ANTD.VN - Là đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất , nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ, hành trang quý giá nhất để người trẻ tự tin bước ra thế giới chính là những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng mình từ thuở ấu thơ.

Nữ ca sĩ thấy mình thật may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, trưởng thành khi đất nước đang đổi mới, hội nhập và ngày càng phát triển.

Theo nữ ca sĩ Gen Z, ngày nay, chỉ với một chiếc điện thoại, thế hệ trẻ có thể tiếp cận kho tàng tri thức và văn hóa rộng lớn trên khắp thế giới. Nhưng giữa muôn vàn âm thanh, sắc màu ấy, càng trưởng thành, những người trẻ càng nhận ra rằng, hành trang quý giá nhất để tự tin bước ra thế giới chính là những giá trị văn hóa nuôi dưỡng mình từ thuở ấu thơ.

"Đó là tiếng Việt thân thương, là lời ru, là những chuyện ông bà kể, là những trang sử hào hùng, những làn điệu dân ca và phong tục quê hương. Những điều bình dị ấy nuôi dưỡng chúng con lớn lên, dạy chúng con biết sống nghĩa tình, biết yêu thương con người, trân trọng cội nguồn, và trên hết, luôn tự hào mình là người Việt Nam", Phương Mỹ Chi nói.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Với riêng Phương Mỹ Chi, những câu hò, điệu lý quê hương chính là chiếc nôi nâng đỡ tiếng hát đầu đời, đưa cô đến với tình yêu thương của khán giả. Đến nay, kho tàng văn hóa dân tộc vẫn là mạch nguồn cảm hứng để nữ ca sĩ tìm tòi, sáng tạo và kể những câu chuyện Việt bằng âm nhạc của thế hệ mình.

"Càng đi trên con đường nghệ thuật, con càng thấm thía: Văn hóa chính là hồn cốt, là bản sắc, là niềm tự hào của mỗi dân tộc. Cho dù đi đến đâu, mỗi người Việt Nam chúng ta đều luôn ghi nhớ: Hồn Việt đưa ta lớn lên!", Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường 80 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, nữ ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước đã đấu tranh, hy sinh giành độc lập, đồng thời gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa quý báu. Qua những năm tháng chiến tranh và hòa bình, văn hóa đã nuôi dưỡng lòng yêu nước, gắn kết triệu trái tim, làm nên bản lĩnh Việt Nam.