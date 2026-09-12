"Festival Thăng Long - Hà Nội 2026": Ấn tượng cuộc đối thoại giữa di sản và đương đại

ANTD.VN - Không dừng lại ở việc tái hiện những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua chiều dài lịch sử, lễ khai mạc "Festival Thăng Long - Hà Nội 2026" mở ra cách tiếp cận mới, đưa di sản vào những cuộc gặp gỡ với nghệ thuật đương đại, văn hóa các vùng miền và thế giới một cách đầy ấn tượng.

"Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026" với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã diễn ra tối qua 11-9 tại Hoàng thành Thăng Long. Không gian nghệ thuật của chương trình được xây dựng trên nền tảng những giá trị văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, từ đó mở rộng đến các vùng miền Việt Nam và những sắc màu nghệ thuật quốc tế. Điều đáng chú ý không nằm ở việc chương trình đã đưa bao nhiêu chất liệu văn hóa lên sân khấu, mà ở cách những chất liệu ấy được kết nối để cùng kể một câu chuyện. Nhờ vậy, di sản Thăng Long - Hà Nội không đứng riêng biệt, mà trở thành điểm hội tụ, nơi những dòng văn hóa gặp gỡ, giao thoa và tiếp tục vận động trong nhịp sống đương đại.

Chương trình do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở VHTT&DL Hà Nội tổ chức, các Sở, ngành thành phố cùng một số đơn vị phối hợp thực hiện. Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn: Phạm Hoàng Giang, đạo diễn sân khấu: NSƯT Trần Thanh Hiền, Chủ nhiệm chương trình: Minh Uyên, Cố vấn nghệ thuật: Nguyễn Quang Long, Giám đốc âm nhạc: Phạm Việt Tuân, Tổng biên đạo: Hải Trường.

Cách kể khác về di sản

Không gian nghệ thuật lấy cảm hứng từ di sản Thăng Long - Hà Nội, kết hợp cùng ngôn ngữ sân khấu đương đại

Đứng sau thành công của chương trình là bàn tay dàn dựng của tác giả kịch bản kiêm Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang. Anh đã tạo nên một dòng chảy di sản vừa nồng nhiệt, cuộn trào lại vừa lắng đọng, nhiều dư âm xuyên suốt trong chương trình, từ Thăng Long - Hà Nội, lan tỏa đến các vùng miền Việt Nam rồi mở rộng ra thế giới.

Với cách tiếp cận này, di sản không được nhìn như những giá trị đứng yên trong quá khứ, mà được đặt vào một mạch kể có sự chuyển động liên tục. Từ Thăng Long - Hà Nội, câu chuyện mở ra những lớp văn hóa được bồi đắp qua lịch sử, những dòng người, dòng nghề và dòng văn hóa tìm về, rồi tiếp tục gặp gỡ các sắc màu nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Điểm nổi bật trong cách dàn dựng là khả năng kết nối những chất liệu nghệ thuật rất khác nhau khi đặt hát bội Nam Bộ, văn hóa Điện Biên, cồng chiêng Tây Nguyên, xẩm…đứng cạnh Samulnori Hàn Quốc, Tsugaru Shamisen Nhật Bản hay Bhangra của Punjab mà vẫn giữ được bản sắc riêng, đồng thời tạo nên một tổng thể có sự cộng hưởng. Những tương phản giữa truyền thống và hiện đại cũng được khai thác khá rõ, khi các giá trị di sản không chỉ xuất hiện trong hình thức quen thuộc mà còn đối thoại với các loại hình nghệ thuật trẻ trung như: Street Dance, Beatbox, âm nhạc đương đại và ngôn ngữ sân khấu mới.

