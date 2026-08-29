Nhiều người dân chủ động giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ

Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đồng thời tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, Công an phường Kim Liên, Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành và tự giác giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Công dân tự nguyên giao nộp vũ khí và công cụ hỗ trợ

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, Công an phường Kim Liên đã tập trung phổ biến các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời tuyên truyền về những nguy cơ, hậu quả, chế tài xử lý đối với các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Từ hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, ngày 27-8, tại địa điểm tiếp nhận của Công an phường Kim Liên (số 2 ngõ 4A Đặng Văn Ngữ, Hà Nội), 3 công dân thường trú trên địa bàn đã tự nguyện giao nộp các loại công cụ hỗ trợ, vũ khí.

Cụ thể, ông V.Đ.H (SN 1963) tự nguyện giao nộp 2 gậy ba khúc, ông B.C.M (SN 1959) tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng tự chế; ông N.M.T (SN 1956) tự nguyện giao nộp 1 dùi cui điện do nhặt được trước đó.

Việc người dân chủ động giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ là kết quả tích cực từ công tác tuyên truyền, vận động của Công an phường Kim Liên, góp phần loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.