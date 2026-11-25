ANTD.VN -Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai các hoạt động kích cầu du lịch những tháng cuối năm 2026, và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Chính phủ yêu cầu triển khai các hoạt động kích cầu du lịch những tháng cuối năm (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 21/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Nội dung Chỉ thị nêu rõ, trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thị trường hàng hóa trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực lạm phát từ giá hàng hóa nguyên, nhiên liệu nhập khẩu, áp lực về tín dụng, các chi phí sản xuất, kinh doanh tăng...

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và giai đoạn Tết Nguyên đán 2027, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai các hoạt động kích cầu du lịch thông qua liên kết giữa địa phương - doanh nghiệp lữ hành - hãng vận tải - cơ sở lưu trú; giới thiệu, triển khai các gói du lịch với chi phí hợp lý, khuyến khích người dân đi du lịch trong nước dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước trên nền tảng số. Tăng cường truyền thông, ứng dụng công nghệ và mạng xã hội quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng, chương trình kích cầu và các chính sách ưu đãi. Kết hợp tổ chức các sự kiện, lễ hội, chương trình mua sắm - du lịch để kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa.

Kết hợp các chương trình thúc đẩy du lịch nội địa, các hoạt động, sự kiện, văn hóa, lễ hội văn hóa với các chương trình xúc tiến thương mại trên phạm vi cả nước, đặc biệt vào các dịp lễ hội tại các địa phương nhằm gia tăng trải nghiệm đối với dịch vụ, hàng hóa Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.