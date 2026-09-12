Quốc Anh lần đầu lên tiếng về những “tin đồn” trong phim điện ảnh “Chị chị Em em 3”

ANTD.VN - Phim điện ảnh "Chị chị Em em 3" hé lộ hai hình tượng đối lập của Quốc Anh - Steven Nguyễn cùng những hình ảnh đầu tiên về đám cưới giữa không gian Bắc Ninh xưa trong BTS mới nhất.

BTS mở đầu với sự xuất hiện của Văn Tài do Quốc Anh đảm nhận. Nam diễn viên cho biết nếu khán giả đã được nghe những lời đồn về nhân vật này, thì giờ đây có thể cùng anh kiểm chứng xem những lời đồn ấy có thật hay không. Qua những hình ảnh đầu tiên, Văn Tài hiện lên là một công tử xuất thân danh giá, sở hữu vẻ ngoài điển trai, được ăn học và có gia thế đáng nể. Nghệ sĩ Lê Khanh hài hước gọi đây là một “nam thần quá đẹp trai”, trong khi Steven Nguyễn nhận xét Văn Tài là kiểu “con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, sắp làm quan”.

Quốc Anh trong vai Văn Tài - công tử con quan trong "Chị chị Em em 3"

Trong mắt Thị Mầu (Kỳ Duyên), Văn Tài cũng gần như hội tụ đủ những gì cô mong muốn ở một người chồng: đẹp trai, giỏi giang và môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh tưởng như hoàn hảo ấy lại là một người đàn ông chịu nhiều áp lực từ chính gia đình và xã hội mà anh đang sống. Quốc Anh tiết lộ Văn Tài lớn lên trong một gia đình giàu sang, học thức, có cha làm quan lớn. Vì vậy, bên cạnh những kỳ vọng từ gia đình, anh còn phải đối diện với những khuôn phép và áp lực.

Đây cũng là điểm khiến vai diễn trở thành một thử thách đối với Quốc Anh. Nhà sản xuất Will Vũ cho hay: “Will đánh giá cao khả năng diễn xuất của Quốc Anh ở vai Văn Tài, bởi đây là một dạng vai khá khác so với những hình tượng mà Quốc Anh từng đảm nhận trước đây”. Chính nam diễn viên cũng thừa nhận nhân vật này “khá lạ” so với những kịch bản anh từng nhận. Không chỉ cần thể hiện hình ảnh một công tử hào hoa, Quốc Anh còn phải thể hiện được những giằng co phía sau một người có vẻ ngoài tự do nhưng thực chất đang sống dưới nhiều áp đặt.

Hình ảnh chuẩn mực của Văn Tài (Quốc Anh) đối lập với Văn Cường (Steven Nguyễn)

Nếu Văn Tài được bao bọc bởi gia đình, địa vị và những chuẩn mực, Văn Cường do Steven Nguyễn thể hiện lại đại diện cho một lối sống hoàn toàn đối lập. Cường tự do, phóng khoáng và không bị ràng buộc bởi những khuôn phép mà Tài đang phải mang trên vai. Chính cuộc sống ấy lại là điều bên trong Văn Tài hướng tới.

Sự đối lập giữa hai nhân vật trên màn ảnh cũng tạo nên một đôi bạn đáng chú ý phía sau hậu trường. Steven Nguyễn tiết lộ anh và Quốc Anh là những người “cùng tần số”, thường xuyên trò chuyện và khá hợp nhau. BTS cũng ghi lại nhiều khoảnh khắc tương tác hài hước giữa hai nam diễn viên, cho thấy sự thoải mái và ăn ý trong quá trình cùng làm việc. Chính sự khác biệt về hình tượng nhưng đồng điệu ngoài đời này hứa hẹn tạo nên những màn tương tác thú vị giữa Văn Tài và Văn Cường trong phim.

Bên cạnh đó, BTS tiếp tục hé lộ sự ăn ý giữa Quốc Anh và Kỳ Duyên. Cả hai từng có cơ hội hợp tác trong một dự án trước đây nên đã phần nào hiểu được cách diễn của nhau. Với Kỳ Duyên, đây cũng là một cái duyên khi sau lần dang dở trước đó, cả hai cuối cùng có cơ hội trở thành một cặp đôi trên màn ảnh: “Duyên cảm thấy rất vui khi có cơ hội tiếp tục đồng hành cùng Quốc Anh trong một dự án mới. Sau lần hợp tác trước, cả hai đã hiểu nhau hơn trong cách làm việc và diễn xuất, nên khi trở thành một cặp đôi trên màn ảnh, mọi thứ cũng tự nhiên và thoải mái”.

Đáng chú ý, BTS cũng lần đầu giới thiệu đại cảnh đám cưới của Thị Mầu và Văn Tài - sự kiện được xây dựng với quy mô tương xứng với hai gia đình giàu có. Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng: “Đây phải là một không gian rộng lớn, hoành tráng để thể hiện vị thế của hai gia đình trong ngày trọng đại”. Đám cưới được tổ chức giữa một bối cảnh xưa đầy uy nghiêm, bao quanh bởi những tán cây lớn. Từ vật dụng trang trí, từng chiếc tráp đám cưới, bàn tiệc, cách bày biện không gian tổng thể đều được chăm chút nhằm tái hiện không khí của một hỷ sự thời xưa.

Đám cưới Thị Mầu và Văn Tài mang phong cách xưa trong "Chị chị Em em 3"

Trước quy mô của bối cảnh, Quốc Anh cũng không giấu được sự choáng ngợp khi lần đầu đứng giữa không gian được tái hiện công phu: “Khi bước vào bối cảnh đám cưới, Quốc Anh thực sự có cảm giác như mình đang trở về quá khứ. Mọi thứ từ không gian, cách bài trí đến những chi tiết nhỏ đều khiến mình cảm nhận rất rõ không khí của một đám cưới mà mình chỉ từng xem và nghe kể về”.

Sự xuất hiện của Văn Tài và Văn Cường, cùng một đám cưới được chuẩn bị công phu, tiếp tục mở ra nhiều lớp quan hệ và những lựa chọn khác nhau của các nhân vật trong "Chị chị Em em 3".

NSND Lê Khanh trong vai mẹ Thị Mầu (Kỳ Duyên) trong phim

Khi một bên là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, một bên lại đại diện cho khát khao tự do, liệu ngày vui của đôi uyên ương có thực sự diễn ra như những gì họ mong đợi? Câu trả lời sẽ được hé lộ khi "Chị chị Em em 3" chính thức khởi chiếu ngày 16.10.2026 tại các rạp trên toàn quốc.