Nghệ thuật truyền thống đối thoại với các loại hình đương đại, tạo nên không gian biểu diễn giàu màu sắc

Đáng chú ý, Thăng Long - Hà Nội được đặt ở vị trí trung tâm của dòng chảy ấy. Đây vừa là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa từ nhiều vùng miền, vừa trở thành điểm kết nối để văn hóa Việt Nam gặp gỡ, giao lưu với thế giới. Với một chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà hát, đoàn nghệ thuật, nghệ nhân và các lực lượng biểu diễn trong nước, quốc tế, việc duy trì được một mạch chủ đề xuyên suốt là thử thách không nhỏ. Quan trọng hơn, di sản trong chương trình không bị đóng khung trong quá khứ. Qua cách dàn dựng của đạo diễn Phạm Hoàng Giang, những giá trị truyền thống được đặt vào nhịp sống hôm nay, được làm mới qua những cuộc gặp gỡ và giao thoa, để hiện lên như một nguồn năng lượng đầy sức sống, đầy sức hấp dẫn.

Quan trọng hơn, di sản trong chương trình không bị đóng khung trong quá khứ. Qua cách dàn dựng của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, những giá trị truyền thống được đặt vào nhịp sống hôm nay, được làm mới qua những cuộc gặp gỡ và giao thoa, hiện lên như một nguồn năng lượng đầy sức sống và hấp dẫn. Sân khấu hiện đại với công nghệ thị giác đa phương tiện như công nghệ AR giúp làm nổi bật hình ảnh những công trình di sản tiêu biểu của thủ đô Hà Nội, đưa người xem “bước vào” không gian sống động của di sản, biến mỗi câu chuyện lịch sử thành một trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc.

Bức tranh giàu màu sắc về âm nhạc và ngôn ngữ

Phần âm nhạc do Giám đốc âm nhạc Phạm Việt Tuân thực hiện mang đến không gian âm nhạc đặc biệt khi nghệ thuật truyền thống đối thoại với âm nhạc đương đại, tạo nên sự giao thoa, giao hòa thú vị. Với tinh thần xuyên suốt là vừa giữ trọn vẹn bản sắc của tinh hoa nghệ thuật, lại vừa tràn ngập hơi thở của thời đại hôm nay, âm nhạc trở thành một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn, cuốn hút sự theo dõi của các thế hệ khán giả.

Cụ thể, sự kết hợp giữa các chất liệu âm nhạc truyền thống với những hình thức biểu đạt mới không chỉ tạo nên sự phong phú về âm thanh, mà còn mở ra cách tiếp cận khác đối với di sản. Những giá trị vốn quen thuộc được đặt trong một không gian mới, nơi người xem có thể nhận ra bản sắc truyền thống đồng thời cảm nhận được nhịp sống, năng lượng và tinh thần của thời đại hôm nay.

Thêm một dấu ấn để lại trong lòng khán giả của lễ khai mạc "Festival Thăng Long - Hà Nội 2026" là hầu hết các ca khúc về Hà Nội được thể hiện trong chương trình đều là sáng tác mới, lần đầu trình diễn trên sân khấu. Các ca khúc tập trung khắc họa một Hà Nội ngàn năm văn hiến - nơi vẻ đẹp của văn hóa, lịch sử và con người được tiếp nối, bồi đắp qua thời gian, từ những giá trị truyền thống đến nhịp sống hiện đại hôm nay, qua đó lan tỏa niềm tự hào sâu sắc về Thăng Long - Hà Nội.

Ca khúc “Xưng danh Hà Nội” do Ram C và các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam thể hiện nhận được sự hưởng ứng của khán giả trẻ

Trong đó có ca khúc viết riêng cho chương trình như “Xưng danh Hà Nội” sáng tác Giang Phạm, Ram C, Feliks, do Ram C & Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam biểu diễn. Ca khúc được khán giả trẻ bên dưới khán đài hào hứng cổ vũ vì bày tỏ tình yêu Hà Nội theo cách của gen Z, sử dụng nhiều câu nói "trend" với phần âm nhạc bắt tai, dễ nghe, sôi động, tràn đầy năng lượng tươi mới.

Từ một ca khúc viết riêng cho chương trình, “Xưng danh Hà Nội” cho thấy khả năng đưa hình ảnh Thủ đô đến gần hơn với nhịp sống hôm nay. Tình yêu Hà Nội được thể hiện bằng ngôn ngữ trẻ trung, giàu năng lượng, cho thấy những giá trị văn hóa không chỉ có thể được tiếp nhận qua những hình thức quen thuộc, mà còn có thể được làm mới bằng cách biểu đạt phù hợp với công chúng đương đại.

