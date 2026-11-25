ANTD.VN -Chiều ngày 26/11, tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương sẽ diễn ra chương trình Khúc ca Blouse trắng số 6, nhằm động viên tinh thần những bệnh nhân cao tuổi đang điều trị tại đây, và tri ân các y bác sĩ đang đồng hành tại bệnh viện.

Các nghệ sĩ đồng hành cùng chương trình Khúc ca Blouse trắng số 6

Trong quá trình chăm sóc và điều trị cho người cao tuổi, sức khỏe tinh thần được nhìn nhận như một phần không thể thiếu của quá trình chăm sóc và điều trị. Ở tuổi xế chiều, khi sức khỏe không còn như trước, những ngày tháng nằm viện có thể trở nên dài hơn bởi nỗi nhớ gia đình, sự cô đơn và những lo lắng về bệnh tật. Khi ấy, một lời hỏi thăm chân thành, một bàn tay nắm nhẹ hay một giai điệu thân quen cũng đủ mang đến niềm an ủi, tiếp thêm nghị lực để người bệnh vững vàng hơn trên hành trình điều trị.

Với mong muốn góp phần chăm sóc đời sống tinh thần cho người bệnh, chương trình "Khúc ca Blouse trắng số 6" với chủ đề "Giai điệu từ tâm, khơi mầm hy vọng” hứa hẹn không đơn thuần là một buổi biểu diễn nghệ thuật trong không gian bệnh viện, mà còn là dịp để các nghệ sĩ sẻ chia, động viên người bệnh thông qua âm nhạc.

Mỗi lời ca, tiếng hát được cất lên đều gửi gắm sự trân trọng, yêu thương, mang đến cho các bệnh nhân những phút giây thư thái, ấm áp giữa những ngày tháng điều trị xa nhà. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam.

Trao yêu thương đến từng phòng bệnh

Diễn ra vào lúc 14h30 ngày 26/11, chương trình có sự đồng hành của các nghệ sĩ: NSƯT Hồng Liên, nghệ sĩ Trà My, ca sĩ Ngọc Ký, ca sĩ A Páo, ca sĩ Vũ Tuấn Hùng, ca sĩ Lee Na...MC Hồng Nhung (VOV Giao thông) đảm nhận vai trò dẫn chương trình, đạo diễn Nguyễn Tiến Mạnh phụ trách chỉ đạo nghệ thuật.

Các nghệ sĩ sẽ mang tiếng hát đến bên giường bệnh động viên người cao tuổi



Với những tiết mục được lựa chọn phù hợp, gần gũi và giàu cảm xúc, các nghệ sĩ đều mong muốn mang đến một không gian âm nhạc ấm áp làm món quà tinh thần dành riêng cho các bệnh nhân cao tuổi, đội ngũ y bác sĩ và những người thân đang đồng hành cùng người bệnh.

Ban tổ chức cho biết thêm, chương trình còn có phần giao lưu đặc biệt, mang tên “Điểm đến của những trái tim”, diễn ra khoảng 30 phút trước chương trình nghệ thuật chính thức. Trong hoạt động này, các nghệ sĩ trực tiếp đến từng phòng bệnh gặp gỡ, trò chuyện và cất lên những lời ca dành tặng các bệnh nhân cao tuổi ngay bên giường bệnh.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, chương trình tiếp tục nhận được sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Những phần quà thiết thực bằng tiền và hiện vật sẽ được trao tận tay các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chia sẻ gánh nặng với người bệnh và gia đình.

“Khúc ca Blouse trắng” là chuỗi chương trình nghệ thuật thiện nguyện do Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành Y tế, Câu lạc bộ Bí thư Đoàn Thanh niên ngành Y tế, Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam, Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Tori (Tori Media) phối hợp tổ chức; với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cùng sự bảo trợ truyền thông của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương (Bộ Y tế), Báo An ninh Thủ đô, Tạp chí Sức khỏe Việt...