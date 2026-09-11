Dựng chuyện "con ốm, mẹ chết" để lừa tiền người bạn quen qua “mạng”

ANTD.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa Đặng Thị Loan (SN 1991, ở xã Phúc Lộc, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo này 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, khoảng tháng 6-2021, thông qua mạng xã hội Zalo, Đặng Thị Loan quen biết anh Nguyễn Trường M (SN 1996, ở Hà Nội). Quá trình quen biết nhau, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Loan nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh này.

Trưa 9-6-2021, bị cáo đưa thông tin gian dối rằng em họ cô ta cần vay tiền để giải quyết công việc gia đình nhưng Loan không có đủ, muốn vay của anh M 1 triệu đồng. Loan hẹn khi nào gặp sẽ trả anh M. Tin tưởng, anh M đã chuyển khoản số tiền trên cho Loan.

Đặng Thị Loan bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Để chiếm đoạt thêm tiền của anh M, những ngày tiếp theo, Loan liên tục nhắn tin qua Zalo, nói dối rằng con trai của cô ta bị ốm phải nhập viện, chuyển viện, cần tiền nộp viện phí để vay anh M 6,5 triệu đồng. Bị cáo hứa hẹn đến ngày 20-6-2021 gặp anh M sẽ trả lại toàn bộ. Tin tưởng, anh M đã chuyển khoản cho Loan vay số tiền trên.

Sáng 20-6-2021, anh M gặp Loan nhưng không được trả tiền như hứa hẹn. Lúc đó, Loan nói dối anh M rằng phải về nhà bố mẹ đẻ để lấy tiền và tối cùng ngày sẽ trả nợ.

Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, Loan lại nhắn tin qua Zalo cho anh M, nói dối là mẹ đẻ bị tai nạn cấp cứu nên không thể đến gặp để trả nợ được. Để anh M tin tưởng, bị cáo gửi hình ảnh người mẹ mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh. Thực tế đây là tấm ảnh cũ mà mẹ Loan nằm viện trước đây.

Sau đó, Loan tiếp tục đưa thông tin gian dối rằng mẹ chuyển biến nặng, phải chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để mổ nên cần tiền gấp để đóng viện phí, mua thuốc, thuê xe di chuyển, Loan hỏi vay tiền anh M và hứa khi nào bố của Loan ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản sẽ trả ngay.

Tin tưởng Loan, từ ngày 20-6-2021 đến 28-6-2021, anh M đã chuyển cho Loan tổng số 72,5 triệu đồng. Đến ngày 4-7-2021, bị cáo nhắn tin qua Zalo cho anh M nói dối là mẹ tiên lượng xấu, bác sĩ trả về cho gia đình.

Loan hỏi vay anh M 8,5 triệu đồng để lo thủ tục và thuê xe đưa mẹ về nhà. Anh M tưởng thật tiếp tục chuyển khoản số tiền trên cho bị cáo. Đến ngày 8-7-2021, Loan nhắn tin cho anh M nói mẹ đã chết, vừa lo hậu sự xong.

Bị cáo nói đang lên bệnh viện Bạch Mai để thanh toán tiền viện phí và làm hồ sơ nhận tiền bảo hiểm cho mẹ với số tiền được trả là 525 triệu đồng. Loan cần ứng trước tiền để thanh toán tiền bảo hiểm nhân thọ cho mẹ tại công ty bảo hiểm và hỏi vay anh M tiền…

Tiếp đó, từ ngày 8-7-2021 đến ngày 5-11-2021, Loan nhiều lần đưa ra thông tin gian dối như: bị đau bụng phải nhập viện để điều trị, phải mổ và mua thuốc, phải xét nghiệm Covid-19, cần tiền ứng trước để thanh toán hợp đồng bảo hiểm,.... để hỏi vay tiền anh M. Loan hứa hẹn khi nào lấy được tiền bảo hiểm sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã vay trước đó cho anh này.

Để tạo tin tưởng, Loan đã tự nghĩ ra và đóng giả là “Y tá Hương”, “Luật sư Yến”, “Anh Kiên nhân viên công ty bảo hiểm” để gọi điện, nhắn tin cho anh M nói: Loan đang bị hôn mê và cần tiền để chữa trị. Những người này sẽ thay Loan lo thủ tục giấy tờ với công ty bảo hiểm.

Tin tưởng các thông tin Loan đưa ra, từ ngày 12-7-2021 đến ngày 5-11-2021, anh M nhiều lần chuyển cho bị cáo tổng số tiền hơn 421 triệu đồng. Tổng cộng, anh M đã chuyển cho Loan hơn 520 triệu đồng.

Đến ngày 7-11-2021, anh M liên hệ với Loan hỏi về khoản tiền bảo hiểm thì bị cáo chặn hết liên lạc. Anh M nhờ anh trai liên lạc đến số điện thoại của Loan, yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền đã chuyển. Tuy nhiên, Loan chỉ trả anh M 3 triệu đồng, sau đó không trả nữa.

Đến đầu năm 2024, anh M tìm hiểu thì biết được mẹ của Loan vẫn sống khỏe mạnh. Do đó, ngày 6-12-2025, anh M gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị xem xét giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.