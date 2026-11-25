ANTD.VN - Trở lại màn ảnh rộng với “Phi vụ Bông tuyết vàng”, Vân Trang khiến khán giả chú ý khi thử sức với hình tượng giàu màu sắc hành động. Đặc biệt, màn kết hợp bất đắc dĩ nhưng đầy ăn ý giữa cô và nam diễn viên Steven Nguyễn (vai Võ Nghĩa) giữa tâm bão cướp bóc trên du thuyền sang trọng hứa hẹn sẽ mang đến những pha rượt đuổi nghẹt thở cho khán giả dịp cuối năm.

Vốn được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn tâm lý đa dạng, Vân Trang tiếp tục gây bất ngờ khi góp mặt trong "Phi vụ Bông tuyết vàng". Qua những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, nhân vật Phương của cô xuất hiện với tạo hình nhân viên phục vụ trên một du thuyền xa hoa. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài tưởng chừng bình lặng ấy lại là một "bóng hồng" sẵn sàng lăn xả với những phân đoạn võ thuật, đánh đấm đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực lẫn kỹ năng.

Vân Trang dành nhiều thời gian tập luyện với vai diễn hành động đầu tiên

Kịch tính của bộ phim bùng nổ tại buổi đấu giá cổ vật xa hoa trên du thuyền, nơi trưng bày sợi dây chuyền Bông tuyết vàng – báu vật gia truyền của gia đình Võ Nghĩa (Steven Nguyễn). Khi buổi tiệc đang diễn ra, một nhóm tội phạm bất ngờ ập đến, triển khai phi vụ cướp bảo vật được tính toán tinh vi, kỹ lưỡng. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Phương và Võ Nghĩa – hai con người chỉ vừa mới chạm mặt – bất đắc dĩ bị cuốn vào cuộc truy đuổi nghẹt thở. Từ những người xa lạ, cả hai buộc phải kề vai sát cánh, trở thành bộ đôi hành động bất đắc dĩ trong hành trình bảo vệ Bông tuyết vàng trước sự truy đuổi ráo riết của băng nhóm tội phạm.

Trong những hình ảnh hậu trường được hé lộ từ phim điện ảnh "Phi vụ Bông tuyết vàng", Vân Trang gây chú ý với những khoảnh khắc tập luyện võ thuật, thực hiện các động tác đòi hỏi sự dẻo dai và phối hợp hình thể. Không chỉ có những phút giây hài hước khi tập luyện, nữ diễn viên còn xuất hiện trong tạo hình hành động với những tư thế chiến đấu trên phim trường, phần nào hé lộ sự đầu tư dành cho vai diễn Phương.

NSƯT Kim Xuân, diễn viên Steven Nguyễn và Đình Khang góp mặt trong phim

Chia sẻ về lý do tham gia dự án lần này, Vân Trang cho biết cô bị thu hút bởi kịch bản có nhiều cảnh sử dụng võ thuật, đánh đấm “rất gì và này nọ”. Đây cũng chính là thể loại mà nữ diễn viên yêu thích và mong muốn thử nghiệm. Thay vì chỉ tiếp tục với những dạng vai quen thuộc, Vân Trang có cơ hội khám phá thêm một màu sắc diễn xuất mới, đòi hỏi sự kết hợp giữa khả năng biểu cảm, thể lực và kỹ năng hành động.

Để chuẩn bị cho vai Phương, nữ diễn viên đã dành một khoảng thời gian dài tập luyện trước khi phim chính thức bấm máy. Với Vân Trang, việc thực hiện những cảnh võ thuật không đơn thuần là hoàn thành các động tác theo yêu cầu mà còn phải làm sao để từng cú đánh, từng chuyển động trở nên có hồn, tạo cảm giác hấp dẫn và thuyết phục khi lên màn ảnh.

Những hình ảnh hậu trường cho thấy quá trình tập luyện ấy đòi hỏi không ít nỗ lực. Từ những động tác kéo giãn cơ thể, rèn luyện độ dẻo dai cho đến các tư thế chiến đấu trên phim trường, Vân Trang đều phải làm quen và từng bước hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của vai diễn. Đây cũng là một trong những thử thách mà nữ diễn viên phải vượt qua khi quyết định thử sức với thể loại hành động.

Bên cạnh sự chuẩn bị của bản thân, Vân Trang cho biết cô may mắn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các thành viên trong đoàn phim. Sự đồng hành của ê-kíp đã góp phần giúp nữ diễn viên hoàn thành vai Phương, đồng thời tạo điều kiện để cô tự tin hơn khi thực hiện những phân đoạn võ thuật.

Với Vân Trang, vai Phương không chỉ là một vai diễn mới mà còn là cơ hội để cô theo đuổi niềm đam mê với những cảnh hành động, đánh đấm vốn đã mong muốn thử nghiệm. Sự nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị cho thấy nữ diễn viên không ngại bước ra khỏi vùng an toàn để mang đến một hình ảnh mới mẻ hơn cho khán giả.

Thuộc thể loại hài – hành động – gia đình, "Phi vụ Bông tuyết vàng" được định vị là phim Giáng sinh hài – hành động đầu tiên của Việt Nam. Với sự góp mặt của Vân Trang và Steven Nguyễn, bộ phim hứa hẹn mang đến câu chuyện giàu tính giải trí, kết hợp những tình huống hài hước cùng các phân đoạn hành động.

Thông qua những hình ảnh hậu trường của Vân Trang, khán giả có thêm lý do để tò mò về cách nữ diễn viên thể hiện nhân vật Phương trên màn ảnh rộng. Liệu quá trình tập luyện bền bỉ có giúp cô tạo nên những màn võ thuật ấn tượng và một hình tượng khác biệt trong lần trở lại này?

"Phi vụ Bông tuyết vàng" dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 11/12/2026.