Tái hiện "phố hàng, phố nghề" xưa qua chương trình "Nét Kinh kỳ"

ANTD.VN - Từ ngày 12 đến 19/9, chương trình “Nét Kinh kỳ” được tổ chức nhằm tái hiện ký ức 36 phố phường, giới thiệu những nghề thủ công truyền thống được tiếp nối trong đời sống hôm nay.

Sáng 12/9, lễ khai mạc chương trình “Nét Kinh kỳ đã diễn ra tại khu vực Hậu viên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Lấy cảm hứng từ hình ảnh phố phường và đời sống Thăng Long xưa, “Nét Kinh kỳ” giới thiệu các hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội, qua đó gợi lại diện mạo của một Kinh kỳ từng được định hình bởi hoạt động buôn bán, giao thương và những nghề thủ công chuyên biệt.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi cho rằng bảo tồn di sản không chỉ là giữ lại những gì thuộc về quá khứ. Điều quan trọng hơn là làm cho di sản tiếp tục được hiện diện trong đời sống, được trải nghiệm, được trân trọng và có khả năng truyền cảm hứng cho sự sáng tạo hôm nay. Đó cũng là tinh thần mà Văn Miếu - Quốc Tử Giám mong muốn gửi gắm đến ‘Nét Kinh kỳ’”.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) phát biểu khai mạc sự kiện.

Trong không gian trưng bày, những hình ảnh về phố cổ với mái ngói, góc phố, cửa hiệu, biển hàng và nhịp sống buôn bán được giới thiệu cùng các thông tin về lịch sử, nguồn gốc tên gọi và những nghề thủ công từng gắn với từng tuyến phố. Qua đó, công chúng có thêm góc nhìn về phố cổ Hà Nội dưới phương diện kiến trúc mà còn như một không gian văn hóa được bồi đắp bởi nghề nghiệp, giao thương và đời sống cộng đồng.

Bên cạnh phần trưng bày, các hoạt động mua sắm, trải nghiệm nghề truyền thống tạo nên điểm nhấn tại chương trình. Các nghệ nhân và các cơ sở nghề góp mặt tại sự kiện đã giới thiệu nhiều sản phẩm, kỹ thuật thủ công như gốm Bát Tràng, khăn thêu ren Văn Lâm (Ninh Bình), đan cói Kim Sơn (Ninh Bình), giấy dó Phong Khê (Bắc Ninh), tranh Hàng Trống (Hà Nội),... Không chỉ quan sát, tìm hiểu, du khách còn có thể chụp ảnh, tương tác với sản phẩm, khám phá những công đoạn tạo nên một món đồ thủ công.

Các nghệ nhân và các cơ sở nghề góp mặt tại sự kiện đã giới thiệu nhiều sản phẩm, kỹ thuật thủ công như gốm Bát Tràng, khăn thêu ren Văn Lâm (Ninh Bình), đan cói Kim Sơn (Ninh Bình), giấy dó Phong Khê (Bắc Ninh), tranh Hàng Trống (Hà Nội),...

Chương trình “Nét Kinh kỳ” tạo nên một hành trình tiếp cận di sản theo hướng trực quan và tương tác, đặt di sản trong mối liên hệ với đời sống hiện tại để công chúng có thể nhìn, tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm. Đồng thời, việc tổ chức chương trình tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng tạo sự gặp gỡ giữa nhiều lớp di sản của Thăng Long - Hà Nội. Qua đó, không gian di sản tiếp tục được phát huy, trở thành một điểm kết nối văn hóa, nơi những giá trị truyền thống được giới thiệu bằng hình thức gần gũi, bình dị.

Một số hình ảnh tại sự kiện: