ANTD.VN - Gần 70.000 lượt trải nghiệm tại nhiều địa phương cho thấy sức lan tỏa của chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”, đưa ký ức ngày Độc lập đến gần hơn với công chúng thông qua công nghệ thực tế ảo.

Với nhiều người trẻ, ngày 2/9/1945 được biết đến qua sách giáo khoa, phim tư liệu và lời kể của các thế hệ đi trước. Nhưng khi có thể quan sát không gian Quảng trường Ba Đình, nhìn dòng người hướng về lễ đài và lắng nghe giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập qua kính thực tế ảo (VR), sự kiện lịch sử ấy mang đến một cảm nhận khác.

Thông qua công nghệ VR, người tham gia như được bước vào không gian tái hiện Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Hình ảnh 360 độ cùng âm thanh được tái hiện chân thực, sống động giúp người xem hình dung rõ hơn về không khí của ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Công nghệ thực tế ảo mở ra cách tiếp cận trực quan, sinh động hơn với những dấu mốc lịch sử dân tộc

Cách tiếp cận này cũng mở ra cơ hội để những người thuộc nhiều thế hệ cùng gặp gỡ lịch sử qua một trải nghiệm chung. Điều đó phần nào được thể hiện qua gần 3.200 lượt người tham gia chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” trong 3 ngày (22-24/11) tại Đắk Lắk. Trong số này, bên cạnh đông đảo học sinh, sinh viên còn có người cao tuổi, cựu chiến binh và đồng bào các dân tộc thiểu số.

Với học sinh, trải nghiệm đem lại cơ hội hình dung cụ thể hơn về những kiến thức đã học. Phạm Nguyễn Hoài Thương, học sinh lớp 6G, Trường THCS Phan Chu Trinh bày tỏ niềm vui bất ngờ khi có cảm giác như đang đứng giữa Quảng trường Ba Đình, được nghe giọng Bác Hồ và nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa dòng người. Hình ảnh ấy giúp em cảm nhận rõ hơn không khí ngày Độc lập, thêm trân trọng sự hy sinh của các thế hệ đi trước để đất nước có được cuộc sống hòa bình.

Những trải nghiệm trực quan giúp học sinh hình dung rõ hơn về sự kiện lịch sử và giá trị của ngày Độc lập

Cùng tham gia, Lê Ngọc Anh, học sinh lớp 7P, chú ý đến những chi tiết như lễ đài, trang phục của người dân năm 1945 và âm thanh trong không gian quảng trường. Theo em, cách tái hiện trực quan giúp những kiến thức lịch sử từng học trên lớp trở nên dễ hình dung và ghi nhớ hơn.

Những cảm nhận này gợi mở một hướng tiếp cận mới trong giáo dục lịch sử. Việc kết hợp kiến thức với hình ảnh, âm thanh và trải nghiệm trực quan giúp người học hình dung rõ hơn về bối cảnh, con người cũng như không khí của một sự kiện đã diễn ra cách đây nhiều thập niên. Nhờ đó, công nghệ không chỉ khơi gợi sự tò mò, tạo cảm xúc mà còn có thể thúc đẩy nhu cầu tìm hiểu, giúp lịch sử được tiếp nhận sâu sắc hơn thay vì chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ những mốc thời gian, sự kiện.

Sự kết hợp giữa công nghệ và tư liệu lịch sử mở ra thêm khả năng truyền tải kiến thức theo hướng trực quan, sinh động, giúp người xem không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn hình dung rõ hơn về bối cảnh, con người và không khí của sự kiện. Đây cũng là điều làm nên giá trị của việc ứng dụng công nghệ vào giáo dục và lan tỏa các giá trị lịch sử.

Không chỉ mang lại cách tiếp cận mới cho người trẻ, trải nghiệm này còn tạo sự kết nối giữa những người thuộc các thế hệ, có hoàn cảnh và ký ức khác nhau. Điều đó được thể hiện qua hình ảnh cựu chiến binh Nguyễn Hữu Huấn, 94 tuổi, ở xã Ea Tol, đến chương trình cùng cháu gái. Hai thế hệ cùng tham gia một trải nghiệm lịch sử gợi nhắc vai trò của gia đình trong việc trao truyền ký ức, giúp người trẻ hiểu hơn về những chặng đường đất nước đã đi qua.

Sự kết nối ấy còn được thể hiện qua sự tham gia của người dân các dân tộc Ê Đê, M’nông và nhiều cộng đồng khác trên địa bàn. Ông Y Wang Bing (SN 1977, xã Liên Sơn) chia sẻ, trước khi đeo kính VR, ông khá hồi hộp và tò mò về trải nghiệm. Khi kết thúc, cảm giác như vừa được trở về không gian lịch sử, hòa mình vào thời khắc thiêng liêng của dân tộc vẫn còn đọng lại trong ông. Dù khác biệt về tuổi tác, trải nghiệm sống và cách cảm nhận, những người tham gia đều gặp nhau ở niềm tự hào về lịch sử dân tộc và sự trân trọng đối với giá trị của độc lập, tự do, hòa bình. Qua đó, ký ức lịch sử tiếp tục được kết nối, bồi đắp giữa các thế hệ và cộng đồng.

Ký ức lịch sử được kết nối giữa các thế hệ thông qua một hình thức trải nghiệm mới

Trước khi đến Đắk Lắk, chương trình đã được tổ chức tại Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, TP.HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa, ghi nhận tổng cộng hơn 66.000 lượt trải nghiệm trực tiếp. Tính đến nay, con số đã vượt 69.000 lượt người.Riêng tại Nha Trang, trong 3 ngày tổ chức ở Quảng trường 2/4, chương trình đón 4.389 lượt người. Hoạt động tại Buôn Ma Thuột nằm trong khuôn khổ "Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026", hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11" và kỷ niệm 80 năm "Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của Đài Tiếng nói Việt Nam và các đơn vị liên quan trong ứng dụng công nghệ hiện đại để đổi mới phương thức giáo dục truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm văn hóa. Ông đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn tổ chức, vận hành không gian trải nghiệm chuyên nghiệp, an toàn, chú trọng chiều sâu nội dung và khả năng thu hút học sinh, sinh viên, Đoàn viên thanh niên.

Làm mới cách kể chuyện lịch sử không đơn thuần là đưa công nghệ hiện đại vào hoạt động văn hóa, mà quan trọng hơn là tìm được phương thức để những sự kiện đã đi vào quá khứ tiếp tục có ý nghĩa trong đời sống hôm nay. Khi được truyền tải bằng hình thức gần gũi, trên nền tảng tư liệu chính xác, lịch sử sẽ có thêm cơ hội được thế hệ trẻ tiếp nhận, thấu hiểu và trân trọng.