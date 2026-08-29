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Pháp luật

Múa võ tay chân ngoài đường vì mâu thuẫn cá nhân

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T.Văn

ANTD.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Đinh Xuân Đông và Đinh Văn Lương đã có hành vi chửi bới, khiêu khích, đồng thời dùng tay đánh nhiều lần vào vùng mặt và đầu người bị hại.

Đêm 25-8-2026, Công an phường Phú Diễn, Hà Nội sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc gây rối trật tự công cộng tại đường số 2, Khu đô thị thành phố Giao Lưu đã khẩn trương triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường để xác minh, xử lý.

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Hai đối tượng Đông và Lương

Quá trình xác minh ban đầu xác định anh L.V.H xảy ra mâu thuẫn với Đinh Xuân Đông (SN 1995) và Đinh Văn Lương (SN 1997), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Đông và Lương đã có hành vi chửi bới, khiêu khích, đồng thời dùng tay đánh nhiều lần vào vùng mặt và đầu anh H.

Khi anh N.V.Đ vào can ngăn cũng bị các đối tượng hành hung, gây mất an ninh, trật tự. Hậu quả, anh H bị sưng nề vùng thái dương, chảy máu mũi; anh N.V.Đ bị sưng nề vùng má phải.

Tại cơ quan Công an, Đông và Lương đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Phú Diễn xác định các đối tượng có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

Hiện Công an phường Phú Diễn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

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Từ khóa:

#gây rối trật tự công cộng #Công an phường Phú Diễn

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