Biến di sản trở thành điểm hẹn văn hóa

Một trong những giá trị nổi bật của chương trình là cách đặt những sắc màu văn hóa trong nước và quốc tế vào cùng một không gian đối thoại. Từ nghệ thuật truyền thống của Việt Nam đến những hình thức trình diễn đặc trưng của Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, mỗi chất liệu văn hóa đều được giữ lại bản sắc riêng, đồng thời góp phần làm nổi bật tinh thần giao lưu, gặp gỡ.

Cách sắp xếp đan xen giữa các tiết mục quốc tế và những sắc màu văn hóa Việt Nam tạo nên nhịp điệu sân khấu liên tục thay đổi. Từ Samulnori Hàn Quốc đến Hát bội Nam Bộ, từ Tsugaru Shamisen và ngôn ngữ trình diễn hiện đại của Nhật Bản đến không gian chợ xuân Điện Biên, từ những vũ điệu Punjabi đến âm hưởng cồng chiêng Tây Nguyên, mỗi tiết mục mở ra một không gian riêng nhưng đồng thời làm nổi bật tinh thần giao lưu, gặp gỡ.

Tiết mục nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ sĩ nước ngoài, góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu tại "Festival Thăng Long - Hà Nội 2026"

Khéo léo đan xen và hài hòa các sắc màu văn hóa trong nước với những giá trị nghệ thuật truyền thống của các nước trên thế giới, chương trình tạo nên những phần trình diễn đặc sắc, liên tục đem đến cho khán giả những bất ngờ về âm thanh, hình ảnh và ngôn ngữ biểu đạt. Qua đó, “Giao thoa đa sắc” không chỉ cho thấy sự phong phú của di sản, mà còn khẳng định khả năng gặp gỡ, đối thoại giữa các nền văn hóa. Điều này cũng góp phần làm rõ vị trí của Thăng Long - Hà Nội trong câu chuyện chung. Từ một trung tâm văn hóa của Việt Nam, Thủ đô được đặt vào mối liên hệ với những nền văn hóa khác, trở thành nơi hội tụ, kết nối và mở rộng những giá trị đã được bồi đắp qua lịch sử.

Đó cũng là điều khiến lễ khai mạc "Festival Thăng Long - Hà Nội 2026" tạo được dư âm mạnh mẽ, bởi chương trình không chỉ kể câu chuyện về những giá trị đã có, mà còn gợi mở khả năng để di sản tiếp tục được biến đổi, sáng tạo và đồng hành cùng đời sống đương đại.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ về mong muốn đưa chương trình khai mạc trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch hấp dẫn

Lễ khai mạc "Festival Thăng Long - Hà Nội 2026" đã mang đến cho khán giả và du khách những trải nghiệm giàu cảm xúc, đầy tự hào về “dòng chảy di sản” của Hà Nội. Trên sân khấu quy mô lớn với biểu tượng đầu rồng độc đáo cùng những hình ảnh mang tính biểu trưng cho văn hóa, vẻ đẹp Hà Nội như: bậc thềm Điện Kính Thiên, cuốn thư, hoa sen… tại Hoàng thành Thăng Long, chương trình liên tục chuyển động, mở ra từng lớp di sản, những giá trị văn hóa tinh hoa được bồi đắp qua chiều dài lịch sử của đất Thăng Long. Sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ, cùng những lớp diễn chuyển đổi linh hoạt giữa âm nhạc, múa, sân khấu truyền thống và ngôn ngữ trình diễn đương đại, tạo nên một không gian vừa hoành tráng, vừa bất ngờ, có những khoảnh khắc khiến người xem choáng ngợp.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang từng chia sẻ, anh và êkip đã nỗ lực hết sức để sự kiện khai mạc "Festival Thăng Long - Hà Nội 2026" không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch, qua đó góp phần làm mới cách tiếp cận, lan tỏa những giá trị văn hóa của Thủ đô đến đông đảo công chúng, du khách trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh ấn tượng tại lễ khai mạc chương trình: