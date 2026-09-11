Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây thu gom tài khoản ngân hàng cung cấp cho tội phạm ở nước ngoài

ANTD.VN - Thống nhất với bên mua, Tấn cùng cô vợ trẻ tổ chức đường dây thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng và làm giả hàng trăm căn cước công dân để bán cho ổ lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia.

Viện KSND TP Đà Nẵng vừa ban hành cáo trạng, đề nghị tòa án xét xử cặp vợ chồng Bùi Trọng Tấn (SN 1991) và Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1999, cùng ở Hòa Khánh, Đà Nẵng) về các tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Rửa tiền”.

Trong vụ án, bị can Đoàn Việt Hà (SN 1994, ở Hồng Hà, Hà Nội) bị truy tố về các tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài ra, 94 bị can khác bị truy tố về một trong số tội danh nêu trên.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Hàng nghìn tài khoản ngân hàng bị mua bán

Theo cáo trạng, từ năm 2022, các bị can Đoàn Việt Hà và Bùi Trong Tấn trao đổi về việc mua thông tin tài khoản ngân hàng của các cá nhân, làm giả căn cước công dân (CCCD) của người bán tài khoản để chuyển cho nhóm đối tượng lừa đảo, rửa tiền tại Bavet (Svayrieng, Campuchia).

Các bị can thống nhất, Tấn sẽ tìm người mở tài khoản ngân hàng, làm giả CCCD của người bán rồi chuyển cho Hà. Đổi lại, Hà trả 28 triệu đồng cho Tấn đối với mỗi trường hợp bán thông tin.

Thông tin tài khoản ngân hàng của người bán sẽ được kích hoạt, lưu giữ vào điện thoại Iphone 13/ Iphone 11 do Hà mua. Các lô điện thoại chứa thông tin tài khoản ngân hàng cùng các CCCD giả của người bán tài khoản sẽ được Tấn giao cho Hà thành từng đợt rồi đưa sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Quá trình nhóm đối tượng ở Campuchia sử dụng tài khoản nói trên, có gặp các vấn đề như mobile banking không thể chuyển tiền đi, tài khoản bị khóa hoặc bị người bán thông tin tài khoản ngân hàng rút tiền ra tiêu.

Khi đó, nhóm Campuchia thông báo cho Hà để báo lại cho Tấn biết rồi chỉ đạo cho các đối tượng cấp dưới đưa những người bán thông tin đi mở lại tài khoản ngân hàng, mở khóa mobile banking hoặc đi thu hồi tiền từ những người đã rút tiền trong tài khoản ngân hàng, chuyển lại cho các đối tượng ở Campuchia.

Kết quả điều tra xác định, quá trình hoạt động, Đoàn Việt Hà, Bùi Trọng Tấn đã cấu kết, lôi kéo nhiều tượng khác để tạo thành đường dây tội phạm thực hiện những hành vi phạm tội.

Giai đoạn cuối năm 2022, Bùi Trọng Tấn cùng các đối tượng cấp dưới tìm người có nhu cầu bán thông tin tài khoản ngân hàng, hướng dẫn những người này mở 15 tài khoản tại 15 ngân hàng khác nhau, đồng thời chụp ảnh để làm CCCD giả.

Trong thời gian này, Đoàn Việt Hà, Bùi Trọng Tấn và các đồng phạm đã thực hiện mua bán trái phép thông tin, làm giả CCCD của 70 người với số lượng 1.050 tài khoản ngân hàng. Trong đó, Tấn và cấp dưới được hưởng lợi 28 triệu đồng/người bán thông tin.

Đưa vợ vào đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Cũng theo cáo rạng truy tố, giai đoạn từ tháng 12-2022 đến 4-2023, dù việc mua bán tài khoản đã bị Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhưng nhóm Bùi Trọng Tấn vẫn tiếp tục mua tài khoản ngân hàng, làm giả CCCD để bán cho Hà.

Để tránh bị phát hiện, nhóm Tấn và đồng bọn thay đổi phương thức hoạt động, hạn chế trực tiếp gặp mặt người mở tài khoản ngân hàng. Thay vào đó, chúng lôi kéo, tuyển dụng thêm các đối tượng cấp dưới tham gia mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng cấp dưới tiếp tục lôi kéo, tuyển thêm các đối tượng khác tạo thành nhiều nhóm nhỏ để tìm kiếm những người có nhu cầu bán thông tin tài khoản ngân hàng, chuyển về cho nhóm của Bùi Trọng Tấn.

Trong năm 2023, Tấn còn đưa vợ mình là Lê Thị Mỹ Duyên vào đường dây tội phạm. Tháng 4 cùng năm, Tấn bị bắt cùng 3 đồng phạm. Dù chồng và một số đồng phạm bị bắt giam nhưng Lê Thị Mỹ Duyên vẫn liên hệ với Đoàn Việt Hà để trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Tháng 7-2023, sau khi bị tạm giam gần 3 tháng, Tấn được tại ngoại để điều tra. Vợ chồng đối tượng tiếp tục chỉ đạo các đối tượng cấp dưới thực hiện việc mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và làm giả CCCD để bán sang Campuchia.

Viện kiểm sát xác định, Bùi Trọng Tấn là đối tượng cầm đầu và cùng với Lê Thị Mỹ Duyên trực tiếp chỉ đạo các bị can trong đường dây thực hiện việc mua bán trái phép khoảng 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, đồng thời làm giả 500 CCCD.

Nhóm này còn làm giả 90 bộ hồ sơ đăng ký thành lập “doanh nghiệp ma”, mở 670 thông tin tài khoản doanh nghiệp để bán cho các đối tượng tội phạm ở Campuchia. Tổng cộng, vợ chồng Tấn và Duyên thu lợi bất chính 2 tỷ đồng.

Các tài khoản do vợ chồng Tấn thu thập được các đối tượng lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền ở Campuchia sử dụng giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm tội; gây khó khăn, trở ngại cho quá trình điều tra, xác minh nguồn tiền của cơ quan chức năng.

Được hưởng lợi bất chính từ hành vi phạm tội, vợ chồng Tấn nhờ người thân chuyển, nhận hoặc mua tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc. Tổng số tiền vợ chồng này giao dịch chuyển qua các tài khoản ngân hàng của “doanh nghiệp ma” là hơn 61 tỷ và 602.000 USD. Do vậy, viện kiểm sát xác định cặp vợ chồng này còn phạm tội “Rửa tiền”.

Với Đoàn Việt Hà, viện kiểm sát xác định bị can này chỉ đạo Bùi Trọng Tấn mua, bán trái phép 3.750 thông tin tài khoản cá nhân, thu lợi bất chính 500 triệu đồng; làm giả 250 CCCD giả để bán cho các đối tượng tội phạm ở Campuchia.