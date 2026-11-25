ANTD.VN - Show diễn “Vũ yến Thăng Long” dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12/2026, mang tới trải nghiệm độc đáo, kết hợp nghệ thuật biểu diễn và ẩm thực, nơi những chất liệu văn hóa Việt được tiếp cận bằng ngôn ngữ đương đại.

Giữa không gian Hoàng thành Thăng Long, show diễn “Vũ yến Thăng Long” với thời lượng 100 phút, kết nối đan xen 9 tiết mục nghệ thuật và 8 món ăn trong cùng một mạch trải nghiệm. Những yếu tố âm nhạc, chuyển động, hình ảnh, hương vị cùng góp phần gợi mở những sắc thái văn hóa từ nhiều vùng miền. Từ đó, khán giả có thể tiếp cận câu chuyện văn hóa Việt thông qua nhiều giác quan.

Show diễn “Vũ yến Thăng Long” với thời lượng 100 phút, kết nối đan xen 9 tiết mục nghệ thuật và 8 món ăn trong cùng một mạch trải nghiệm (Ảnh: BTC)

Qua đó, văn hóa truyền thống trở thành chất liệu, nguồn cảm hứng cho các sản phẩm sáng tạo đương đại. Khi nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và không gian di sản được kết nối, những giá trị văn hóa có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống bằng nhiều hình thức mới, gần gũi hơn với công chúng và du khách.

Show diễn dưới sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn Nguyễn Hữu Thanh. Anh từng là đạo diễn của nhiều chương trình truyền hình và liveshow ca nhạc nổi tiếng tại Việt Nam. Đồng thời, anh được biết đến với vai trò tổng đạo diễn các show lớn như "Giọng hát Việt", “Giọng hát Việt nhí", “The remix", “Bước nhảy hoàn vũ Nhí",... Xuất thân từ sinh viên thiết kế đồ họa trường Kiến trúc, anh có thế mạnh về dàn dựng sân khấu và tư duy hình ảnh hiện đại.

Sự xuất hiện của những sản phẩm trải nghiệm văn hóa như show diễn “Vũ yến Thăng Long” cũng góp thêm những gợi mở cho quá trình phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch. Sự phát triển ấy được thực hiện bằng cách khai thác nguồn lực văn hóa trên nền tảng sáng tạo, tạo ra những trải nghiệm mới từ các giá trị bản địa, mở rộng cách thức giới thiệu văn hóa Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.

Sự xuất hiện của những sản phẩm trải nghiệm văn hóa như show diễn “Vũ yến Thăng Long” cũng góp thêm những gợi mở cho quá trình phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch

Từ những giá trị được trao truyền qua lịch sử đến các hình thức sáng tạo của hôm nay, văn hóa tiếp tục được làm mới, lan tỏa và trở thành nguồn lực cho sự phát triển. Giữa không gian di sản nghìn năm, những giá trị truyền thống được đánh thức bằng sức sáng tạo đương đại, để công chúng được chiêm ngưỡng, cảm nhận, thưởng thức và chìm đắm trong không gian di sản.