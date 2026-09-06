Tìm kiếm tài năng múa học sinh, sinh viên trên toàn quốc

ANTD.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc 2026 tại Hà Nội và TP HCM, nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào nghệ thuật múa trong học sinh, sinh viên.

Cuộc thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển văn hóa và nguồn nhân lực văn hóa; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 30/NQ-CP, góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn tạo môi trường để học sinh, sinh viên thể hiện năng lực chuyên môn, phát huy tư duy sáng tạo, nâng cao kỹ năng biểu diễn và bản lĩnh nghề nghiệp; Khuyến khích bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật múa và bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời, cuộc thi hướng tới phát hiện, tuyển chọn, tôn vinh các tài năng trẻ xuất sắc; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nghệ thuật múa; Quảng bá, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, tôn vinh thành quả đào tạo nghệ thuật và hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Ảnh minh họa: ITN

Cuộc thi được tổ chức 2 đợt: Đợt 1 dự kiến từ ngày 3/11/2026 đến ngày 6/11/2026 tại TP HCM. Đợt 2 dự kiến từ ngày 10/11/2026 đến ngày 12/11/2026 tại Hà Nội.

Đối tượng tham gia là học sinh, sinh viên từ 14 đến không quá 35 tuổi (tính đến ngày đăng ký dự thi), đang theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc.

Các thí sinh tham dự phải có kết quả học tập, rèn luyện đạt yêu cầu và không trong thời gian chấp hành kỷ luật. Được cơ sở đào tạo chính thức lựa chọn và cử tham dự. Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin hồ sơ và điều kiện dự thi của thí sinh do đơn vị mình cử tham gia.

Với chủ đề: “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”, Ban tổ chức khuyến khích thí sinh lựa chọn các tác phẩm múa có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam; Tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị nhân văn cao đẹp. Tác phẩm bảo đảm định hướng thẩm mỹ trong sáng, lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các quy định pháp luật hiện hành.

Các tác phẩm dự thi phải giúp thí sinh phô diễn được kỹ thuật, kỹ năng biểu diễn, khả năng cảm thụ âm nhạc và năng lực truyền tải hình tượng nghệ thuật.

Bên cạnh đó, ban tổ chức khuyến khích các tiết mục có sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật múa học thuật với việc khai thác chất liệu di sản văn hóa truyền thống, hoặc các hình thức biểu diễn mang tính tìm tòi, hiện đại, thể hiện được tư duy nghệ thuật của thế hệ học sinh, sinh viên.

Các thể loại dự thi gồm: Múa Cổ điển Châu Âu (Ballet), Ballet hiện đại; Múa đương đại; Múa Dân gian dân tộc và Múa truyền thống (bao gồm các tác phẩm khai thác chất liệu múa dân gian, dân tộc, truyền thống và các hình thức sáng tạo trên nền tảng bản sắc văn hóa Việt Nam).

Cuộc thi được tổ chức 1 vòng, chia thành 4 bảng: Bảng A: Múa Cổ điển Châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại; Bảng B: Múa Đương đại; Bảng C: Múa Dân gian dân tộc và Múa Truyền thống; Bảng D: Tài năng Biên đạo.

Đối với Bảng A, B, C, mỗi thí sinh biểu diễn dự thi tối thiểu 1 tiết mục hoặc trích đoạn trong các vở múa Đối với Bảng D, tác phẩm do học sinh sinh viên sáng tác biên đạo. Không giới hạn về phong cách, số lượng tác phẩm dự thi.