Tại ở nhà dán mi giả riết nên quen đó ạ”.

Hai cặp bố con Lê Dương Bảo Lâm - bé Kuphin và Huy R - bé Đậu học làm đèn lồng cùng Nghệ nhân Ưu tú Huỳnh Văn Ba và con trai Huỳnh Văn Trung.

Sau khi hoàn thành sản phẩm, các ông bố tiếp tục bước vào thử thách khó hơn, đó là bán hàng giữa phố Hội. Thành Trung lựa chọn phát huy khả năng ăn nói, anh thừa nhận bản thân “tay không khéo nhưng mồm khéo” và nhanh chóng tìm những vị khách nhận ra mình để bắt chuyện và chào bán sản phẩm. Khi giới thiệu chiếc mặt nạ với một khách hàng, Thành Trung khéo léo kể về ý nghĩa của sản phẩm, đồng thời anh chia sẻ rằng mình cần bán hàng để có tiền mua cơm cho các con.

Bên cạnh đó, các bé Daino và Goku cũng nhanh chóng phối hợp cùng bố, tạo nên màn chào bán, mời khách mua mặt nạ để “tối nay em được ăn cơm vì nhà em nghèo lắm ạ”. Chiếc mặt nạ cuối cùng được bán với giá 250.000 đồng. Thành Trung lập tức tính toán số tiền này đủ cho ba suất cơm gà và phần còn lại để mua nước cho các con.

Lê Dương Bảo Lâm lại chọn cách trực tiếp hơn. Anh mang đèn lồng ra phố, chủ động tiếp cận du khách và thử chào mời khách nước ngoài bằng những câu tiếng Anh pha tiếng Việt. Khi chưa bán được hàng, Thành Trung từng đề nghị mua chiếc đèn lồng với giá 50.000 đồng để giúp đỡ, nhưng Lê Dương Bảo Lâm từ chối và khẳng định: “Lòng tự trọng của em cao lắm, anh Trung à. Có những giọt mồ hôi của em trong đây!”.

Ngay sau đó, khi phát hiện một vị khách có vẻ tiềm năng, Lê Dương Bảo Lâm lập tức kéo đến chào mời. Các ông bố cùng lúc “ra quân”, liên tục giới thiệu sản phẩm, trả giá, thuyết phục khách. Không khí bán hàng nhanh chóng trở thành một màn tranh khách đầy hài hước.

Thành Trung và Lê Dương Bảo Lâm tranh giành khách.

Trong khi đó, Huy R gặp nhiều khó khăn hơn. Hai bố con dành thời gian khảo sát giá đèn lồng tại các cửa hàng trước khi dự kiến bán sản phẩm với mức khoảng 80.000 đồng. Tuy nhiên, khi trời dần tối, hai bố con vẫn chưa bán được món đồ nào.

Huy R thừa nhận trước khi tham gia chương trình, anh từng nghĩ hành trình sẽ khá nhẹ nhàng: các cặp bố con cùng chơi, cùng làm nhiệm vụ, “chill chill”. Nhưng thực tế khiến anh nhận ra đây là một hành trình “cực” hơn mình tưởng.. Khi những gia đình khác lần lượt hoàn thành nhiệm vụ và trở về ăn tối, Huy R cùng con trai vẫn tiếp tục tìm khách giữa phố Hội.

Thử thách mưu sinh cũng khiến các ông bố phải đối diện với những tình huống khác xa cuộc sống thường ngày. Họ phải tự làm sản phẩm, định giá, tìm khách và thuyết phục người mua.

Bên cạnh những khoảnh khắc hài hước, tập 2 chương trình còn mang đến câu chuyện giàu cảm xúc của Phương Nam. Trong hành trình cùng con gái Nguyên Ốc tại “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6, anh bất ngờ nhận được lá thư từ bố sau hơn 20 năm hai bố con ít có dịp trò chuyện.

Mở đầu thư, bố Phương Nam viết: “Gửi Nam của bố”, rồi nhắc về khoảng cách giữa hai bố con trong nhiều năm. Trong thư, ông viết: “Có lẽ đàn ông nhà mình đều như vậy, thương thì nhiều mà nói thì ít”.

Bức thư cũng nhắc lại thời điểm Phương Nam trượt kỳ thi vào cấp ba. Khi ấy, người bố từng đưa con theo để đi làm ăn, ông cho rằng chỉ cần hai bố con cố gắng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Khi con không đậu vào trường cấp 3 mong muốn, ông tự trách bản thân và từng nghĩ chính mình đã lấy mất một cơ hội của con.

Phương Nam xúc động đọc thư bố.

Tuy nhiên, nhiều năm sau, ông nhận ra điều mình còn thiếu với con không nằm ở vật chất, bởi có những thời điểm Phương Nam chỉ cần có bố ở bên cạnh.

Chứng kiến con trai hiện tại kiên nhẫn lắng nghe, trò chuyện và chăm sóc bé Nguyên Ốc, ông nhận ra Phương Nam đang dành cho con gái những điều thế hệ trước chưa thể làm được. Với ông, điều quan trọng nhất là sau này bé Nguyên Ốc vẫn nhớ về tuổi thơ với hình bóng của bố bên cạnh.

Đọc lá thư, Phương Nam không giấu được xúc động. Anh cho biết chỉ khi có con gái, anh mới thực sự có dịp ngồi xuống trò chuyện với bố “như hai người đàn ông”. Trải nghiệm làm bố cũng giúp anh hiểu hơn những áp lực và sự hy sinh bố anh từng âm thầm gánh vác.

Sau khi đọc thư, Phương Nam bật khóc và nói lời xin lỗi: “Con xin lỗi bố. Xin lỗi vì ngày trước con chưa hiểu cuộc sống. Con không biết những gì bố đã phải trải qua, không hiểu được những áp lực và những điều bố đã âm thầm gánh vác cho gia đình”. Sau hơn 20 năm ít nói chuyện, lá thư trở thành cầu nối để hai bố con mở lòng cùng nhau. Từ câu chuyện của Phương Nam, hành trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” cho thấy đôi lúc, chỉ khi gánh trên vai trọng trách của cha, người con mới thấu hiểu được tình yêu từ bố.

Chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6 do Ban Sự kiện - Văn hóa (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, phát sóng lúc 20 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 30/8/2026.